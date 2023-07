Grote zorgen over waterbussen en veerponten

Ontluisterend, verontrustend en ondoorzichtig. Politici in de provincie Zuid-Holland maken zich grote zorgen over het waterbus- en veerpontenvervoer. Ze vragen om een diepgaand onderzoek.

Dit artikel is afkomstig uit het AD Rotterdams Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Uit het artikel blijkt dat het op verschillende fronten misgaat met Blue Amigo. Het bedrijf mocht onder meer de veerverbinding Rozenburg-Maassluis uitbaten, én het waterbusvervoer tussen Rotterdam en Dordrecht. Maar Blue Amigo heeft het veer failliet verklaard en wegens financiële moeilijkheden zijn de waterbussen overgedragen aan twee andere partijen: Damen Shipyards en het buitenlandse bedrijf Purus.

Met de allernieuwste elektrische ferries en ponten zouden ze marktleider worden in het OV over water. Rederij Blue Amigo beloofde gouden bergen waar de provincie Zuid-Holland tientallen miljoenen euro's voor over had. Maar een paar jaar later is van al die beloftes amper iets terechtgekomen.

Van deze laatste overname waren de Statenleden niet op de hoogte, zo blijkt. Het provinciebestuur was weliswaar akkoord met de nieuwe aandeelhouders, omdat het geen gevolgen zou hebben voor de bedrijfsvoering, maar dat is niet ter stemming voorgelegd aan de volksvertegenwoordigers.

SP-statenlid Lies van Aelst: "Het is zeer ondoorzichtig bij Blue Amigo. Het is verontrustend dat een publieke dienst als de waterbus van de ene hand naar de andere hand gaat. Hier hadden wij gewoon mee moeten instemmen, zodat we over de gevolgen konden nadenken. Het gaat om zóveel geld."

Lijn mogelijk overgenomen

Van Aelst zet zich al langer in voor het veer tussen Rozenburg en Maassluis, waar al sinds oktober vorig jaar geen autopont vaart. Onlangs ging de lijn failliet en momenteel houdt de provincie een fiets- en voetveer in de lucht. Mogelijk wordt deze verbinding overgenomen door Damen, de scheepsbouwer die dus ook mede-aandeelhouder is van de waterbus.

Voor Van Aelst is dit alles het bewijs dat het aanbestedingssysteem op de schop moet. "Het werkt gewoon niet. Een bedrijf als Blue Amigo krijgt geld op basis van strakke afspraken. Maar vervolgens worden deze afspraken niet nagekomen. En als het puntje bij het paaltje komt, blijft de provincie op de handen zitten. Er wordt helemaal niets gehandhaafd."

Twee werelden

Dit is volgens haar 'het slechtste van twee werelden'. "Al het goed gaat, zijn winsten voor het bedrijf. Als het slecht gaat, is de rekening voor de provincie en haar inwoners."

Sowieso gaat Van Aelst woensdag vragen om een diepgravend onderzoek naar de aanbesteding van het OV-vervoer over water. Dit onderzoek moet worden uitgevoerd door de Rekenkamer. Het SP-voorstel kan waarschijnlijk rekenen op een meerderheid. De BBB, de grootste partij, overweegt hiermee in te stemmen.

'Het is ongebrijpelijk'

Naar aanleiding van een AD-reconstructie zegt Gerard van de Breevaart (SGP) dat de politici ook in de spiegel moeten kijken. "We kunnen vaststellen dat Blue Amigo de zaken te rooskleurig heeft voorgesteld en dat het controlerend vermogen van de provincie heeft tekortgeschoten. De provincie wilde wellicht te graag deze concessie verlenen, ook vanwege de duurzame vloot die zou worden besteld. Misschien hadden we als Statenleden ook beter moeten doorvragen of het wel realistisch was."

Overigens wil 50PLUS meer dan alleen een onderzoek van de Rekenkamer. Fractievoorzitter Ellen Verkoelen - ook raadslid in Rotterdam - wil een enquête om de onderste steen boven te krijgen. "We hebben een behoorlijk groot nautisch vervoersprobleem in de provincie. De hele gang van zaken is ondoorgrondelijk en roept steeds meer vraagtekens op. Het is onbegrijpelijk dat de provincie met Blue Amigo in zee is gegaan", aldus Verkoelen.

Ellen Verkoelen van 50PLUS. Foto: Pro Shots