Vast energiecontract zo in trek dat het uitverkocht raakt

Energiecontracten voor een vast tarief raken steeds vaker uitverkocht. Energiebedrijven kopen heel voorzichtig in terwijl consumenten zekerheid zoeken.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De energiemarkt lijkt de laatste tijd wel op reserveringssite Booking.com; 'Nog maar drie kamers voor deze prijs!' Een aanbod van een energiebedrijf kan de ene dag nog op de site staan en de volgende dag, als het aantal beschikbare contracten is verkocht, weer zijn verdwenen. Energieleveranciers waken ervoor om in de huidige markt te veel energie in te kopen uit angst om met onverkoopbaar duur gas te blijven zitten als er niet genoeg contracten worden gesloten.

Wie al een tijdje naar een vast contract zoekt, ziet op de vergelijkingssites dat er wekelijks schommelingen zijn in tarieven, dan weer een tientje duurder, dan weer een paar tientjes goedkoper. Dat komt doordat energiebedrijven wekelijks inkopen voor het geschatte aantal klanten dat in de komende week een contract gaat afsluiten. Bij energiereus Eneco bijvoorbeeld zijn er iedere maandag nieuwe tarieven voor de vaste contracten. Bij Eneco schommelde het tarief voor het eenjarig contract afgelopen maand tussen de 0,33 en 0,36 euro voor stroom en 1,23 en 1,37 euro voor gas. Ook bij een groot bedrijf als Eneco is het afgelopen week voorgekomen dat het eenjarig energiecontract was uitverkocht.

Potje pindakaas

Hans de Kok, directeur van vergelijkingssite Pricewise: "Het aanbod van vasteprijscontracten is soms snel uitverkocht, ondanks de duizenden beschikbare contracten. Dit leidt meestal tot nieuw aanbod van de leverancier of de klant kiest voor een alternatief." Of iemand het laatste potje pindakaas voor je neus uit het schap pakt en jij een duurder merk moet kopen.

De Kok: "Momenteel is er veel vraag naar vaste contracten. Wij zien dat gemiddeld 20 tot 25 procent van de overstappers kiest voor een meerjarencontract en 70 procent voor een contract van één jaar. Vroeger sloot gemiddeld 10 procent een meerjarencontract af. De vraag naar langer vast is dus verdubbeld en dat zien we terug in het uitverkochte en wisselende aanbod." Bij Eneco is het driejarig contract inmiddels iets populairder dan de eenjarige variant.

Uit de laatste Energiemonitor van de Autoriteit Consument & Markt blijkt dat het vaste contract snel aan populariteit wint nu de prijzen onder die van het prijsplafond liggen. Het aantal mensen dat een variabel contract heeft daalt. Wie een variabel contract zoekt is nog tientjes per maand goedkoper uit, maar heeft geen garantie dat de prijs zo laag blijft.

Rimpeling

Mensen zoeken naar zekerheid vanuit het besef dat iedere rimpeling in de energiesector meteen gevolgen voor de prijs heeft; of in ieder geval wordt de vrees voor hogere prijzen erdoor gevoed.

Trekt de economie in China aan en willen de Chinezen meer lng - dat is vloeibaar gas dat ook Nederland op grote schaal importeert - dan beïnvloedt dat de prijs meteen. Onderhoud aan de gasleidingen vanuit Noorwegen? Hop, de prijs stijgt weer.

Niet alleen consumenten zijn ongerust. Fatih Birol, de baas van het In­ter­na­ti­o­naal Ener­gie­agent­schap, zei dinsdag tegen de Britse BBC dat energieprijzen komende winter weer kunnen pieken als China veel lng nodig heeft en er een strenge winter komt. Het is volgens Birol zelfs niet uitgesloten dat gastekorten ontstaan in Europa. Birol zei dat overheden moeten doorgaan energiebesparingen aan te moedigen en projecten voor duurzame energie te versnellen.

Strenge winter

Het IEA is de belangrijkste adviseur van de geïndustrialiseerde landen op energiegebied. Ook andere belangrijke spelers op de energiemarkt hebben gewaarschuwd dat Europa komende winter opnieuw met een energiecrisis te maken kan krijgen als het erg koud wordt en de concurrentie uit China sterk toeneemt. Zo verklaarde de energieminister van Qatar, dat een van de belangrijkste leveranciers van lng aan Europa is, dat er dan tekorten kunnen komen.

Er is voor komende winter in Nederland wel genoeg gas, denkt de Nederlands Gasunie. Doordat de thermostaat massaal lager werd gezet en er een zachte winter was, waren de gasopslagen in de lente nog voor 60 procent gevuld, terwijl dat een winter daarvoor 20 procent was. De Gasunie verwacht dat de opslag volgens plan voor 90 procent vol zit als het koud wordt. Er is pas een probleem als er een strenge winter komt, want zonder Russisch gas wordt het een hele toer om de gasopslagen voor de winter van 2024/2025 weer vol te krijgen.

Helft wil niet extra betalen voor groene energie

Bijna de helft van de Nederlanders is niet bereid om ook maar een cent extra uit te geven voor groene stroom of CO2-gecompenseerd gas, blijkt uit onderzoek van energievergelijk.nl onder 1055 Nederlanders. 34 procent van de Nederlanders zegt prijs belangrijker te vinden dan duurzaamheid bij het kiezen van een energieleverancier. "Als het op de daadwerkelijke euro's en het milieu aankomt, houdt de Nederlander de hand op de knip", stelt energiedeskundige Koen Kuijper. Bij jongvolwassenen tot 30 jaar is twee derde wél bereid om extra te betalen. Het zijn vooral de 40- tot vijftigjarigen die geen geld over hebben voor duurzame energie. Slechts 40 procent van deze leeftijdsgroep wil iets extra's betalen en dan niet meer dan 5 euro per maand. Volgens Kuijper lijkt het erop dat er een 'generatiekloof' is als het gaat om 'duurzaamheid en de bereidheid om de kosten hiervan te dragen'.