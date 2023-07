Hammarby komt naar Enschede: 'Het is geen leuk clubje'

De voorbereidingen voor de wedstrijd FC Twente-Hammarby zijn in volle gang. Uiteraard de sportieve voorbereidingen, maar zeker ook maatregelen rondom de supporters. 'We beseffen dat het geen 'leuk' Zweeds clubje is', zegt burgemeester Roelof Bleker van Enschede.

De harde kern van het Zweedse Hammarby IF heeft de achterban opgeroepen op 27 juli massaal naar Enschede te gaan. Ook als ze geen kaartje hebben. Op die dag staat FC Twente-Hammarby op het programma, een wedstrijd in de tweede voorronde in de Conference league.

Voor de aanhang van Hammarby zijn 1500 kaarten beschikbaar voor het uitvak. Veel te weinig volgens de aanhang van de Zweedse club. De kaarten waren binnen een mum van tijd weg. In de oproep van de harde kern op Instagram staat: 'Steun onze club in Enschede, of dit nou in het stadion is of in één van de kroegen. Samen maken we er een onvergetelijke dag van'.

'Stevige aanhang'

Burgemeester Bleker weet niets van deze oproep, maar weet wel dat de supporters niet als uitermate vriendelijk te boek staan. "We beseffen dat het geen leuk Zweeds clubje is", zegt hij, "De club heeft een stevige aanhang."

Over maatregelen kan hij nu nog niks zeggen, maar wel dat er met politie, justitie en FC Twente over wordt gesproken. "Er zullen mensen zijn die niet in het stadion passen. Daar moeten we ons goed op voorbereiden. Het moet geen herhaling worden van het duel met Fiorentina vorig jaar."

Grolsch Summer Sounds

Op de avond van de wedstrijd is er de tweede editie van de Grolsch Summer Sounds in de stad. Dan is het al extra druk. Het kan zijn dat er ook Zweedse voetbalsupporters op af komen. De gemeente heeft mogelijkheden om dat te voorkomen.

Zo kan ze een gebiedsverbod voor de Zweden instellen, zodat ze niet veel verder kunnen komen dan het stadion. "Daar zal vast een fanzone komen." Of er kunnen voorwaarden zijn voor het vervoer. Dat kan opgenomen worden in de vergunning voor de wedstrijd.

"Die is nog niet afgegeven, maar wordt op basis van verwachte onrust niet geweigerd." Tien dagen voor de wedstrijd, op 17 juli dus, steken politie, justitie, gemeente en FC Twente de koppen bij elkaar. Pas dan wordt duidelijk hoe ze met de aanhang van Hammarby omgaan.

Zweden willen clubcard

Intussen is ook in Enschede de kaartverkoop voor FC Twente-Hammarby IF begonnen. Supporters met een seizoenkaart van FC Twente kunnen tot dinsdag hun eigen plek terugkopen en vanaf dinsdag vier kaarten bijkopen. Vanaf komende donderdag kunnen clubcardhouders twee kaarten kopen.

Het is niet uitgesloten dat Zweden proberen om via seizoenkaarthouders aan kaarten te komen. Zeker is dat ze proberen een gratis clubkaart aan te vragen. "Dat heeft geen zin. Alleen mensen die nu een clubkaart hebben kunnen kaarten kopen. Nieuwe kaarten worden niet meer uitgeven. Die zijn er sinds april niet meer", zegt FC Twente-woordvoerder Richard Peters.

ID-check

Volgens Peters is het niet mogelijk dat Zweden tussen de Twentesupporters terecht komen. "Bij de ingang moeten ze hun ID-kaart laten zien. Als ze toch kaarten hebben, dan kunnen ze daar niet verder." Welke veiligheidsmaatregelen FC Twente verder neemt is nog onduidelijk.