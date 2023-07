Zo ziet het examenwerk op de Gerrit Rietveld Academie eruit

Op de Gerrit Rietveld Academie presenteren 168 studenten hun eindexamenwerk. Ze kijken kritisch naar de wereld van vandaag, maar er is ook ruimte voor ironie.

Mellika Ghirah studeert af op de afdeling keramiek, maar ze heeft eigenlijk meer met fotografie en video gewerkt. In haar afstudeerpresentatie laat ze een video zien waarin vrienden en bekenden haar uit haar hoofd trekken. Tijdens haar studie kreeg Ghirah te horen dat ze aan kanker leed. Ze werd behandeld met chemotherapie, waardoor haar haar begon uit te vallen. Afschuwelijk natuurlijk, maar ze wilde het toch vastleggen. Het opnemen van de video was voor die vrienden en bekenden misschien nog heftiger dan voor haar. "Ik zag het elke dag gebeuren, maar voor hen was het nieuw." Inmiddels gaat het weer goed met Ghirah en groeit haar haar terug.

Ze wil dat de film het persoonlijke overstijgt. "Ik heb geprobeerd om het universeel te maken. Het gaat over existentiële vraagstukken waar iedereen vroeger of later mee te maken krijgt." Ghirah vindt het belangrijk om af te studeren, misschien nog meer dan andere studenten. "Ik heb zo mijn best gedaan. Mijn werk heeft me kracht gegeven om door te gaan." Ze beschrijft het proces alsof ze tussen het donker en het licht zit. Daartussen is verstilling. "Dat probeer ik vast te leggen in mijn foto's."

Het contrast tussen donker en licht is ook het onderwerp van de mooie korte film Har du sett ho (Heb je haar gezien) van Astrid Ardagh. Ze groeide op op het eiland Engeløya in het noorden van Noorwegen. De zeshonderd inwoners leven 's winters maanden in het donker. Van eind januari tot maart breekt de zon langzaam door; het tijdstip is afhankelijk van de geografische ligging.

Elle van Baaren van de afdeling keramiek maakt net als Mellika Ghirah meer dan alleen keramische objecten. Haar presentatie is geïnspireerd op een panopticum, een rond gebouw waar mensen bewaakt kunnen worden, zoals een koepelgevangenis. Ze zag een opvallende gelijkenis met de peepshow bij Casa Rosso. "Ik vond het interessant dat je daar niet alleen komt om te kijken, maar ook gezien wordt." In de installatie van Van Baaren krijgt de bezoeker iets ongebruikelijks te zien. "Het is alsof je de show hebt gemist of dat deze nog moet beginnen."

Fanja Bouts van de afdeling VAV (bewegend beeld) heeft een indrukwekkend textielwerk gemaakt: een metersgroot doek dat gebreid is in het Textielmuseum in Tilburg. Er staan boten op, vliegtuigen, raketten, rivieren, cartooneske figuren en honderden details waar je lang naar kunt kijken. In het midden prijkt God, vermomd als pinautomaat. Het werk is een aanklacht tegen de huidige consumptiemaatschappij. Bouts vindt het contrast interessant tussen een breiwerk - een nogal traditionele techniek - en de harde kleuren en hedendaagse thema's die in het werk verwerkt zijn.

Bouts studeerde eerder af in natuurkunde en sterrenkunde. Ideeën uit die vakken sijpelen ook in het werk door. Vandaar dat we de big bang kunnen ontdekken. Of eigenlijk meerdere. "Ik maak humoristisch werk over serieuze thema's. Het gaat over kritiek op de wereld van nu, over het kapitalistische denken en hoe mensen denken dat zij het belangrijkste op aarde zijn. Ik probeer mensen op hun plek te zetten. Zo groot zijn wij niet." Door de overdaad aan details en verschillende verhalen en symbolen wil ze de bezoeker ook in de war brengen, zodat iedereen zijn eigen verhaal kan maken.

Ook Shai Datauker van de afdeling designlab plaatst kanttekeningen bij de consumptiemaatschappij. Hij presenteert zijn werk in een zeecontainer, de belichaming van de wereldwijde handel. "Hoe kan het dat we toegang hebben tot zoveel spullen?" vraagt Datauker zich af. Zelf bestelt hij ook pakjes, maar tegelijkertijd maakt hij zich zorgen om de hoeveelheid spullen die we met zijn allen produceren. Middelpunt van zijn presentatie is een 3D-printer die zichzelf geprint heeft. "Het is een ironisch commentaar op mezelf."

Graduation Show Gerrit Rietveld Academie: t/m 9-7 Fred. Roeskestraat 96.

Mellika Ghirah laat een video zien waarin vrienden en bekenden haar uit haar hoofd trekken. Ze kreeg tijdens haar studie te horen dat ze leed aan kanker en werd behandeld met chemotherapie, waardoor haar haar uitviel. Foto: Mellika Ghirah

Pal voor de ingang van de Rietveld staat een bushalte. Het is het startpunt van Here There, There Here, waarmee de Britse Laura Eager afstudeert aan de afdeling VAV - moving image. Het is een soort toneelstuk, of een rollenspel, of een performance - of een combinatie daarvan, maar in ieder geval geen film. Tijdens een fascinerende busrit wordt het publiek acteur, en de publieke ruimte het podium. Eager is niet geïnteresseerd in een audiovisueel eindproduct, het gaat haar om de ervaring, om de beleving, en de (slechts deels gescripte) interactie tussen toeschouwers en artiesten.

Voor de entree staat ook een hemelsblauwe caravan, die door Irene Ruigrok van der Werve (DesignLab) is ingericht als kapsalon. Voor de raampjes hangen lange strengen blond haar als gordijn. Onder een droogkap en in een wasbak kun je luisteren naar verhalen over haar: Hairytales. En vervolgens je eigen haarverhalen delen met de kunstenaar, die eruitziet als de harenfee.

Een van de drie sculpturen van Jette Kelholt lijkt op het Monument voor de Derde Internationale, dat in 1920 werd ontworpen door de Russische constructivist Vladimir Tatlin maar nooit verder kwam dan de maquettefase. Op een losse, bijna nonchalante manier zijn planken, balken en stukken piepschuim gecombineerd in een opengewerkte toren. Waar schroeven niet voldeden gebruikte de kunstenaar een lijmklem of ramde ze pardoes een schroevendraaier door een stuk hout. Het resultaat is swingend monumentaal. Net als in de andere twee beelden met katrollen en scharnieren worden functie en verhaal gesuggereerd maar blijft het gissen naar praktisch gebruik en narratief.

Ook de moeite waard: Ignacy Radtkes flappentap die glimlachjes wisselt voor geld, Sofía Fernández Blanco's videoinstallatie over de zandeconomie, Lucas Huikeshovens politiegeweld dat is gefilmd vanuit de mond van een demonstrant en Mette van Dijk, die zittend op een sofa en omringd door bloemen voorleest uit haar debuutroman, die in september uitkomt bij Prometheus.