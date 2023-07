Halve eeuw Interrail: 'We spraken af onder de Eiffeltoren'

Het is spannend, avontuurlijk en, ja, af en toe ook een beetje afzien. Lezers vertellen over hun vakantie-ervaringen met het Interrailkaartje dat inmiddels alweer vijftig jaar bestaat. Over onverwachte ontmoetingen en slepen met een rugzak.

Platgeregende tent in Venetië - Reg van Steen uit Amsterdam

"In 1976 reisde ik met een vriend naar Italië. We hadden allebei een rugzak mee en een grote tent. Bij aankomst op de camping in Venetië waren we moe van de reis. Na het opzetten van onze tent gingen we een biertje drinken in de campingbar. Toen we daar waren kwam er opeens een onwijze onweersbui opzetten. Eenmaal terug op de camping konden we onze tent niet meer terugvinden. Wat bleek? We stonden bovenop onze platgeregende tent en onze slaapspullen waren zeiknat. Gelukkig hadden ze op die camping een noodtent met matrasjes erin. Er waren alleen geen dekens bij inbegrepen en we stierven die nacht dan ook van de kou. Desondanks houd ik mooie herinneringen over aan deze vakantie.''

Lianne Berends in de nachttrein in Griekenland Foto: Lianne Berends

Slapen op de treinvloer in Griekenland - Lianne Berends uit Deventer

"Toen mijn vriend en ik 45 jaar geleden op vakantie gingen naar Griekenland, waren we nog jong en hadden we weinig te besteden. In de nachttrein naar München kwam onverwacht een coupé vrij waarin wij mochten slapen. Alleen deden we geen oog dicht, want we waren veel te wakker! De volgende nacht hadden we met geluk nog net een zitplaats bemachtigd in de trein naar Belgrado. Na twee nachten met weinig slaap hadden we nog redelijk wat energie over. De derde nachttrein richting Thessaloniki was overvol. We moesten slapen op de treinvloer, in het gangpad naast de coupés. Bij aankomst in Thessaloniki was ik zo moe en misselijk dat mijn vriend, met zijn rugzak op de rug en die van mij voor z'n buik, mij naar een hotel sleepte alwaar onze vakantie kon beginnen. Het is goedgekomen, we gaan nog steeds samen naar Griekenland!''

Van de nood een deugd maken in Berlijn - Daphne Verstegen uit Veldhoven

"In 2015 reisden we met vijf vriendinnen door Oost-Europa. We hadden de reis van tevoren helemaal uitgestippeld, maar op onze eerste reisdag kwamen we er in Duitsland achter dat er problemen waren op het spoor. We waren onderweg naar Krakau, maar kwamen aan het einde van de middag niet verder dan Berlijn. We moesten toen een buskaartje kopen voor de volgende dag en gelukkig sprak een van ons een beetje Duits. Uiteindelijk hadden we van de nood een deugd gemaakt door de rest van de dag Berlijn te verkennen. Een jaar later overleed een van mijn vriendinnen. Deze reis blijft om die reden voor altijd bijzonder voor ons.''