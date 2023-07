Gezin gekidnapte kater leeft tussen hoop en vrees

Al een week is Rotterdam-Delfshaven in de ban van de ontvoerde kroegkater Lex. Het gezin van de Britse Korthaar leeft inmiddels tussen hoop en vrees en heeft 500 euro over voor de tip, die leidt naar de gemiste viervoeter. 'Mijn dochter huilt tranen met tuiten.'

'Lex', klinkt het al een week lang, elke ochtend om zes uur, door de straten van Rotterdam-Delfshaven. 'Waar ben je nou?' Het gezin Harmsen, eigenaar van de ontvoerde Britse Korthaar, slentert door winkelstraten, kijkt onder struiken, in containers en portieken. "We houden niet op tot we Lex terug hebben."

"Eén keer dachten we beet te hebben", blikt de droevige Hamp Harmsen, eigenaar van de ontvoerde rode kater terug. "We kregen een foto opgestuurd van een rode, verwilderde Britse Korthaar, die zich ophield in een andere stad. Maar het bleek niet om Lex te gaan."

Kidnapping

Het moment, precies een week geleden, dat hij op de hoogte wordt gesteld van de kidnapping van zijn achtjarige kater zal hij niet snel vergeten. "De buurvrouw sprak me aan: 'Er lopen twee dames weg met jullie kat. Is dat de bedoeling?' We zijn nog achter ze aangegaan, maar de vrouwen waren al uit het zicht."

De eigenaar van een woonboot in de Achterhaven weet dat er camera's hangen bij café 't Pakhuys. "Meteen heb ik de beelden opgevraagd", vertelt hij. "Toen ik twee vrouwen met onze Lex zag weglopen, bekroop me een een enorm gevoel van onrecht. Lex aaien, dat mag best. Maar hem zomaar meenemen, dat is een stap te ver."

Woonboot

In 2015 meert het Friese gezin aan met hun monumentale woonboot in de Rotterdamse Achterhaven. Daarna wordt Lex, dan nog een kitten, gekocht voor 550 euro bij een fokker. "We kregen er een stamboom bij", blikt Harmsen terug op de aanschaf van zijn huisdier. "Hij is de SKODA onder de katten. Een echte middenklasser."

Lex was een opvallende verschijning, vanwege zijn korte onderkaak, kenmerkend voor de Britse korthaar. "Daardoor leek hij wat grumpy, net als zijn beroemde evenbeeld Garfield. Dagelijks hobbelde hij tussen het schip en de terrassen van café 't Pakhuys en restaurant Souk. Soms was hij uit logeren bij de buurvrouw, die hem dan speciaal natvoer gaf. Dan kwam hij niet naar huis, want hij wist: daar krijg ik slechts brokjes."

Ondanks zijn sippe blik leeft de 7 kilo wegende rooie kater allerminst een chagrijnig bestaan. "Hij liet zich gewoon niet gek maken. Ook niet door toeristen, die massaal foto's van hem maakten, liggend op het terras van café 't Pakhuys. En als ik thuiskwam, begroette hij mij altijd. Als ik nu bij de woonboot kom, dan is het stil. Dat doet pijn."

Zoekacties van de buurt

Het gezin voelt zich gesteund door de wijk, waar posters met de foto van de kat op winkelruiten en verkeerspalen hangen en iedereen uitkijkt naar Lex. "Hartverwarmend", noemen ze de zoekacties van mensen uit de buurt en de vele oproepjes in appgroepen. "Mijn dochter (17) huilt tranen met tuiten", zegt hij. "Ze was 9 toen ze Lex kreeg. Ze weet niet beter dat hij bij ons gezin hoort. Ook voor haar is het gemis ondraaglijk."

500 euro looft de familie nu uit voor de gouden tip die leidt naar Lex. De kroegbaas van het café, waar de karakteristieke kater elke dag op het terras te vinden was, voegt daar een drankarrangement van 75 euro aan toe. In de tussentijd loopt er een onderzoek bij de politie, zegt de woordvoerder. "Als we erachter komen, wie de dames op de beelden zijn, zullen we ze zeker trakteren op een bezoekje."

Bewust houdt het baasje van Lex alle opties van de verdwijning open. "Misschien komen deze vrouwen uit een cultuur, waarin het normaal is dat je een kat op straat meeneemt en verzorgt?" vraagt hij hardop af. "We hopen dat ze uit goede wil handelen. Ik zou tegen ze willen zeggen: meiden, wij zijn niet boos, maar breng alsjeblieft onze Lex terug."

Kat Lex uit Rotterdam is ontvoerd Foto: Hamp Harmsen