Provinciebesturen worden langzaam weer een mannenclubje

Volledige mannenbolwerken in de provinciebesturen zijn weer terug van weggeweest. Waar de vorige keer nog bijna een op de drie gedeputeerden vrouw was, lijkt dat aandeel vooralsnog te dalen naar minder dan een kwart. In drie provincies zitten er minder vrouwen in het college, in twee helemaal geen.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Dat blijkt uit analyse van deze nieuwssite naar de voorgestelde en benoemde bestuurders sinds de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart. Hierbij zijn tien provincies meegenomen, alleen Friesland en Noord-Brabant hebben nog geen nieuw bestuur.

In tegenstelling tot de vorige keer zijn anno 2023 in twee provincies enkel mannen benoemd. Zo toont de bordesfoto van de provincie Flevoland acht mannen die aan komen wandelen. Naast de commissaris van de Koning en de provinciesecretaris zijn daar nu ook zes mannen gevonden om gedeputeerde te worden.

Ook in Zeeland gaan alle functies naar mannen. commissaris van de Koning Han Polman: "Het zijn allemaal mannen, ja, dat valt op. Dat is niet goed", erkent de commissaris van D66-huize die overigens geen invloed uitoefent op de samenstelling. "Maar ik kan u verzekeren: het is een divers gezelschap, maar het is geen goede verhouding. Er moeten meer vrouwen in het dagelijks bestuur van de provincies."

Vijf heren in Vijfheerenlanden

Ook na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 schrokken kenners al van de teruggang in het aantal verkozen vrouwen. Toen bleek dat van de 154 gemeenten er 46 waren met enkel mannelijke wethouders. Opmerkelijk was toen ook dat uitgerekend in de gemeente Vijfheerenlanden vijf mannen als wethouder zijn benoemd. Burgemeester Sjors Fröhlich - die geen rol had bij de samenstelling van het collegebestuur - gaf toen aan dat hij 'het gevoel had dat formerende partijen dat een volgende keer niet meer zouden laten gebeuren'.

Van de landelijke partijen dragen SP, ChristenUnie, SGP en PVV in de provincie enkel mannen voor als gedeputeerde. Bij de PvdA, die zich altijd voorstaat op een evenredige afspiegeling, is het 5-1 in het voordeel van de mannen, net als bij het CDA overigens. GroenLinks scoort 4-1. Bij nieuwkomer BBB zijn 4 van de 16 gedeputeerden vrouw, bij de VVD 4 op 12. D66 levert één man en één vrouw.

Devika Partiman, oprichter en directeur van Stichting Stem op een Vrouw, vindt de achteruitgang van het percentage vrouwen in provinciebesturen schokkend. "Ik had stilstand verwacht, geen achteruitgang." Partiman zegt dat de processen rond coalitievorming in provincies moeten veranderen. "Coalities bestaan steeds vaker uit vier of vijf partijen die allemaal één gedeputeerde leveren. "Meestal hebben partijen meerdere kandidaten, waarbij - net als op veel kieslijsten - de man op één staat en de vrouw op twee. De man krijgt vervolgens de functie."

Bij dit kabinet werd juist nog de loftrompet gestoken over het grote aantal vrouwen op het bordes. Voor het eerst in de historie waren er precies evenveel vrouwen als mannen benoemd als minister (10-10). Bij de staatssecretarissen waren de mannen slechts licht in het voordeel (5-4). Met het vertrek van minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma, zou de verhouding voor het eerst in de geschiedenis in het voordeel van de vrouw uit kunnen pakken.

BBB over diversiteit: 'Daar doen wij niet aan'

Diversiteit is voor fractievoorzitter Anja Keuter van BBB Flevoland geen doel op zich. "Daar doen wij niet aan. De beste is de beste." Keuter begrijpt niet dat mensen vallen over de samenstelling van het Flevolandse college van Gedeputeerde Staten, dat bestaat uit mannen van overwegend middelbare leeftijd. Ook de commissaris van de Koning en de griffier zijn man. "Ik ben benieuwd wat ze zeggen als het zes vrouwen waren geweest."

Ze kaatst de bal terug naar andere partijen, die volgens haar de mond vol hebben van diversiteit. "Daar zie ik ook overwegend witte politici en weinig vrouwen. In Nederland is iedereen gelijk en verdient iedereen gelijke kansen, behalve als het zes mannen betreft. Dat is dan blijkbaar geen discriminatie."

Er hadden wat Keuter betreft best vrouwen in het college mogen zitten. "Maar niet koste wat kost. Als BBB letten we daar niet speciaal op." Ze heeft zelf niet getwijfeld over een bestuursfunctie. "Ik heb een visgroothandel. Dat valt niet te combineren."

Waren er dan geen jongere mensen te vinden? Wat meespeelt, zegt Keuter, is dat jonge mensen nog onderaan de carrièreladder staan. "Die kunnen nog promotie maken op hun werk. Dat geven ze niet op voor een onzekere baan als gedeputeerde."

Het Overijsselse college telt vijf mannen en één vrouw. GroenLinks, dat diversiteit hoog in het vaandel heeft, deed volgens GroenLinks-fractievoorzitter Lucas Brinkhuis echt wel zijn best. "We hebben hiervoor dubbel zoveel vrouwen als mannen benaderd om te solliciteren. Bij enigszins gelijke geschiktheid, zou de voorkeur uitgaan naar een vrouw." Desondanks is het toch een man van middelbare leeftijd geworden. "Deze kandidaat was unaniem de beste."