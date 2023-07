Arno verkoopt zijn bungalow, dus ook zijn bruine kroeg

In een onschuldige groene wijk met veelal rijtjeshuizen in Wageningen-Noord staat een unieke woning te koop: een bungalow met een strak zwart-wit interieur. Het lijkt allemaal heel modern. Maar scroll je wat verder door de Funda-foto's, dan openbaart zich de echte spirit van het huis: een klassiek bruin café.

Eigenaar van het optrekje aan de Cor Bruijnstraat is Arno van Aken. Hij woont er met zijn vrouw. Toen ze het huis 2,5 jaar geleden kochten was het nog 'een typische bejaardenwoning'. Na twee maanden zwoegen is het huis geworden zoals het nu is.

'Vechten om de ruimte'

De indeling van het huis is bijna volledig door Van Akens vrouw gedaan, maar over één ruimte wilde hij wel heel graag het laatste woord hebben: de oude garage. "Ik wilde er graag een bar, en mijn vrouw een groot washok. Het was dus een beetje vechten om de ruimte", vertelt de Wageninger. Uiteindelijk kreeg de man des huizes zijn zin en bouwde hij de garage om tot de gezelligste ruimte van het huis.

Het hok van pakweg 13 vierkante meter heeft alles wat je ook tegenkomt in een gemiddeld bruin café in de stad. Veel houten elementen, borden van biermerken aan de muur, een kampioenssjaal van Feyenoord en een dartbord. Aan het plafond bungelt een voetbalshirt en in de hoek staat een oude Duitse gokkast uit 1968.

Blikvanger van de ruimte is uiteraard de door vier rode barkrukken omgeven toog met klassiek porseleinen tap. Dat die tap niet aangesloten is, is niet zo'n probleem: de koelkast is goed gevuld met allerhande gerstenat. Ook voor de stamgasten die wat sterkers nodig hebben is er voldoende aanbod.

Altijd gezellig

Met de woorden 'Welkom in Barno's, mijn bruine café', laat kroegbaas Van Aken zijn gasten vriendelijk binnen. "Het is hier altijd gezellig, portje darten, een biertje erbij. En lekker voetbal kijken", vertelt hij glunderend vanachter de bar. Op de achtergrond is Hollandse feestmuziek te horen.

Aan de toog zijn al veel herinneringen gemaakt, vertelt Van Aken: "Tijdens corona had ik vooral met de buurman veel mooie momenten. Dan voelt het met zo'n bar toch een beetje alsof je even je huis uit kan." Ook nu, in de zomer, is het er lekker vertoeven. "We gooien vaak de deuren open, en de barbecue op de oprit. Ik zit hier gewoon graag."

Zijn bruine kroeg 'Barno's'. Foto: Herman Stöver

In de verkoop

Maar binnenkort sluit de bruine kroeg in de Rietveldbuurt haar deuren. Van Aken en zijn vrouw verhuizen in het najaar voor werk van Wageningen naar de Randstad. "Helaas moeten we het nu gaan verkopen. Maar we krijgen er iets heel moois voor terug", vertelt hij trots. Ze blijven in een bungalow wonen. "We gaan hetzelfde neerzetten, maar dan op een andere plek."

Bovendien heeft hij al plannen om een nieuwe 'Barno's' te openen. "In het nieuwe huis ga ik weer zo'n kroeg bouwen." Alle attributen gaan mee, alsmede de toog. Naar verwachting heeft Van Aken in zijn nieuwe kroeg wel meer dan vier barkrukken nodig. "Het nieuwe huis wordt een stuk groter, dus de kroeg ook." Hoeveel gasten Van Aken er op termijn kan ontvangen? Wat hem betreft 'zoveel mogelijk'. "Ik houd wel van een feestje."

7 ton

De luxe Wageningse bungalow - met drie slaapkamers, jacuzzi en energielabel A - staat sinds vorige week te koop voor ruim 7 ton. Interesse is er genoeg, volgens Van Aken. Er lijkt zelfs al een koper te zijn gevonden. Van Aken zou het niet erg vinden als die potentiële koper het schuurtje zelf ook omtovert tot een café. "Maar de invulling daarvan laat ik aan de nieuwe eigenaar over."

Eén ding is zeker: de Cor Bruijnstraat is na de zomer een gezellige kroegbaas armer.

De bungalow aan de Cor Bruijnstraat in Wageningen. Foto: Jillis Baggerman makelaardij