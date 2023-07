Verhuurder wil Hanni na 35 jaar weg hebben, maar ze weigert

De Arnhemse kunstenares Hanni Stolker heeft al sinds 1988 haar woonatelier op een bovenverdieping van een monumentaal pand aan de Koningstraat in het stadshart van Arnhem. 'Maar ik moet weg hier', verzucht ze. 'Nou, dat zullen we nog wel eens zien.'

Eigenaar VastNed Retail Nederland wil het pand volgend jaar verbouwen en wil af van het huurcontract bij SLAK ateliers dat Stolker al zo'n 35 jaar huisvest, zo schrijft interim-directeur Mark Steinfelder van SLAK in een brief. De atelierbeheerder wil er ook van af vanwege de hoge huur voor het pand die bij lange na niet gedekt wordt door de inkomsten. 'Het pand is zelfs in zeer ernstige mate verlieslatend', aldus Steinfelder aan Stolker.

Stolker haalt haar overeenkomst van 1 maart 1988 tevoorschijn met wat ooit de Stichting Leniging Ateliernood Kunstenaars SLAK heette. Het contract gold voor twaalf maanden maar kon altijd worden voortgezet. Dat bleef decennialang het geval. Stolker: "Nu willen ze me weg hebben, maar ik weet zeker dat ik na 35 jaar rechten heb. Ik heb een advocaat ingeschakeld."

SLAK: 'We willen dat heel graag netjes oplossen'

Steinfelder betreurt de gang van zaken. "Ik wil dit heel graag netjes oplossen en graag met mevrouw Stolker in gesprek om te kijken of en hoe we tot een vergelijk kunnen komen." Berry Kessels, lid van het managementteam van SLAK atelierbeheer, benadrukt dat een woning voor Stolker beschikbaar is.

Stolker reageert: "Dat speelde vorig jaar ook al. Toen kreeg ik te horen dat ik kon verhuizen naar een plek aan het Roermondsplein. Ik ben gaan kijken. Een afschuwelijke plek, daar wil je nog niet dood gevonden worden."

Overleg met toenmalige directeur van SLAK atelierbeheer Tamar Oosterlaar met een mediator bracht vorig jaar geen verbetering. VastNed eiste in die tijd dat SLAK voortaan zelf het onderhoud van het pand op zich zou nemen, zo blijkt uit een brief die Stolker bewaard heeft. Dat de atelierbeheerder zelf zou gaan renoveren vond Oosterlaar niet realistisch, vanwege de kosten en de huurverhoging waar dat toe zou leiden.

Ook zat ze in de maag met het gegeven dat er eigenlijk niet gewoond mag worden in de ateliers. "Daar moet een oplossing voor komen en daar is SLAK al geruime tijd mee bezig, door mee te denken over andere woonvormen", reageert Oostelaar nu. "Dat is echter niet eenvoudig gezien het geringe aanbod. Jammer van het Roermondsplein. Het zijn daar prachtige eigentijdse woningen gebouwd door Portaal."

Kunstenaar Hanni Stolker moet haar woonatelier aan de Koningstraat in hartje Arnhem verlaten. Maar dat is ze niet van plan. 'Ik weet zeker dat ik na 35 jaar rechten heb.' Foto: Rolf Hensel

Zoeken naar een uitweg uit het conflict

Stolker blijft verknocht aan haar huidige stek, al is het niet ideaal. Ze geeft SLAK de schuld van het achterstallig onderhoud. "Ze hebben daar de afgelopen 35 jaar niks aan gedaan. Alles is oud en soms zelfs gevaarlijk."

Kessels wil de zaak uit de conflictsfeer halen en tot een goede oplossing komen. Hij heeft begrip voor de emoties van Stolker. "Het is natuurlijk ontzettend naar als je gevraagd wordt om na zoveel jaren te verhuizen." Hij roept net als Steinfelder en Oosterlaar op tot een goed gesprek. Hij heeft al een gesprek gehad met een tweede kunstenaar in het pand in de hoop er met hem uit te komen. Oosterlaar wordt momenteel vanwege persoonlijke redenen tijdelijk vervangen door interim directeur Steinfelder.

Een hartenkreet op tafel in het atelier van Hanni Stolker. Foto: Rolf Hensel

'Het moet anders, want we willen niet ten onder gaan'

Kessels erkent dat het pand Koningstraat 12, voorheen het kantoor van SLAK atelierbeheer, inderdaad zorgt voor een flinke belasting van de financiën. "In het verleden is veel niet goed geregeld. Met als gevolg dat we op sommige plekken aan eigenaren meer huur betalen dan dat we ontvangen. Dat moet anders, want we willen niet ten onder gaan. We zijn nu bezig met de herstructurering van de organisatie, in overleg met de gemeenten Arnhem en Nijmegen."

De kunstenaarsorganisatie heeft 127 panden in beheer, waarvan het merendeel in Arnhem en Nijmegen. Enkele panden staan in gemeenten als Apeldoorn, Ede en Renkum.

Verfkleuren met uitleg in het atelier van kunstenares Hanni Stolker. Foto: Rolf Hensel