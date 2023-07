Michael van Gerwen worstelt met schaamte na gebitsoperatie

Na een gebitsoperatie en de plaatsing van een beugel heeft darter Michael van Gerwen (34) last van pijn en schaamte, in een tandheelkundig traject van de lange adem. De vraag is wat dat betekent voor de prestaties van de drievoudig wereldkampioen. 'Hij heeft er continu last van.'

Michael van Gerwen liet vanwege zijn gebitsoperatie al diverse wedstrijden schieten, onder meer de World Cup of Darts van tweeënhalve week geleden. Maandag, vlak nadat hij bij zijn rentree in het Duitse Trier had verloren van Raymond van Barneveld, publiceerde Van Gerwen een statement waarin hij aangaf dat het verhelpen van zijn gebitsproblemen veel hersteltijd vergt. "En ik zie er misschien een tijdje wat anders uit en ik klink wellicht niet hetzelfde", schreef Van Gerwen, ook doelend op het gegeven dat hij een beugel draagt en in de toekomst opnieuw onder het mes zal moeten.

"Het probleem is dat Michaels kaken niet recht op elkaar staan", legt Vincent van der Voort (47) uit. Bijna dagelijks heeft hij contact met zijn collega-darter, met wie hij heel goed bevriend is. "Zijn voortanden kunnen niet recht op elkaar, hij kan niets doorbijten. Hij heeft nu de eerste van twee operaties gehad en de volgende is pas over een jaar. Door middel van een beugel moet de boel eerst recht komen te staan. Het is een flinke ingreep geweest."

Van der Voort zag hoe Van Gerwen afgelopen weekend in Duitsland, op de European Darts Matchplay, nog niet helemaal zichzelf was. In de ingooiruimte was hij stil en tijdens de wedstrijd hield hij zijn mond dicht. Volgens Van der Voort staat Van Gerwens gebit momenteel 'schots en scheef', heeft hij hechtingen in zijn mond en heeft hij de acute gevolgen van de ingreep onderschat.

"Je denkt van tevoren altijd: ach, daar ben je in twee weekjes doorheen", zegt Van der Voort. "Maar dit viel tegen. Zijn tanden staan een stuk uit elkaar en worden met een beugel rechtgezet. Die wordt elke dag zes keer aangedraaid. Daar heeft hij continu last van, tijdens het eten en in zijn dagelijks leven. Dit zijn geen dingen die in twee maanden zijn opgelost. En hij voelt zich er natuurlijk niet lekker bij. Schaamte speelt ook een rol. Je wilt je mond niet opendoen, het ziet er anders uit. Dat is niet prettig."

Van Gerwen schreef dat hij niet wil dat zijn gebitsproblemen invloed hebben op zijn prestaties tijdens de Poland Dart Masters en World Matchplay, die eraan zitten te komen. "Ik zal mijn best doen om beide evenementen te winnen. Echter ben ik op dit moment nog herstellende en ik hoop dat iedereen dit kan begrijpen."

"Niet spelen heeft geen nut en is geen optie", aldus Van der Voort. "Dan win je zéker niet. Hij moet hier doorheen. Hij hoopt er bij de Matchplay over twee weken beter voor te staan, maar het is duidelijk dat dit verre van optimaal is."

Van Gerwen hoopt dat het snel beter gaat, of eigenlijk: dat het sneller kán. "Met de tandarts en chirurg zijn ze aan het kijken of ze het proces kunnen versnellen, dat het er eerder beter uit komt te zien", legt Van der Voort uit. "Ze zijn heel druk met hem bezig, maar het hele traject heeft natuurlijk wel tijd nodig. Hij kon hier ook niet te lang meer mee wachten, want op latere leeftijd zouden ze er niets meer aan kunnen doen en dan had hij helemaal met de gebakken peren gezeten. Dit is geen cosmetisch verhaal om het gebit mooier te maken, nee, dit móést gebeuren."