Protest tegen exorbitant watergebruik Spaanse golfbanen

Uit protest tegen het enorme waterverbruik van golfbanen in Spanje heeft Extinction Rebellion deze week de holes op een tiental banen dichtgestopt met beton. Op het strakke gras van de greens waren stekjes geplant.

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De milieubeweging protesteert tegen het hoge waterverbruik van de banen. Dat is juist nu, tijdens de ergste droogte in dertig jaar, extra pijnlijk. Op luchtfoto's is het contrast duidelijk zichtbaar: een grote groene oase van zo'n 650.000 vierkante meter, aan alle kanten omgeven door land dat gelig en bruin is. Onvruchtbare grond vaak, en kurkdroog. Het beste is dat te zien in regio's als het oostelijke Murcia, dat twintig golfbanen herbergt, of in Almería, net iets zuidelijker, waar een van de golfbanen Desert Springs heet.

Golf, met in Spanje ruim 430 banen, is een belangrijke toeristische trekpleister. Niet voor niets ligt het overgrote deel van de banen dicht bij de kust. De regio Andalusië is koploper met 109 banen, de meeste aan of net achter de Costa del Sol.

Maar datzelfde Andalusië is op dit moment de streek die de meeste problemen ondervindt van de droogte die al bijna dertig maanden aanhoudt. De stuwmeren, die net als in de rest van het land de voornaamste bron van watervoorziening zijn, raken onrustbarend leeg. Ze hebben nog maar 25 procent van hun capaciteit.

Verbruik van Barcelona en Madrid samen

Overal in het land gelden wel enkele beperkingen voor het watergebruik, al zijn ze nog niet zeer ingrijpend. Ook niet voor de golfbanen - grootverbruikers van water om het gras op hun banen en de greens zo groen mogelijk te houden.

Precies dat wilde milieubeweging Extincton Rebellion zondagnacht aan de kaak stellen met het onbespeelbaar maken van een tiental banen in heel het land. Dat betekende dus: cement in de holes en plantjes en borden op de greens.

Op die laatste stonden vooral cijfers: dat één golfbaan dagelijks net zoveel water gebruikt (meer dan 100.000 liter) als een dorp met 10.000 tot 15.000 inwoners. En dat het totale gebruik van de banen net zo hoog is als dat van miljoenensteden Madrid en Barcelona samen. 'En dat voor het vermaak van slechts 0,6 procent van de bevolking,' aldus Extinction Rebellion.

De gegevens komen redelijk overeen met die van de waterbedrijven: het verbruik van golfbanen is volgens de bedrijven zo'n 2 procent van het totaal. Maar de voorzitter van de Golffederatie van Andalusië wees er bij eerdere protesten al op dat 70 procent van het water voor golfbanen gerecycled water is, dat niet geschikt is voor consumptie. De milieuactivisten bestrijden dat en zeggen dat veel golfbanen drinkbaar water uit putten halen.

Klagende bewoners

Ook bewoners van door droogte getroffen streken klagen steeds meer over de groene weides van de golfbanen, terwijl zij bijvoorbeeld al weken hun tuin nauwelijks mogen sproeien - alleen het minimale om planten en bloemen in leven te houden, is toegestaan. Veel gemeenten hebben ook het sproeien van stadsparken geschrapt of zo veel mogelijk beperkt. Zelf je auto wassen is op veel plaatsen verboden.

In hoeverre de miljoenen toeristen die al in Spanje neerstrijken deze zomer last zullen hebben van de droogte en de waterbeperkingen, is nog niet te overzien. De maatregelen verschillen per regio en zelfs gemeenten en kunnen, als er geen regen valt, in de loop van de maanden aangescherpt worden. Zo komt er in het zuidelijke Vélez-Málaga tussen 23.30 en 6.30 uur geen water uit de kraan. Op Mallorca waarschuwen ze dat dat ook daar in meerdere plaatsen zal gebeuren.

Het meeste last van de droogte heeft de landbouw, die verantwoordelijk is voor 70 procent van het totale watergebruik. Het gebrek aan regen zal de oogst van talloze gewassen aantasten en in veel regio's mogen de landbouwers ook minder irrigeren dan gebruikelijk.

Afgelopen maandag warmste dag ooit

Maandag 3 juli was wereldwijd de warmste dag die ooit is gemeten. Dat komt naar voren uit gegevens van de Amerikaanse National Centers for Environmental Prediction (NCEP). De gemiddelde wereldwijde temperatuur was volgens de NCEP ruim 17 graden Celsius. Het vorige record stamde uit augustus 2016, toen het kwik 16,92 graden aantikte.

In meerdere delen van de wereld was het bijzonder heet. Een aantal Chinese regio's, waaronder Peking, gaat bijvoorbeeld gebukt onder een hittegolf, met temperaturen van boven de 35 graden. In Noord-Afrika zijn temperaturen gemeten van bijna 50 graden. En ook in Canada, Peru en zelfs op Antarctica was het ongebruikelijk warm.

De gegevens van de NCEP gaan terug tot 1979. De onderzoekers benadrukken dat één warme dag minder zegt dan een warme maand, omdat het eerder een incident kan zijn. Maar, zeggen ze ook: deze dag maakt waarschijnlijk deel uit van een (zeer) warm jaar, wat het resultaat is van klimaatverandering en een sterke 'El Niño'.