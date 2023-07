Inspectie bestempelt meer basisscholen als 'zeer zwak'

De onderwijsinspectie komt vaker langs op scholen waarover ze signalen krijgt dat het niet goed gaat. Mede daardoor is het aantal basisscholen met het stempel 'zeer zwak' enorm gegroeid.

Het aantal scholen met het oordeel 'zeer zwak' is toegenomen van 13 in de zomer van 2022 naar 39 scholen nu. De laatste keer dat het aantal scholen met een zeer zwakke beoordeling zo hoog was, was in de zomer van 2019 toen het om 40 basisscholen ging. De toename in het aantal zeer negatieve beoordelingen is alleen te zien in het primair onderwijs.

De inspectie is dit jaar meer scholen gaan controleren om beter zicht te krijgen op de kwaliteit van onderwijs in Nederland, verklaart Ria Westendorp, directeur toezicht primair onderwijs. "Daardoor wordt er automatisch meer opgemerkt."

Door vaker langs te gaan op scholen hoopt de inspectie erachter te komen waarom het de verkeerde kant op gaat met de basisvaardigheden van scholieren in Nederland. De lijst met zwakke scholen groeide de laatste jaren niet of nauwelijks, terwijl je dat misschien wel zou verwachten als het niveau van de scholieren daalt.

Risico-analyse

Voorheen kwamen de inspecteurs jaarlijks langs op ongeveer 100 van de in totaal 6545 reguliere basisscholen, op basis van vermoedens dat het er niet goed ging. Dit kalenderjaar worden er ongeveer 250 bezoeken gedaan, flink meer dus.

De inspectie kiest die scholen uit op basis van een risico-analyse. Zo kijkt ze of scholen onverklaarbaar veel verloop hebben van leerlingen of leerkrachten, of er veel meldingen zijn van ouders, en of de leerresultaten ver onder het landelijk gemiddelde liggen. Ook kan een alarmbel gaan rinkelen bij de inspectie omdat een school nalaat structureel aan de leerlingen te vragen of ze zich veilig voelen op school.

Voorheen ging de inspectie soms alleen in gesprek met een bestuurder als er signalen waren dat het niet goed ging. Nu kijkt ze sneller op locatie. "Het kan zijn dat er eerst uit het gesprek met een bestuurder al genoeg verbetering werd doorgevoerd waardoor het oordeel zeer zwak voorkomen werd, en dat zo'n school nu wel dat oordeel krijgt omdat we zelf gaan kijken", zegt Westendorp.

Steekproef

De inspectie gaat de komende tijd door met deze methode. Daarbovenop komen extra controles op basis van een steekproef. "Als het goed is, is alles op die scholen wel in orde omdat ze niet naar voren kwamen in onze risico-analyse. Maar het kan ook zijn dat we toch nieuwe dingen vinden die verbeterd moeten worden en dat er daardoor nog meer scholen als zeer zwak beoordeeld worden."

Als scholen het stempel 'zeer zwak' krijgen, moeten ze hard aan de slag om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Voor ouders is het oordeel van de inspectie vaak een grote schok, zegt Westendorp. "Toch halen ze meestal niet meteen hun kind van school. Want het is niet alleen een plek waar de kinderen leren, maar ook waar ze hun vriendjes hebben."

De inspectie houdt in de gaten of de scholen de problemen aanpakken. Binnen een jaar moet de school verbeteringen hebben doorgevoerd om van het oordeel zeer zwak naar een onvoldoende te gaan, of meteen een voldoende.

Als een school voor de tweede keer een zeer zwakke beoordeling krijgt, kan de inspectie de zaak aan de minister overdragen. Mogelijk zijn daar dan ook consequenties aan verbonden, zoals het gedwongen vertrek van een schoolbestuur of het inhouden van subsidie. Als het weer goed gaat, wordt de school van de lijst met zeer zwakke scholen af gehaald.