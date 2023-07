Nikola (21) is artist in residence op het Grachtenfestival

Nikola Meeuwsen won vorig jaar de GrachtenfestivalPrijs. Deze zomer is hij artist in residence tijdens het festival. 'Solorecitals, soms een soloconcert en veel kamer­muziek, dat is de pianistencarrière die ik graag wil hebben.'

Dit artikel is afkomstig uit het Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Deze Gios, die kleur blauw, geweldig toch?" Pianist Nikola Meeuwsen (21) wijst in zijn favoriete Haagse café op de racefiets die daar aan de muur hangt. Het concept van de plek: je kunt er niet alleen je fiets laten repareren, maar ook met een espresso erbij achter je laptop zitten werken. "Op bepaalde dagen kun je hier verzamelen, en fiets je mee met korte of langere tochten. Ik heb veel tijdelijke hobby's gehad, maar racefietsen is een blijvertje."

Meeuwsen is net terug uit Schotland, waar hij heeft gespeeld. Liefst spreekt hij af in zijn geboortestad Den Haag; hij verblijft bij zijn ouders, áls hij er is. Meeuwsen verdeelt zijn tijd tussen Den Haag en het opleidingsinstituut van de Muziekkapel Koningin Elisabeth, iets buiten Brussel. Om de zoveel weken is hij in Imola, Italië, om les te krijgen van de beroemde pianist Enrico Pace. Dat Meeuwsen Hagenees is, is aan zijn ABN niet te horen. "Nou, als ik veel Haags om me heen hoor, doe ik gemakkelijk mee, maar het lukt me niet op commando."

Vorig jaar won Meeuwsen de GrachtenfestivalPrijs. Dat betekent dat hij deze zomer artist in residence is bij het evenement. Hij stelde programma's samen met de muziek waar hij van houdt en kon de musici uitnodigen met wie hij graag het podium deelt. Beethovens Vijfde pianoconcert klinkt in de openlucht op het NDSM-eiland, Takemitsu in de passage onder het Rijksmuseum en Bach en Bartók in Felix Meritis.

Twee liefdes

De Gios hangt te glimmen boven ons hoofd, op de achtergrond werkt de espressomachine op volle toeren. Tot voor kort overwoog Meeuwsen om profwielrenner te worden, of in ieder geval twee liefdes intens te beleven: fietsen en pianospelen. Vijf uur per dag het een, vijf uur per dag het ander. Alleen, daarmee kun je de Tour de France niet winnen. "Als mijn leven verloopt zoals nu, ben ik zielsgelukkig. Gewoon af en toe een rondje, en verder mijn volle aandacht bij de muziek." Meeuwsen pakt zijn iPhone erbij: op een foto staat zijn zwarte Bianchi tegen een hekje op de boulevard in Katwijk. "Mijn guilty pleasure."

"Solorecitals, soms een soloconcert en veel kamermuziek, dat is de pianistencarrière die ik graag wil hebben. Door met anderen te spelen leer ik enorm veel, anderen geven je telkens nieuwe inzichten. Het leuke aan de muziek is dat je niet zoals een topsporter piekt op je dertigste, en dat was het dan. Je kunt door als musicus, je top bereik je vaak op latere leeftijd. Hopelijk heb ik nog jaren, ik wil me ook niet haasten met wat ik allemaal wil spelen."

"Sinds mijn achtste zit ik achter de piano. Ik heb het altijd heel leuk gevonden om te doen, ook improviseren. Ik was wel een normaal jongetje, hoor, met vriendjes en buitenspelen. Hoewel, ik was een tijd geobsedeerd door fossielen. Dan ging ik op excursie naar Maastricht en met een beitel de groeven in. Of ik ging haaientanden zoeken in de buurt van Antwerpen. Niet-levende dieren, niet-levende componisten: als je hier iets achter zoekt, kom je misschien bij mijn kern. Hedendaags vind ik ook tof, maar daar ben ik tot nu toe minder aan toegekomen."

Komend seizoen zet Meeuwsen zijn tanden in de Hammerklaviersonate van Beethoven en de laatste pianosonate van Schubert, beide binnen één concert in de Kleine Zaal aan de Van Baerlestraat. Hij bedacht het programma zelf. Wie doet dit, op zijn leeftijd? "De combinatie ken ik niet, eerlijk gezegd. En de vraag is of eerst het ongemak van Beethoven moet klinken en dan pas de wandeling met Schubert, of andersom. Ik ben ervan overtuigd dat ik het beste nu dit soort meesterwerken kan instuderen. Nu leer en onthoud ik makkelijk, zo'n werk kan in het spiergeheugen komen. Hoe ik dit tot een goed einde ga brengen, weet ik nog niet. Ieder concert is een experiment."

Mysterieus

"Sowieso, hoe houd ik een spanningsboog vast? Sokolov met Chopin een aantal jaren geleden in Amsterdam: het langzame deel, de hele zaal doodstil, magische spanning van begin tot eind. Als je geluk hebt, lukt je dat heel even, een paar seconden. De echte groten kunnen dat heel lang. Dat vind ik het interessante aan concerten, en dat zou ik willen bereiken. Je moet zó boven de materie staan. Dit is ook iets mysterieus, je kunt het niet echt voorbereiden."

Een opname van Rachmaninovs Derde pianoconcert door Vladimir Horowitz deed Meeuwsen besluiten: ik word pianist. Zijn vader, docent muziekgeschiedenis aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, verzamelt 78-toerenplaten. Cortot, Michelangeli, Cziffra behoorden tot de eerste pianisten die de jonge Nikola hoorde. De liefde voor de vooroorlogse generatie is bij hem alomtegenwoordig. "Horowitz speelt vrij, je hoort dat hij álles van een stuk weet, de dingen kloppen, zo meesterlijk. De musici van toen hadden overduidelijk een eigen handtekening, ze hadden veel minder vergelijkingsmateriaal dan wij nu. Die authenticiteit zou ik willen bereiken. Misschien is het recept daarvoor wel: gewoon bij jezelf blijven."

Pure chocolade en een banaan

Dat lijkt in het geval van Meeuwsen een vanzelfsprekendheid. Zwarte broek, zwarte coltrui en geen concert­formules omdat ze 'in' zijn, maar kleding die lekker zit en muziek die hij mooi vindt. "Als ik muziek maken niet kan doen zoals ik wil, zou ik stoppen en op een andere manier mijn geld gaan verdienen. Kunstgeschiedenis, filosofie - ook daarmee zou ik me prima kunnen vermaken. Ik voel geen enkele druk om me aan te passen. De enige reden waarom ik een Beethoven-Schubertrecital ga spelen is omdat ik het supervet vind. Het podium vind ik niet eng. Als ik niet voldoende voorbereid ben, dan ben ik licht nerveus. Ik kan ook onverwacht zenuwachtig zijn, maar meestal ben ik ontspannen. Sinds het Grachtenfestival vorig jaar heb ik echt zin om te spelen, het podium op te stappen."

"Muziek maken geeft voor mij waarde aan het leven. Ik vind het te groot om te zeggen dat ik iets bijdraag aan de wereld. Het is wel heel mooi om te merken hoe geroerd luisteraars soms kunnen zijn door iets wat je net hebt gespeeld. Ik kan zelf ook weken nagenieten van iets moois wat ik heb gehoord. Ik vind het fijn om dingen te delen. Als ik een gave opname heb gehoord wil ik die altijd direct aan anderen laten horen. Ik geniet ook van de muziek als ik zelf studeer. Het is als een boek lezen, je kunt het zelf lezen, maar je kunt het ook voorlezen."

"Enrico Pace is mijn held, een rolmodel. Hij is een sensitief en overtuigend pianist. Pace motiveert wat hij denkt, maar legt een ander niets op. Hij is een bescheiden mens en neemt zichzelf niet al te serieus. In een wereldcarrière is het makkelijk om een groot ego te ontwikkelen. Musicus is natuurlijk een gek beroep. Je krijgt of veel kritiek of luid applaus. Als je succes hebt moet je niet te blij zijn, en als je kritiek krijgt moet je je er niet te veel van aantrekken. Dat leer ik van mijn docenten. Ik volg Pace in veel, ook de pure chocola en de banaan vlak voor een optreden heb ik van hem overgenomen: 99 procent puur, liefst van Lindt, geeft een enorme boost."