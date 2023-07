Aanzwellende grijze golf zet acute zorg onder druk

We worden ouder en ouder. In de regio's Noord- en Oost Gelderland en West-Overijssel ligt de vergrijzing zelfs 8 procent hoger dan in de rest van Nederland - en dat percentage zal blijven oplopen. Dat betekent dat steeds meer ouderen complexe acute zorg nodig hebben. Maar de groep zorgmedewerkers wordt steeds kleiner. Een infarct dreigt.

Door de toenemende vergrijzing komen er steeds meer patiënten die verschillende chronische aandoeningen tegelijkertijd onder de leden hebben. Deze mensen gaan vaker een beroep doen op de complexe acute zorg. Dit veroorzaakt weer langere ligtijden op de spoedeisende hulp. Een zorginfarct ligt dan op de loer.

Terwijl de bevolking als geheel vergrijst, wordt de groep werkenden steeds kleiner, ook in de zorg. Er stroomt meer personeel uit dan er via de opleidingen binnenkomt. De inzet van almaar meer zzp'ers in de zorg lost dit maar ten dele op.

Speelt dat alleen in deze regio?

Nee, meerdere regio's hebben te maken met vergrijzing van de bevolking. Dat geldt zelfs voor een relatief jonge provincie als Flevoland, die bezig is met een inhaalslag. Het aantal 65-74 jarigen neemt tussen 2022 en 2040 toe met ongeveer 30 procent. Het aantal 75-plussers neemt zelfs toe met 130 procent. Ter vergelijking: in Nederland als geheel nemen deze groepen in dezelfde periode toe met respectievelijk 13 en 67 procent.

Wat betekent dit voor het aanbod van acute zorg?

Dat komt nog verder onder druk te staan. Nu al is de uitval van zorg bij meerdere ziekenhuizen en instellingen als gevolg van personeelstekort hoog. Hoger dan voor corona. Dat blijkt uit maandelijkse navraag door het ROAZ, het Regionaal Overleg Acute Zorgketen. Ook zijn er veel openstaande vacatures.

De verwachting is dat deze tekorten alleen maar zullen stijgen. Veel zorginstellingen doen daarom een beroep op zzp'ers. Maar die draaien vaak minder avond-, nacht- en weekeinddiensten. "We zien nu al dat het niet altijd lukt om roosters rond te krijgen. Als er niets verandert, zal dat vaker gebeuren", zegt manager Inge Boomkamp van het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle.

Kan ik hier al iets van merken in mijn ziekenhuis?

Ja, als je bijvoorbeeld in de regio Zutphen woont. Gelre ziekenhuizen besloot onlangs om in Zutphen te stoppen met acute verloskunde. Personeelstekort was een van de redenen die ten grondslag lagen aan dit ingrijpende besluit. Ook het Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg moest dealen met onderbrekingen van de beschikbaarheid van acute verloskunde.

Het komt vaker voor dat verloskundigen met barende vrouwen moeten uitwijken naar andere ziekenhuizen. Dit zorgt voor langere aanrijtijden en extra werkdruk. Vrouwen die moeten bevallen in een ander ziekenhuis dan die van hun voorkeur, kunnen hierdoor extra stress ervaren.

Spoedeisende hulpposten moeten soms bij drukte een stop invoeren; ambulances wordt dan gevraagd om naar een ander ziekenhuis te rijden, behalve bij acute levensbedreigende situaties. In de periode oktober 2022 tot half maart 2023 kwam het ruim honderd keer voor in de ziekenhuizen Isala (Zwolle/Meppel), Gelre (Apeldoorn/Zutphen), Saxenburgh (Hardenberg), St Jansdal (Harderwijk/Lelystad) en het Deventer Ziekenhuis.

Welke oplossingen liggen op tafel?

Meer samenwerking van ziekenhuizen en zorginstellingen in de regio. Hiervoor zijn betere onderlinge werkafspraken nodig tussen ziekenhuizen en instellingen. Bijvoorbeeld over de doorstroom van patiënten van ziekenhuizen naar zorginstellingen. 'Elkaar niet als concurrenten zien, maar als collega's', staat in het ROAZ-document. Om dit te laten werken, is een verbeterslag nodig bij de digitale gegevensuitwisseling van patiënten.

Ook moet er aandacht komen voor de arbeidsmarkt. Want de zorg schreeuwt immers om nieuwe mensen. De gezamenlijke zorginstellingen gaan op een rijtje zetten wat ze op dit moment allemaal doen om nieuw personeel te werven.

Moeten inwoners zich zorgen maken?

Inge Boomkamp van het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle: "Het beeld is zorgelijk, maar dit rapport is bedoeld om de zorgorganisaties te helpen bij de keuzes die gemaakt moeten worden. Mensen hoeven niet bang te zijn dat ze niet geholpen worden bij acute nood."