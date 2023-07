Prijs nieuwbouwhuis ton omlaag, ontwikkelaar neemt verlies

Om 'koste wat kost' te kunnen bouwen, verlaagt een projectontwikkelaar de woningprijzen van een project in Huissen met wel 100.000 euro. Gevolg van tegenvallende verkoopcijfers en de hoge bouwkosten. De ontwikkelaar neemt het verlies voor lief.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Keukencheques van ruim 7000 euro. Gratis extra zonnepanelen. Een virtuele rondleiding én een extra makelaar.

Alle inspanningen ten spijt, is na zes maanden pas één woning van het nieuwbouwproject 'Hof van Huesse' in Huissen verkocht. Reden voor projectontwikkelaar Janssen de Jong om de twaalf woningen en zes koopappartementen nu opnieuw op de markt te brengen, maar dan gemiddeld 40.000 euro goedkoper.

Opnieuw in verkoop

Enkele luxe appartementen kosten wel 100.000 euro minder. Zo was één optrekje, met 112 vierkante meter woonoppervlakte, voorheen 650.000 en nu 547.500 euro.

"De projectontwikkelaar neemt een verlies op het project en wil koste wat kost het project realiseren", stelt projectontwikkelaar Janssen de Jong. 'Hof van Huesse', in het hart van het stadje, gaat aanstaande vrijdag opnieuw in de verkoop.

De locatie in Huissen, waar 'Hof van Huesse' moet verrijzen. Foto: DG

Reden voor de prijsverlaging, die volgens Janssen de Jong géén invloed heeft op de kwaliteit en afwerking van de woningen, zijn de gedaalde woningprijzen en het stabiliseren van de bouwkosten. "Achteraf gezien is gestart met de verkoop vlak na het hoogtepunt op de woningmarkt", legt Ron Hoogerwerf van Open Makelaars uit, die de woningen samen met Zaat Vastgoed verkoopt.

Alles uit de kast

Extra financiële uitdaging in Huissen is de aanleg van een half verdiepte parkeergarage met 89 plaatsen. Dat kost veel geld. De gemeente Lingewaard besloot onlangs om niet met een zak geld bij te springen om de bouw vlot te trekken. "De ontwikkelaar heeft destijds het risico van de ontwikkeling en realisatie aanvaard onder de contractueel overeengekomen voorwaarden", zei wethouder Johan Sluiter. Met andere woorden: het is aan de ontwikkelaar zélf om met een oplossing te komen. Die nu dus lijkt te zijn gevonden in de lagere prijzen.

Ook andere nieuwbouwprojecten in de regio hebben last van terughoudende of zelfs afhakende kopers. Ontwikkelaars trekken alles uit de kast om alsnog geïnteresseerden te verleiden, zoals dus een pakket zonnepanelen. Andere instrumenten uit de crisis-gereedschapskist om de boel aan de gang te houden, zijn bijvoorbeeld het schrappen van dure tweekappers, het bouwen van iets kleinere en minder luxe afgewerkte huizen tot het geven van een 'koperskorting'.

Grondstoffen

Hoogerwerf: "Toen we vorig jaar oktober met dit project begonnen, waren de prijzen van grondstoffen bizar gestegen. Staal met 60 procent, hout met 40 procent. Inmiddels is dat genormaliseerd, net als de rente. We zien dat mensen dan ook weer besluiten om te kopen, zowel nieuwbouw als bestaande woningen." Hij blijft dan ook optimistisch over het Huissense project, net als Janssen de Jong. Die denkt 'direct na de bouwvak' te kunnen starten met de bouw.

Het project bestaat tevens uit twaalf huurappartementen. Hoogerwerf heeft deze week meer dan honderd geïnteresseerden opgebeld. "Zeker achttien daarvan willen vrijdagmiddag (tussen 16.00 en 18.00 uur, JR.) bij de aftrap van de verkoop komen. En een aantal wil, nu de prijzen zijn verlaagd, mogelijk wél kopen. We hebben goede hoop op een vliegende start."