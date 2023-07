Eerste implantaat ooit tegen migraine en clusterhoofdpijn

Ergens in Australië zwemt een vis genaamd Salvia. In dat land kreeg een vrouw twee folies onder haar hoofdhuid geplaatst, als remedie tegen clusterhoofdpijn. Dat werkt zo goed, dat haar zoons hun goudvis spontaan Salvia noemden, naar het Eindhovense bedrijf dat de folie ontwikkelde.

Die folies - zo dun als een strookje papier - voel je niet en zie je niet, zegt Hubert Martens, medeoprichter en directeur van Salvia BioElectronics. Maar ze werken volgens hem wel, zo blijkt uit de eerste resultaten van een klinische studie die Salvia nu uitvoert. "We doen dit om echt een verschil te kunnen maken voor mensen die heel erg ziek zijn."

Sinds een aantal jaar ontwikkelt Salvia een speciaal implantaat om aanvallen van migraine en clusterhoofdpijn tegen te gaan. Dat implantaat bestaat uit twee folies, eentje wordt bij het voorhoofd geplaatst, net boven de wenkbrauwen en onder de haargrens. De ander is voor het achterhoofd.

Elektrische pulsjes

"De folies plaatsen we precies op de plekken waar mensen zichzelf masseren als ze last hebben van hoofdpijn", zegt Martens. Dat is volgens hem ook niet zo gek: "We proberen de zenuwen die je zelf zou masseren te behandelen met de folie."

Dat doet Salvia via kleine elektrische pulsjes, een beetje zoals een pacemaker doet voor een hart dat op hol slaat. Martens: "De patiënt voelt er niks van. Er lopen voortdurend elektrische pulsjes door je zenuwen."

Testen op mensen

Salvia is nu begonnen met het testen van het implantaat op mensen. Dus voordat alle lezers die last hebben van migraine of clusterhoofdpijn een gat in de lucht springen: de Australische vrouw die het implantaat kreeg, is de eerste ooit.

De komende maanden volgen nog negen mensen. Pas daarna is het tijd voor studies op grote schaal. Dat betekent dat er nog jaren te gaan zijn, voordat het Eindhovense implantaat daadwerkelijk te koop zal zijn. En dat gebeurt alleen als alle komende onderzoeken goed verlopen.

Studies met grote groepen patiënten

"Het is belangrijk dat we duidelijk en onomstotelijk aantonen dat ons product veilig en effectief is", zegt Martens. "Daar zijn studies voor nodig met grote groepen patiënten die een jaar of zelfs langer worden opgevolgd. Het is een kwestie van een aantal jaar voor het implantaat commercieel verkrijgbaar is."

Maar de eerste resultaten zijn dus bemoedigend. Zo goed zelfs dat er nu een goudvis genaamd Salvia ergens in Australië zijn kom verkent. "Het doet me wel wat dat die jongens spontaan hun vis zo genoemd hebben. Het zijn twee jonge jongens", zegt Martens. "Ik had echt even tranen in mijn ogen."