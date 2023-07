Frankrijk likt zijn wonden na geweld in de banlieues

In Frankrijk brak een week geleden een golf van geweld los. Er waren plunderingen van de banlieues rond Parijs tot aan de oude haven van Marseille. Nu het erop lijkt dat het geweld wat is geluwd, is de vraag: hoe moet het verder met de aanhoudende problemen in Frankrijk?

Frankrijk likt zijn wonden. Er wordt met verbazing en afschuw teruggekeken op de gewelddadigheden van de afgelopen week en de schade wordt opgenomen. Er zijn zo'n 200 winkels compleet leeggeplunderd, 300 bankgebouwen vernield en 250 cafés aangevallen, heeft werkgeversorganisatie Medef becijferd. "We schatten de schade voorlopig op ruim 1 miljard euro", aldus Medefvoorzitter Geoffroy Roux de Bézieux.

Bussen, trams en haltes zijn in brand gestoken en in puin geslagen. De schade is volgens het ov-bedrijf van groot-Parijs zeker 20 miljoen euro. De schade van verbrande auto's wordt geschat op 280 miljoen, zeggen verzekeraars. Terwijl de reparaties zijn begonnen en de verkoolde autokarkassen worden weggesleept, is ook het eerste voorzichtige denkwerk begonnen. "De prioriteit is de ordehandhaving, maar op een gegeven moment moeten we ons eens goed bezinnen op wat er is gebeurd", zei premier Elisabeth Borne maandagavond.

Rapporten en onderzoeken genoeg

Stof tot nadenken genoeg. De afgelopen jaren en zelfs decennia zijn er aan de lopende band rapporten, onderzoeken en getuigenissen verschenen die de problemen blootleggen. Ter illustratie: in 1979 kwamen de bewoners van een banlieue bij Lyon al in opstand tegen gewelddadig politieoptreden. In 1981 werd er door de regering een eerste commissie ingesteld tegen de 'gettoïsering' van achterstandswijken. In de loop van de jaren negentig waren er op verschillende plekken rellen en kwamen opeenvolgende regeringen met hulpplannen: soms om banen te creëren, soms om meer politie de wijken in te sturen. In 2005 waren er wekenlang rellen in heel Frankrijk en werd zelfs de noodtoestand afgekondigd.

En zo ging het maar door, zonder dat de problemen écht werden opgelost. Tot de dag van vandaag. Eén maand geleden nog schreven zo'n dertig lokale bestuurders een open brief aan president Macron. Ze trokken 'aan de alarmbel'. "De banlieues krijgen geen adem meer, de bewoners hebben te maken met de ene na de andere crisis."

Pappen en nathouden

Een deel van de verklaring van de aanhoudende problemen ligt bij de aanpak: dat is er vaak één van pappen en nathouden. Als er ergens een crisissituatie ontstaat, wordt snel ingegrepen en worden snel enkele maatregelen genomen. Zo is er flink geïnvesteerd in woningbouw. Een wethouder in Clichy-sous-Bois heeft eens verteld hoe vervallen oude, hoge flats in zijn gemeente werden afgebroken en de gezinnen werden verhuisd naar moderne laagbouw. "Toen zaten de probleemgezinnen op een nieuw en beter adres, maar de armoede en criminaliteit waren niet verdwenen."

De Franse banlieues werden in de jaren zestig en 70 gebouwd, vooral om gastarbeiders uit Noord-Afrika te huisvesten, die gingen werken in fabrieken. Toen de fabrieken sloten en het werk naar lagelonenlanden verhuisde, zaten veel migranten in hun Franse flat zonder de Franse taal goed te spreken: aan fatsoenlijke integratieprogramma's was nauwelijks gedacht. Hun kinderen groeiden op met werkloze ouders, met weinig geld en in een wijk met bijna alleen maar lotgenoten.

Nieuwe generatie met minder kansen

"De Franse overheid heeft decennia lang alle migranten bij elkaar gezet in bepaalde wijken, er is nooit een sociale mix geweest", zegt Nadir Kahia van belangenorganisatie Banlieue Plus. Scholen in de banlieues hebben meer dan gemiddeld probleemkinderen met taalachterstanden in de klas, de regering stuurt vooral beginnende leraren de achterstandswijken in. En bij sollicitaties merken jongeren dat ze geweerd worden vanwege hun naam, afkomst of huidskleur, en dat blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek. Zo groeit een nieuwe generatie op met minder kansen.

Na de sluiting van de fabrieken nam de schooluitval in de banlieues toe, de ouders kwijnden weg en de criminaliteit groeide. Sommige flats in banlieues werden letterlijk opslagplaatsen voor drugs en draaischijven voor drugshandel, met tienerjochies die voor fikse bedragen beneden de wacht houden.

Ministaatjes in Frankrijk

Op de politie werd bezuinigd, de wijkagent verdween en sommige banlieues werden ministaatjes in Frankrijk, waar het recht van de sterkste geldt: de politie komt er nauwelijks meer, de dealers zijn er de baas, de criminaliteit grijpt om zich heen.

De meeste bewoners doen daar niet aan mee, maar hebben er wel volop last van. In veel banlieues zijn bewonerscomités opgericht: mensen die in actie komen en protesteren tegen armoede en criminaliteit, zelfs in de wijk Pablo Picasso in Nanterre, waar de zeventienjarige Nahel vandaan kwam, die ruim een week geleden werd doodgeschoten door een agent.

Die bewoners willen oplossingen, net als de burgemeesters in hun open brief van vorige maand en net als de relschoppers uit de jaren in 70 in Lyon. De bal ligt nu bij de regering van president Macron. Wordt het - opnieuw - pappen en nathouden, of komt er een serieus banlieueplan dat niet één probleem, maar álle problemen probeert op te lossen?