Arman (22) uit Almelo sleutelt aan een zonneauto

Een heel jaar lang heeft Arman van Dijk uit Almelo met zijn medestudenten van de Technische Universiteit Delft gesleuteld aan de Nuna 12, de zonneauto waarmee ze eind oktober 3000 kilometer door Australië racen. Het doel? Het wereldkampioenschap voor zonneauto's winnen. 'Deze race blijft uniek.'

Dinsdagmiddag werd in Amsterdam de auto gepresenteerd waarmee de TU Delft wereldkampioen wil worden. Almeloër Arman van Dijk (22) is een van de techneuten van het team. "Samen met twee andere collega's zijn we verantwoordelijk voor één groot elektrisch onderdeel van de auto." Hoewel hij al jaren in Delft woont, voelt hij zich een Almeloër. "Dat blijft toch je trots."

De prestatie blijft een spannend moment. "We hebben er lange tijd naartoe gewerkt. In de maanden naar de onthulling toe is er veel spanning." Ze willen de concurrenten namelijk niet wijzer maken dan ze al zijn. Traditioneel is de onthulling van TU Delft relatief laat. "Vanwege onze goede prestaties in het verleden zijn veel teams benieuwd naar onze auto."

De onthulling

Dinsdag mocht de nieuwe zonneauto eindelijk worden onthuld: de Nuna 12. "De meeste teams kiezen uit twee verschillende vormen: de bullet of de catamaran. De vraag is elk jaar welke vorm beter is op het gebied van aerodynamica, stabiliteit en dergelijke. Het leuke is dat de meeste teams hebben gekozen voor een bulletvorm. Wij hebben echter gekozen voor een catamaran. Uit windtunneltesten bleek dat deze vorm het beste bij ons zou passen."

Vier jaar geleden deed de TU Delft voor het laatst mee aan de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. "We stonden toen in de top, maar 100 kilometer voor de streep is onze auto afgebrand." Twee jaar geleden ging het WK niet door vanwege het coronavirus, maar deed de TU Delft mee aan een alternatieve race in Zuid-Afrika. Die werd gewonnen. "Maar winnen in Australië is en blijft het ultieme doel."

Aanpassingen aan de zonneauto

De Nuna 12 is volgens Arman niet te vergelijken met zijn voorganger. "Het landschap en het raceformaat was in Zuid-Afrika heel anders, dus we hebben logischerwijs enkele veranderingen aangebracht aan de auto. We hebben een lichter mechanisch systeem die dit jaar asymmetrisch is."

"Ook is er een aerodynamische vorm waarmee we misschien wel een half uur tijd kunnen winnen. Dat lijkt weinig op een race van 3000 kilometer, maar het kan echt een significant verschil zijn. Het komt soms op minuten aan." Tot slot heeft de Zuna 12 een verbeterde energieopslag met een capaciteitsvermeerdering van meer dan 50 procent.

Wat de kansen zijn? "We hebben er alles aan gedaan en denken dat we best kans maken om het wereldkampioenschap te winnen." De grootste concurrentie lijkt te komen uit het Belgische Leuven, maar ook de Universiteit Twente is dit jaar weer van de partij. Zij onthulden hun zonneauto twee weken geleden aan het publiek. "Ook zij hebben een lange geschiedenis, maar de laatste jaren zitten ze iets meer op de achtergrond."

Transfer in de zonneautowereld

Of Arman ooit een overstap naar het Solar Team Twente, het team van de Universiteit Twente, heeft overwogen? "Ik zou best binnen kunnen rollen bij het zonneteam van de UT, maar dat is niet praktisch. Het is ook een hele eer om bij het Brunel Solar Team van de TU in Delft te zitten, want jaarlijks komen er honderden sollicitaties binnen."

Transfers worden dan ook zelden gemaakt. "We blijven toch studententeams die willen laten zien wat we kunnen. Vissen naar de beste studenten hoort daar niet bij. We zoeken de beste mensen binnen onze universiteit."

Kosten

De Nuna 12 is gefinancierd met behulp van de TU Delft en een hoop sponsoren. "Wat de auto in totaal kost? Laten we het erop houden dat je er een prima huis van kan kopen, zelfs in het westen van het land."

Een groot geldbedrag valt er met het WK niet te winnen. "Het gaat ons om de prestige en daarnaast willen we laten zien wat we met groene energie kunnen doen. Zonder één druppel brandstof rijden we heel Australië door. Daar willen we graag de volgende generatie mee inspireren."

