Bijsluiters van dodelijk Middel-X gebaseerd op 'zelfstudie'

Alex S, de Eindhovenaar die het dodelijke Middel-X verkocht, leverde niet alleen aan wanhopige individuelen. Uit een Spaanse bankrekening blijkt dat zes klanten samen voor dertig mille bestelden. Een enkele dosis was 35 euro.

Maandagochtend verklaarde S. dat hij Middel-X beschikbaar stelde omdat hij mensen lijden wilde besparen. "Niemand moet zich moeten ophangen", zei hij. Maar blijkbaar is er flink doorverkocht. S. heeft daar geen echte weet van want hij stelde nooit vragen aan zijn klanten.

S. zegt dat hij 'geen hoge winsten maakte', maar vindt het niet onterecht dat er wat aan de strijkstok bleef hangen

In de middag kwam de verdenking van witwassen aan de orde. Volgens het OM is zeker negentig mille direct aan het middel te linken. S. zegt dat hij 'geen hoge winsten maakte', maar schat zijn kosten zelf op twintig mille. Dat er wat aan de strijkstok bleef hangen vindt hij niet onterecht, want hij had er flink wat werk aan.

Zo vulde hij zelf 1-grams-capsules en verkocht het poeder niet los, want dan was het beter en makkelijker in te nemen. De capsules en de bijbehorende antibraakpillen werden in zakjes geseald, in doosjes verpakt en verzonden.

Eigen bijsluiters

Veel werk zat ook in zijn 'bijsluiters'. Hij stuurde een handleiding mee, en een document met de bijwerkingen. Die haalde hij uit 'zelfstudie': "Ik hield alle wetenschappelijke onderzoeken bij, en paste de handleiding dan ook meteen aan als er nieuwe bevindingen waren", bezwoer hij.

De rechters zagen twee opvallende dingen. Ten eerste: in de handleiding stond, net als in zijn mails, uitdrukkelijk dat de 'klant' alle sporen moest uitwissen. En, kwalijker, dat 'Iedereen tot nu toe binnen twee uur vredig was gestorven'.

"Hoe weet u dat", vroeg de rechter op bestraffende toon. S. had 's ochtends immers gezegd dat hij geen enkel onderzoek instelde naar zijn klanten en niet wist wat er met zijn doosjes gebeurde. "Ik, ehh, hoorde dat, van anderen", stamelde hij. De rechter: "U geeft alle tijd aan wetenschappelijke rapporten, weet er alles van, maar qua afloop 'hoort u iets'?"

S. kreeg hardere verwijten om zijn oren. Twee nabestaanden van 'klanten' lieten een verklaring voorlezen door officier van justitie Wineke Wichern. Beiden verloren hun moeder. Een van hen noemde de keus voor de dood op zich niet kwetsend maar zag hoe moeder 'in de ban kwam van S. en de zelfmoordcowboys van CLW.' en zelfs de datum van haar dood vervroegde.

De andere verklaring had het over 'het platte pure winstbejag van S.' en 'het beangstigende idee dat er zo geen enkele controle was, terwijl de wet zorgvuldige procedures heeft opgesteld om misstanden te voorkomen'. "Heb je er wel eens bij stilgestaan dat mensen ontoerekeningsvatbaar kunnen zijn?"

Bezetene

Zijn eigen geest is ook onderzocht. Hij zit in het autisme-spectrum en zit in een beschermd-wonenproject. Uit het onderzoek van een psycholoog bleek dat hij in het verleden, voordat hij Middel-X had, een paar suïcide-pogingen had gedaan. Vlak voor zijn arrestatie spoot hij ook wat van het middel in, maar: "Het was niet de bedoeling dood te gaan, dan was dat wel gelukt." Waarom hij dat dan deed, kon hij niet zeggen.

Hoewel hij 's ochtends bekende geen vragen te stellen aan klanten, zei hij tegen de psycholoog dat hij niet zou kunnen leven als een minderjarige een 'klant' bleek. "Ik wilde hem geruststellen", zei S. nu. volgens de psycholoog kon hij zich als een bezetene op een onderwerp storten, wat ook bleek uit zijn medische kennis. Hij raakte mede daardoor ook geïsoleerd, wat hem verminderd toerekeningsvatbaar maakt. Een behandeling is nodig.

Maar wat de Eindhovenaar deed, het middel verkopen, was echt uit volle overtuiging dat hij mensen er mee hielp. "Klopt", zei S.

Dinsdag komt het OM met de strafeis en de advocaat met zijn pleidooi. De uitspraak volgt 18 juli.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en kan onder andere via 0800 0113