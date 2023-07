Utrecht wil gemeenten dwingen om windmolens te plaatsen

Als gemeenten niet willen meewerken aan het plaatsen van windmolens, houdt de provincie Utrecht nadrukkelijk de mogelijkheid open hen daartoe toch te dwingen. Dat hebben GroenLinks, D66, VVD, PvdA en CDA afgesproken in het nieuwe coalitieakkoord. Tegenstanders houden voet bij stuk: de provincie mag helemaal niet ingrijpen.

Dit artikel is afkomstig uit het AD Utrecht. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De komst van ruim 200 meter hoge windturbines is zeer omstreden in de provincie. Gemeenten hebben afgesproken de komende jaren veel duurzame energie op te wekken, maar gaandeweg vallen plannen voor windmolens af, vaak na kritiek van bewoners. De Ronde Venen en in eerste instantie ook Montfoort, besloten vorig jaar onder geen beding windturbines op hun grondgebied toe te laten.

In beide gemeenten dreigde de provincie desnoods zelf op zoek te gaan naar geschikte plekken voor de ruim 200 meter hoge turbines. Montfoort is onlangs gezwicht voor de druk vanuit het provinciehuis en gaat nu zelf toch onderzoek doen naar een geschikte locatie. Het gaat om het gebied tussen de Blindeweg en de Cattenbroekerdijk. vlak bij de kern Linschoten. De Ronde Venen houdt daarentegen voet bij stuk. Woerden en Oudewater werken wel mee.

Terughoudend

De coalitiepartijen schrijven in het conceptakkoord terughoudend met de inzet te zijn, 'maar beseffen dat dit uiteindelijk noodzakelijk kan zijn om de RES-biedingen (afspraken over duurzame energie, red.) na te komen'.

Het nieuwe provinciebestuur wil wel streven naar 'consensus' en 'goede ruimtelijke spreiding'. Gemeenten die voortvarend te werk gaan met energieplannen, krijgen hulp van de provincie. Intussen blijft die zelf onderzoek doen naar geschikte plekken voor duurzame energie. Hierop is wel inspraak mogelijk.

Een impressie van windmolens zoals die in de polder Reijerscop zouden kunnen komen. Foto: Gemeente Woerden

Een aantal organisaties en stichtingen uit De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Leusden en Amersfoort, die tegen de komst van windmolens zijn, vindt dat de provincie buiten haar boekje gaat. In hun ogen heeft ze niet de bevoegdheid locaties voor windturbines aan te wijzen, wanneer gemeenten deze weigeren neer te zetten.

Bestuursrechter

Zij maakten al eerder bezwaar hiertegen bij de commissie bezwaar- en beroepschriften van de provincie. Ze vingen bot, maar zijn nu naar de bestuursrechter gestapt, aldus Anco Goldhoorn, woordvoerder en oud-wethouder van De Ronde Venen. De tegenstanders voelen zich hierbij gesteund door een advies van professor Elzinga. Hij concludeerde dat het bezwaar van Goldhoorn en de zijnen wel degelijk als ontvankelijk moest worden beschouwd.

Goldhoorn is niet verbaasd dat het nieuwe provinciebestuur vasthoudt aan zijn dreigement. Hij blijft erbij dat de provincie niet het recht heeft in te grijpen. "In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de RES'en in 2030 gezamenlijk 35 TWh (terawattuur) aan grootschalige duurzame energieopwekking op land moeten realiseren. Mochten de regio's dit onverhoopt niet halen, dan mogen overheden ingrijpen. Maar die 35 TWh wordt makkelijk gehaald, dus heeft de provincie geen recht in te grijpen."

Landbouwvisie

GroenLinks, D66, VVD, PvdA en CDA moeten moeten formeel nog groen licht geven voor het akkoord. De nieuwe coalitie krijgt een minimale meerderheid in de staten: 25 van de 49 zetels.

Ook landbouw en specifiek stikstof krijgt veel aandacht in het akkoord. De provincie wil een landbouwvisie maken die 'alle partijen duidelijkheid geeft'. Er moet economische perspectief blijven voor de landbouw en tegelijk zijn de doelen voor stikstof, klimaat, natuur en water 'leidend'.

Voorlopig gaat de provincie uit van vrijwilligheid bij het verplaatsen of stoppen van een boerenbedrijf. Over twee jaar wordt bekeken hoe het gaat met bovenstaande plannen. "Tot dat moment zetten we geen gedwongen onteigening in". De partijen houden daarmee de mogelijkheid open om nadien boeren toch te dwingen te vertrekken of te stoppen.