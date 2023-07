Waarom Spice hét album van de jaren negentig is

Een bij elkaar gezochte meidengroep met 'girl power', een jarennegentighype; de Spice Girls worden vooral nog gezien als popcultureel fenomeen. Volslagen onterecht, stelt muziekrecensent Merlijn Kerkhof. Vijf hits van magnum opus 'Spice' in al hun briljantheid ontrafeld.

In het klaslokaal is een strijd losgebarsten. Jongens en meisjes van de Jenaplanschool in Vlaardingen-Oost verdringen zich rond de geluidsinstallatie opdat deze pauze hun cd of hun cassettebandje wordt afgespeeld. Het is 1997, ik ben 10, een jongen zonder aansluiting met de rest van de klas. In een poging toch maar ergens bij te horen heb ik mezelf wijsgemaakt dat ik de punkrock leuk vind waar de jongens uit groep 8 naar luisteren - Nofx, Pennywise, Bad Religion, Green Day. Maar als de meiden met hún cd op de cd-speler afrennen, hoop ik stiekem dat zij de slag winnen.

Dat album? Spice (1996), van de Spice Girls.

In 1997 draaide alles om de Spice Girls - alleen de dood van prinses Diana zorgde voor een onderbreking. "Hype is niet langer het juiste woord, manie is toepasselijker", schreef Londen-correspondent Bert Wagendorp in mei dat jaar in de Volkskrant - zoiets had de pop sinds de opkomst van The Beatles niet meer meegemaakt. De meidengroep slaagde erin zowel kinderen en pubers als volwassenen aan te spreken; in iets meer dan een jaar waren er al 19 miljoen albums verkocht. Dat mijn zusje er ook een kreeg, vond ik helemaal niet erg. De teller staat inmiddels op 23 miljoen.

Er verschenen Spice Girls-boeken, -tijdschriften en zelfs een film, Spice World: The Movie - de liedjes voor het tweede album, dat in november 1997 al een jaar na het debuut verscheen, werden tussen de filmopnamen door geschreven en ingestudeerd. De Spice Girls speelden in reclames. Niemand wist hoe lang de hype voort zou duren, dus moest het succes zo snel mogelijk worden uitgebuit met een eindeloze reeks interviews en wereldwijde tv-optredens - met depressies en eetstoornissen tot gevolg.

De vrouwen verklaarden later amper een dag vrij te hebben gehad. Ondertussen kregen ze bakken kritiek: in de pers werden hun muziek - een bij elkaar gezochte groep kon nooit goed zijn - en uiterlijk aangepakt. Hun feministische slogan 'girl power' had niks met feminisme te maken, schreven de serieuzere kranten, maar was een vondst van sluwe marketeers.

De prijs van het plotselinge succes is te zien in de documentaire How Girl Power Changed the World (2021), beschikbaar op de streamingdienst Videoland, die ik onlangs zag. Heel interessant, toch werd ik na het zien een beetje kribbig. Zoals vaker bij popdocumentaires, ging het amper over muziek: alsof al die nummer-1-hits slechts de soundtrack vormden bij een cultureel fenomeen, alsof die cd's alleen over de toonbank gingen omdat Geri, Mel B, Mel C, Victoria en Emma zo cool waren.

26 jaar later zet ik Spice op en ik sta perplex. Wat zit dit allemaal goed in elkaar! Alleen al in acht maten van Say You'll Be There gebeurt meer dan in de hele oeuvres van die mistroostige punkrockbands. Tegen beter weten in kijk ik op de site van het muziekblad Rolling Stone. En? Zou Spice bij de 100 beste albums van de jaren negentig staan? Nee dus.

Het is tijd om de muziek eindelijk eens serieus te nemen. We nemen de vijf hits door van het eerste album en magnum opus van de Girls.

De hoofdrolspelers

Voor wie 1997 niet bewust heeft meegemaakt, eerst een Spice Girls-spoedcursus. In 1994 zetten Bob en Chris Herbert, vader en zoon, een advertentie in het Engelse showbizzblad Stage. Het was een oproep voor audities voor een meidengroep: de gegadigden moesten streetwise zijn, ambitieus en toegewijd. Bob Herbert wilde zangeressen waarin meiden zich konden herkennen, meiden die je zo tegen had kunnen komen achter de kassa van de Spar.

Melanie Brown (Mel B), Melanie Chisholm (Mel C), Geri Halliwell en Victoria Adams (nu Beckham) werden geselecteerd, Emma Bunton verving een afgevallen vijfde kandidaat. Er zou altijd wel een Spice Girl zijn op wie je als meisje het meest leek. Blond? Dan moest je op de playbackshow wel Emma spelen, en met een Caribische achtergrond was je gedoemd Mel B te zijn. De bijnamen Scary Spice (Mel B), Sporty Spice (Mel C), Ginger Spice (Geri), Posh Spice (Victoria) en Baby Spice (Emma) werden door de groep omarmd en nageleefd, waardoor de Spice Girls ook een groep personages werd.

Helaas voor hun ontdekkers, die ze samen in een huis hadden laten wonen en ze daar lieten repeteren, liepen ze bij hen weg. Ze sloten een deal met de manager Simon Fuller, die de groep groot maakte, maar door de Girls werd ontslagen na hun grootste successen. Het was hun voornaamste bewijs van 'girl power', de boodschap van het nummer waarmee ze de wereld veroverden.

Wannabe

Negen direct herkenbare nootjes op de piano: de riff van Wannabe is voor de jaren negentig wat die van Satisfaction (The Rolling Stones) was voor de jaren zestig. Het verschil: de Spice Girls laten die noten niet eerst even rustig op je inwerken voor ze beginnen te zingen. Nog voor de eerste noot (een b) hoor je Mel B schreeuwzingen: 'Yooooooo, I'll' - met dan op de eerste tel - 'tell you what I want, what I really, really want.' Dit was met de deur in huis vallen, dit was een groep met attitude.

Het akkoordenschema is niks bijzonders. Er zitten geen complexe harmonieën in de samenzang. Toch is er geen nummer vóór Wannabe dat er op lijkt, en geen Wannabe-wannabe zou een vergelijkbare impact hebben. Er gebeurt veel charmants, en de snelle vocale afwisseling zorgt voor dynamiek en behoud van energie; zeker het contrast tussen de scherpe stem van Mel C en de meisjesachtige van Emma is mooi uitgewerkt. Mel B, permanent hees, klinkend alsof het altijd feest is, is een aanstekelijke melodieuze rapper met haar glissandootjes. De snelle opeenvolging van catchy muzikale informatie, alles met veel alertheid gebracht, doet het 'm - dit is een nummer als een wervelwind.

Schreven de Spice Girls zelf? Ja, zo is ook te zien in de documentaire. Naar eigen zeggen droegen ze alle vijf bij, al speelden ze zelf geen instrumenten. Tijdens schrijfsessies stonden de zangeressen rond de piano van ingehuurde songwriters - in het geval van Wannabe Richard Stannard en Matt Rowe, die het nummer ook produceerden - en vuurden zij ideeën op hen af. Als er zulke hongerige, charismatische vrouwen om je heen staan, doe je natuurlijk wel je best. Het vriendinnen-boven-vriendjes-lied werd de bestverkopende single van een meidengroep aller tijden.

Say you'll be there

Het beste nummer van de Spice Girls? Zonder twijfel de tweede single. Het enige slechte aan Say You'll Be There is dat de fade-out te vroeg komt, want wat een onvoorstelbaar lekkere groove is dit.

Al aan het intro merk je: aan deze productie, van producersteam Absolute, is aandacht besteed. We horen een krakende plaat, feestgeluiden, een elektrisch pianootje, een cello, marimbageluid (uit de synthesizer), en dan natuurlijk de chimes: die hangende metalen staafjes op toon waarmee je een glissando kunt maken - heel erg des nineties. Dit is het schoolvoorbeeld van hoe je een beat lanceert. Naast een heerlijk off-beat-geaccentueerd synthesizerbaslijntje hoor je een synth die de melodie meespeelt: de sound van de G-funk, de hiphop van de Amerikaanse westkust.

Het is vonkende muziek met ijzersterke hooks - al lijkt die van het refrein geleend van het vergeten r&b-nummer What U R 2 Me van het trio After 7. Wat je vaak ziet in de opbouw van Spice Girls-liedjes, is dat er een vaste brug is naar het refrein, een 'pre-chorus' (hier op 'But any fool can see they're falling'). Daar zit ook de leukste harmonische vondst.

Zouden de Spice Girls een punkband zijn geweest, dan had de bas daar het lijntje des, ces (op 'fool'), ges (op 'falling'), a, as gespeeld - op basis van de melodie zijn dat de verwachte grondtonen. Waren ze een klassiek geïnspireerd gezelschap geweest, dan had de bassist het met een dalende beweging opgelost (des, ces, bes, a, as). Maar wat horen we hier? De bas landt juist op de des als je verwacht dat-ie naar de ces gaat. Hoe kruidig wil je het hebben?

Alle ad libs (de vocale versieringen) zijn raak en functioneel. En wat is die mondharmonicasolo van Judd Lander sterk. Lekker ook: die triolen ineens ('pro-mise you'll al-ways be/ there') in die break. Een meesterwerk.

2 Become 1

Met de sexy videoclip van Say You'll Be There slaagden de Girls erin om ook heteroseksuele puberjongens en mannen aan te spreken. De derde single, 2 Become 1, was al helemaal niet op jongens van 10 gericht, laat staan op mijn drie jaar jongere zusje. In de tekst wordt condoomgebruik gepropageerd: 'Be a little bit wiser, baby/ Put it on, put it on'.

Het is een goed gemaakte ballad, met mooie akkoordoplossingen - wie dit voor kauwgomballenpop verslijt, heeft weinig van muziek begrepen. Het strijkersarrangement (door Craig Armstrong) is uitstekend en voor het contrast is er een sterke brug met een fraaie melodische gitaarsolo. 'Baby Spice' Emma Bunton beleeft hier haar finest hour. Ik waardeer de laagjes, en van die kleinigheden zoals dat de bas aan het einde van de pre-chorus ('when two become one') Emma's zanglijn ritmisch precies volgt, maar dan een kwint eronder speelt.

Eén ding moet je beslist niet doen: de Spaanstalige versie luisteren. Ik meen het: doe het niet.

Mama

Als je de kritieken van de jaren negentig mag geloven, konden de Spice Girls voor geen meter zingen. Alleen Mel C kwam er goed vanaf. Maar waren ze echt zo slecht?

Ten eerste: het is de vraag wat je onder goed zingen verstaat. De Spice Girls doen wat hun liedjes nodig hebben. Ook goed om in herinnering te brengen: de lat voor zangeressen lag hoog. Dé diva van het moment voor de doorbraak van de Spice Girls, was Mariah Carey, die stratosferische hoogten kon halen. Ook Whitney Houston, al even virtuoos, zat nog vers in het geheugen. Mannelijke soloartiesten in de pop met een vergelijkbare vocale bagage waren er niet.

Inderdaad had Mel C de meest onderscheidende stem: ze valt op in iedere mix en was de enige die kon uithalen. De andere sopraan, Emma, zingt zuiver, maar haar stem is nog weinig gecultiveerd. Bij de alt Geri hoor je dat er geen ademsteun achter zit, maar ze compenseert haar gebrek aan techniek met brutaliteit. De eveneens laag zingende Victoria heeft geen techniek, maar durft ook weinig en dan is haar timbre ook nog het minst opvallend. In Wannabe heeft ze geen eigen regel, bij de laatste reünieconcerten deed ze niet mee.

In Mama, de ballad als ode aan de moeders van de Girls, zitten ze soms tegen het valse aan, maar niet op een vervelende manier: het geeft het geheel iets kwetsbaars en puurs. Spice verscheen een jaar voordat autotune op de markt kwam, de processor die het mogelijk maakte om de toonhoogte te corrigeren. Tegenwoordig wordt in de pop bijna iedere zanglijn wel een beetje bijgepoetst en zijn we helaas het menselijke aan de stem ontwend.

Slim wel van producers Richard Stannard en Matt Rowe (die ook Wannabe en 2 Become 1 deden) om voor de climaxwerking nog een gospelkoor toe te voegen. Ook dit is weer een goed nummer, al klinkt die akoestische gitaar een beetje plat, en dubbel opgenomen viool en cello klinkt natuurlijk iets minder mooi dan een echte strijkersgroep. Dat ik toch altijd weer tranen achter mijn ogen voel opkomen, komt doordat het me herinnert aan de te vroeg overleden moeders van mijn generatiegenootjes.

Who do you think you are

Mama werd samen met Who Do You Think You Are als single uitgebracht volgens het principe van de dubbele A-kant. Who Do You Think You Are is de minst originele van de hits van Spice: het is een track bedoeld voor de clubs - een beetje neo-Motown, gemixt met latere disco en eurodance. Prima, zeker. Van statements als Wannabe kun je er ook geen tien op een album hebben.

Want hoe zit het eigenlijk met die andere vijf nummers? Tja, die zijn wel wat vlakker. Love Thing: daar had Gloria Estefan iets van kunnen maken. Last Time Lover: TLC, maar dan minder goed. En ook de nummers van de volgende cd, Spiceworld, kunnen qua originaliteit niet tippen aan de eerste hits.

De Spice Girls moesten te veel in te weinig tijd. Door een publicitaire overkill, een vertrekkend lid (Geri) en parallelle solocarrières (met die van Mel C als succesvolste) ging de storm in 2000 liggen. Maar de streamingcijfers laten zien dat het grote publiek nog lang niet klaar is met Spice; 11,4 miljoen mensen luisteren er op Spotify maandelijks naar de groep.

Mijn school en de flatwijk waarin ze stond zijn al jaren geleden gesloopt. Met de Spice Girls kan ik haar terughalen in mijn hoofd en loop ik daar weer als tienjarige rond. Maar natuurlijk heeft mijn waardering helemaal niets te maken met jeugdsentiment.