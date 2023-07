Provincies halen oude noch nieuwe natuurdoelen

Provincies gaan er niet in slagen om vóór 2027 zo'n 80.000 hectare aan nieuwe natuur te ontwikkelen. Dus wordt het heel lastig om nieuwe, nog ambitieuzere doelen te halen.

Zo'n 80.000 hectare aan extra natuur, te realiseren in de periode van 2011 tot aan 2027. Dat was de harde doelstelling toen het natuurbeleid ruim tien jaar geleden een taak van provincies werd. Vier jaar voor de eindstreep staat de teller op 45.000 hectare. Enkele provincies lopen op schema: Gelderland en Flevoland bijvoorbeeld, al had die laatste provincie een relatief erg kleine opgave te vervullen. Provincies als Noord-Holland en Noord-Brabant blijven ver achter bij hun doelstelling.

Dat blijkt uit een evaluatie van het Natuurpact, waarin Rijk en provincies deze afspraak maakten. Daarin gaan onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de universiteit in Wageningen (WUR) verder dan het simpel optellen en aftrekken van natuurhectares. Veel meer nog werpen ze een blik vooruit: naar de stikstofmaatregelen van het kabinet. Maar vooral ook naar de 'gebiedsprocessen' waarin provincies lokaal tot oplossingen moeten komen voor natuur, boer en andere betrokkenen.

Gebiedsprocessen kosten veel tijd

Dat soort gebiedsprocessen waren er in het Natuurpact ook al. Het idee achter de 80.000 hectare was onder meer om kleine natuurgebieden beter met elkaar te verbinden tot een Natuur Netwerk Nederland (NNN). Daarvoor is vaak een actieve grondpolitiek nodig. Als een boer grond heeft op een plek die heel geschikt is voor nieuwe natuur, dan worden er bijvoorbeeld gesprekken gevoerd over verkoop of grondruil. Meestal op basis van vrijwillige medewerking, want dat was voor provincies het uitgangspunt.

Maar dat kost veel tijd: vijf tot soms wel tien jaar. En dan telt daarbij nog niet eens mee dat die nieuwe natuur daarna moet worden vormgegeven. Een gegeven dat zijn schaduw vooruit kan werpen op de nieuwe gebiedsprocessen die uit het stikstofbeleid voortkomen. Die moeten - in elk geval volgens het regeerakkoord - al in 2030 tot resultaat leiden. Dat lijkt op basis van de ervaring uit het Natuurpact nauwelijks haalbaar.

Vertraging ligt wat Bram Bregman (PBL) betreft dan ook voor de hand. "Ja, het gaat langer duren. Maar het is dan wel van belang dat je een goed verhaal neerlegt waarom dat zo is." Want er is ook de urgentie om de staat van de natuur snel te verbeteren. "Nu zien we met name op hoge zandgronden dat natuurherstel niet succesvol is", legt Irene Bouwma (WUR) uit. "Maatregelen zorgen even voor verbetering. Maar op lange termijn treedt weer achteruitgang op door stikstof en verdroging."

Te smalle doelstelling

De nieuwe gebiedsprocessen maken wat de onderzoekers betreft ook duidelijk dat de doelstelling van het Natuurpact eigenlijk te smal was. "Je ziet nu dat er twee visies zijn op natuurbeleid", vervolgt Bouwma. Bij het Natuurpact stonden de natuurdoelen centraal. In de gebiedsprocessen die voortkomen uit het stikstofbeleid is dat anders. Daar moeten oplossingen juist komen uit gesprekken met alle betrokkenen. Waarbij niet alleen de staat van de natuur, maar ook de toekomst van de landbouw een belangrijke factor is.

Die twee benaderingen kunnen met elkaar op gespannen voet staan. Een bredere blik kan voordelen hebben, spiegelen PBL en WUR voor. 'Natuurbeleid en landbouwbeleid zijn aan elkaar verbonden.' Maar dan moet er wél duidelijkheid komen over welke richting de landbouw precies opgaat. En hoe boeren worden beloond als zij zich inzetten voor natuurbeheer. "In die zin is het jammer dat de gesprekken over het landbouwakkoord zijn geklapt", vindt Bregman. "Het kabinet kan de inzichten uit deze evaluatie in elk geval meewegen in het beleid dat na de zomer wordt gepresenteerd."