Dennis uit Eindhoven is de beste biersommelier van Nederland

Driemaal is scheepsrecht voor Dennis Kort (35) uit Eindhoven. Na twee keer zilver op het Nederlands Kampioenschap mag hij zich nu de beste biersommelier van Nederland noemen. In 2025 zal hij ons land vertegenwoordigen op het WK in München.

Een vers biertje rechtstreeks uit de brouwketel, het liefst lurkend aan de kraan. Het blijft voor Kort de ultieme bierbeleving. "En geen malle fratsen graag", zo stelt de Eindhovenaar. "Tompoucebier, het klinkt allemaal leuk, maar ik ken er maar weinig die er ook een tweede van drinken. Het beste bier is een simpel bier."

Kort kan het weten want zijn smaakpapillen proefden door de jaren heen meer dan 30.000 verschillende bieren. "Er komen er ook steeds meer op de markt. Een goede ontwikkeling, want bier is natuurlijk heel lang wat ondergewaardeerd. Een biertje bestellen in een sterrenrestaurant is pas iets van de laatste jaren."

En dat terwijl bier volgens Kort eigenlijk veel beter is bij culinaire gerechten dan wijn. "Het koolzuur heeft een reinigende werking. Als je tussen gerechten een slok bier neemt, komen de smaken veel beter tot hun recht. Ik geef inmiddels advies aan meerdere restaurants met een Michelinster."

Stevige concurrentie

Even terug naar het NK dat Kort dus wist te winnen. Vooral dankzij een jarenlange voorbereiding. In 2013 hoorde hij bij de eerste lichting Nederlandse bierfanaten die een een accreditatie volgens de internationale standaard voor biersommeliers haalde. Inmiddels zijn dat er ruim 400, dus de concurrentie is best fors.

Inspiratie doet Kort dagelijks op in zijn eigen brouwerij Oldskool Brewery en in de Drinkers Pub aan de Kerkstraat in Eindhoven. Een zaak die hij runt met een paar compagnons en waar ruim duizend bieren verkrijgbaar zijn. Ervaring en kennis die hij goed kon gebruiken tijdens de finale van het NK.

Veel trainen... en veel proeven

Daar moest Kort bieren proeven en onderscheiden, zijn kennis van het brouwen tonen en laten zien welk bier bij welk gerecht past. "Dat een witbiertje lekker is bij de barbecue weten de meeste mensen wel maar het is de kunst om de smaken van bier en gerechten elkaar te laten versterken."

Kort serveerde de jury een gepeperd broodje oesterzwamgyros met een IPA. "Daarin zit veel hop die weer sterk reageert op de peper in de gyros. Het maakt het bier krachtiger en het gerecht pittiger. Volgens mij was de jury ook onder de indruk."

Voor het WK in 2025 kan Kort zich nu op zijn gemak gaan voorbereiden. "We lopen in Nederland nog wat achter met onze biercultuur, maar als ik mijn huidige niveau weet vast te houden dicht ik mezelf best wel kansen toe. Een kwestie van trainen... en veel proeven, natuurlijk."