Waarom hebben sommige tv-programma's geen presentator?

Waar bij het ene programma de tv-presentator een belangrijke rol heeft - denk aan Tijl Beckand in De Moeite Waard?! - wordt het andere alleen aan elkaar gepraat door een voice-over. Maar waarom is dit eigenlijk?

Dit artikel is afkomstig uit de Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Binnenkort begint de RTL-zomerhit B&B Vol liefde weer en dat is net als vorig seizoen zonder presentator. In het eerste jaar nam Art Rooijakkers nog die rol op zich, maar wat werkt eigenlijk beter? "Helaas voor Art had het seizoen van vorig jaar, zonder presentator, net iets betere kijkcijfers dan het eerste seizoen mét hem, zegt Tina Nijkamp in haar nieuwe column voor Veronica Superguide. "Het was eigenlijk een noodgreep voor RTL 4 om B&B Vol liefde zonder presentator uit te zenden, gezien zijn stemproblemen."

Stukje goedkoper

Tina legt uit dat bij een programma zonder spelelement, waarbij we als kijker 'gewoon' het leven volgen van de kandidaten, een presentator theoretisch overbodig is. "Wat valt er uit te leggen? Verslaggevers/regisseurs buiten beeld kunnen als het moet de vragen stellen." Het is natuurlijk direct ook een stuk goedkoper voor de zender, gaat ze verder." Art hoeft in dit geval niet heen en weer te vliegen en hoeft niet dagenlang op verschillende locaties te zijn."

Yvon hoort bij Boer zoekt Vrouw

Bij Boer zoekt Vrouw hoeft na al die jaren niet zoveel meer te worden uitgelegd, omdat de schare trouwe fans meer dan bekend is met het programma. Desondanks is de kans klein dat Yvon het niet zou presenteren."Het zou voor de kijkers heel raar zijn als zij er ineens niet meer zou zijn. Yvon hoort bij het programma, zoals Robert ten Brink bij All You Need Is Love."

Art op zijn best