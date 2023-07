Superfitte Pieter overlijdt plotseling tijdens ultratrail

De Tafelberg in Zuid-Afrika op en af, een extreme race in onherbergzaam Schotland, een vijfdaagse trail in één dag; Pieter Witteveen uit Den Bosch was een doorgewinterde en goedgetrainde loper van extreme tochten. Met startnummer 3011 was hij zaterdag begonnen aan de Stubai Ultratrail in Oostenrijk toen hij aan een hartstilstand overleed.

De 47-jarige Witteveen rolde 30 meter de berg af, maar was al overleden toen dat gebeurde. Reddingswerkers konden niets meer voor hem doen.

Moeder Marjan Witteveen uit Zaltbommel, bekend als historica en stadsgids, kreeg zaterdag al de bevestiging dat het ging om de jongste zoon van haar en haar man Bob toen het bericht over een overleden deelnemer aan de extreme tocht naar buiten kwam. Pieter Witteveen was samen met collega Julian van der Woude en diens vriendin naar Oostenrijk gegaan om de versie van 32 kilometer van de Stubai Ultratrail te lopen, een hardlooprace met veel hoogtemeters . "Pieter heeft nooit problemen met zijn hart gehad", zegt zijn moeder.

Geluidsman Herman van Veen

Pieter Witteveen groeide op in Zaltbommel en woonde in de Bossche wijk Orthen. Hij werkte als geluidsman voor Herman van Veen, van wie Van der Woude de roadmanager is. Ook in de Gasthuiskapel in Zaltbommel stak hij de handen graag uit de mouwen. In de theaterwereld hadden ze hem graag over de vloer. Niet alleen omdat hij goed was in zijn vak, maar ook omdat hij een beschaafde en aardige man was.

Van der Woude en Witteveen besloten in het najaar om de tocht te gaan lopen. In de dagen voor de trail hadden ze al op diverse bergen getraind. "En Pieter was gaan parasailen, wat hij altijd al had willen doen", vertelt Van der Woude.

De route die zij liepen, is overigens niet eens de meest extreme. Die is maar liefst 68 kilometer. Deelnemers aan de K32 lopen van Neustift, op 1029 meter boven zeeniveau, naar de gletsjer. De route gaat alles bij elkaar 2900 omhoog en tussendoor ook nog 750 meter naar beneden. "We hebben ieder ons eigen tempo gelopen. Hij liep zo'n twintig minuten achter mij en had zich aangesloten bij een groepje dat hij bij kon houden. Pieter verwachtte dat hij in zeven uur kon finishen. Hij was 2,5 uur bezig toen het mis ging."

Niets wees erop dat het mis zou gaan

Onderweg zijn er medische controlepunten. Artsen schatten in hoe de lopers er aan toe zijn en halen ze onverbiddelijk uit de race als ze het niet vertrouwen. En dat is ook diverse lopers overkomen, laten deelnemers weten. Niets wees er volgens Van der Woude op dat het met Pieter mis zou gaan. "Hij was de dagen voor de start heel energiek en hij had er heel veel zin in."

De Duitse organisatie van de tocht is verbijsterd dat dit kon gebeuren. "Dit hebben we niet eerder meegemaakt", laat Jürgen Kurapkat van plan B Sportmarketing weten.

Pieter overleed na een korte tussenstop op 1600 meter hoogte. Met een helikopter is het lichaam van de berg gehaald. Van der Woude heeft de plek gemarkeerd met een kruis, zodat de familie in Zaltbommel kan terugvinden waar hun zoon en broer is overleden. Deelnemers aan de race schrijven op sociale media dat de dag die zo feestelijk had moeten zijn door de dood van een van hen een zwarte rand heeft gekregen.

Van der Woude heeft van de organisatie het finishshirt gekregen dat voor Pieter was bestemd. "Iedereen in het dal hielp ons en leefde met ons mee."