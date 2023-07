Wereldberoemde kunstenaar maakt pissende ijsbeer

Een metershoge 'pissende ijsbeer' die zijn behoefte doet in een Amersfoortse gracht. Een ferme straal, die ook nog eens geel wordt uitgelicht, klatert binnenkort uit het metershoge piepschuimen beeld naar beneden. Het is een aanklacht met een knipoog van de Arnhemse kunstenaar Florentijn Hofman. 'De ijsbeer gaat net zo asociaal met onze leefomgeving om als wij met de natuur.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD Amersfoortse Courant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Een hijsbeer!" Florentijn Hofman (46) glundert om zijn eigen woordgrap. De kop van de ijsbeer bungelt deze maandagochtend boven de gracht. Klaar om op zijn poten gezet te worden die even eerder voor museum Flehite in Amersfoort op het fundament zijn gezet. Het is een uren durende operatie die even voor 14 uur klaar is.

Hofman gaat onder het beeld staan en wijst naar de huidplooi waar straks de 'plasstraal' uit moet komen. Precies boven zijn hoofd. Als bezoeker kun je er onderdoor lopen, mits je geen 2.10 meter bent. "Nee, dan krijg je een natte nek", lacht Hofman.

Immens grote beelden

De kunstenaar uit Arnhem is bekend van zijn immens grote beelden. Denk aan de dobberende badeend waarmee hij wereldwijd furore maakte, aan de Bospoldervos in Rotterdam of het enorme 'feestaardvarken' dat hij maakte ter ere van de honderdjarige verjaardag van Burgers Zoo.

Het Feestaardvarken dat jarenlang in Arnhem lag Foto: Hans Broekhuizen

Aan zijn recentste werk is indirect ook een verjaardag van een dierentuin gekoppeld, namelijk het 75-jarig jubileum van DierenPark Amersfoort. Museum Flehite komt ter ere van die verjaardag met de expositie Kunst en Zoo, waarin de relatie tussen mens en dier centraal staat. Projectleider Joyce de la Croix van het museum stuurde Hofman een foto van de voorkant van het museum met de vraag: 'Kun jij iets met deze plek?'

Rampscenario

"Ik was terstond verkocht", blikt Hofman terug, die meteen langs ging om te praten. Hoe hij tot het idee van de pissende ijsbeer gekomen is? "Dat is in het hoofd van een kunstenaar heel logisch", zegt hij. "Het zijn van die zinnetjes die in je hoofd hangen. 'Bij Hoevelaken linksaf' en 'Amersfoort aan zee' is er daar ook een van. Dat is niet zomaar een zin. Het is een rampscenario dat werkelijkheid dreigt te worden door het smelten van de poolkappen."

Tel daarbij op dat Hofmans oeuvre stikt van de uitvergrote dieren - die ons eigenlijk een spiegel voorhouden - en de 'pissende ijsbeer' werd geboren. Opnieuw een werk met een kwinkslag "Hij is hier aan land gekomen, verdreven uit zijn eigen leefgebied door de klimaatverandering. Zo hufterig als wij met het klimaat omgaan, zo hufterig gaat hij met ons om", legt Hofman zijn werk uit.

"Wij hebben schijt aan het klimaat. Dagelijks zijn we daar schuldig aan. Dat laat deze beer zien op een humoristische manier. De pisstraal wordt door drie lampen geel aangelicht. Als je 's avonds een ommetje maakt, dan zie je het op z'n best."

De ijsbeer 'komt aan land' in Amersfoort. Foto: Cees Wouda

Bruut dier

Maar er zit nog een diepere laag in het werk. "Een ijsbeer is een bruut dier. Het is metaforisch voor het gigantische probleem waar we met z'n allen voor staan." Hofman hoopt gesprekken aan te wakkeren met behulp van zijn kunst en de ijsbeer staat wat dat betreft op een 'waanzinnige' plek. "Nu kan niemand er langs vanwege de werkzaamheden, maar normaal gesproken is dit een enorm druk punt.'

De nieuwsgierige wandelaar moet nog even geduld hebben. De plasstraal gaat vanaf vrijdag aan en wordt voor die tijd nog geprogrammeerd, want de ijsbeer gaat niet constant afwateren. "Als ie moet, dan gaat ie", zegt Hofman lachend.

De poolbeer blijft tot 19 november wildplassen in de gracht, net zo lang als de expositie in Museum Flehite, die vrijdag van start gaat, duurt. Daarna is het lot van de poolbeer nog ongewis. "Ik hoop dat hij ergens anders ook dit verhaal kan vertellen", besluit Hofman.

Florentijn Hofman bij de start van het plaatsen van de ijsbeer. Foto: Cees Wouda