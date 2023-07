Hoe besparen Nederlanders op een festival?

Zelf een pot koffie zetten op het festivalterrein, pas last minute je kaartje kopen: festivalbezoekers maken andere keuzes nu alles duurder wordt. Toch blijven festivals onverminderd populair. 'Je zou het bijna een eerste levensbehoefte kunnen noemen.'

Een echt 'festivaldier' is Isabeau Vel (28) uit De Bilt - al jaren bezoekt ze meerdere evenementen per jaar. Toch wordt ze zich steeds bewuster van haar uitgaven. "Een voorbeeld? Een kopje koffie in de ochtend is voor mij heilig. Maar om daar superveel geld aan uit te geven vind ik niet meer zo nodig - als ik dat ook zelf kan maken op de camping. Als het kan, neem ik zelf veel eten en drankjes mee."

Ze vervolgt: "Ik denk wel wat beter aan de centen, ja. Vroeger had je op veel festivals muntjes waardoor je je minder bewust was van je uitgaven. Nu is dat niet altijd meer zo - en dan zie je toch wel hoeveel geld er snel doorheen gaat."

Omdat Vel graag meerdere festivals in een zomer bezoekt, denkt ze 'creatiever' na over hoe ze dat bekostigt. "Ik neem dus eigen eten mee waar dat kan, maar kijk bijvoorbeeld ook of ik ergens vrijwilligerswerk kan doen. Ik heb me dit jaar aangemeld om dat te doen bij Into the Woods in Amersfoort. En ik heb al eens vrijwilligerswerk gedaan op Into the Great Wide Open op Vlieland, met een bakfiets over het eiland drankjes en hapjes rondbrengen bij artiesten. Vaak zijn de roosters best chill, dus heb je alsnog veel vrije tijd."

Festivalganger Isabeau (28): "Ik neem eigen eten mee waar dat kan, maar kijk bijvoorbeeld ook of ik ergens vrijwilligerswerk kan doen." Foto: Privéfoto

Meteen een kaartje kopen omdat je anders de boot mist, is niet altijd meer nodig, ziet De Biltse. "Laatst had ik bijvoorbeeld een smak geld uitgegeven voor Best Kept Secret, terwijl je tegenwoordig bij sommige festivals eigenlijk beter tot het laatste moment kunt wachten. Er komen altijd wel wat tickets vrij van mensen die niet meer kunnen en dat is dan vaak ook goedkoper."

'Kost meer tijd, geld en energie om tickets te verkopen'

Jitske de Graaf van The Zoo Events: "Ik heb het idee dat mensen simpelweg selectiever zijn geworden en eerder gaan voor de 'vertrouwde' festivals." Foto: Jeffrey Groeneweg

Dat laatste ziet ook Jitske de Graaf van The Zoo Events (dat onder andere Central Park, Lief en Sneeuwbal in Utrecht en Crazy Sexy Cool in Rotterdam organiseert) bij de consument. "Voor corona lag de focus op; zo snel mogelijk al je kaarten verkopen zodat je als organisatie weet waar je aan toe bent. Dit jaar merken we dat de kaartverkoop veel later op gang komt. We zien een verschuiving in wanneer mensen hun kaartje kopen - mensen durven meer risico te nemen, wachten bijvoorbeeld het weer af of kijken eerst nog even of er andere plannen op hun pad komen. We moeten er als organisatie meer tijd, geld en energie in steken om tickets aan de man te brengen."

Het is een combinatie van meerdere factoren, denkt De Graaf. "Inflatie speelt mee, wij ontkomen er als organisatie niet aan om kaarten duurder te maken - überhaupt is de hele productie van festivals duurder geworden. Ik heb ook het idee dat mensen simpelweg selectiever zijn geworden en eerder gaan voor de 'vertrouwde' festivals. Experimenteren met een nieuw festival doen ze niet zo snel. Zeker als je kaartje al duur is: geef je dan geld uit aan iets waarvan je niet zeker weet of het aan je verwachtingen voldoet? Daarnaast kan ik ergens ook begrijpen dat mensen in deze tijd eerder voor een gratis evenement kiezen."

Bij de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) zien ze eveneens dat mensen 'weloverwogen keuzes maken' zodra er wat minder geld te besteden is. Willem Westermann: "Je kunt je als organisator niet Rijk rekenen; de gemiddelde Nederlander gaat überhaupt maar anderhalf keer per jaar naar een evenement. De inflatie heeft zeker wel invloed, ja", stelt hij. "Aan de andere kant is het ook wel weer een beetje 'terug naar normaal', na corona ging alles even op 1000 procent omdat alles weer mocht. Toen werd op veel locaties de capaciteit weer verhoogd - maar zie dat nu allemaal maar weer vol te krijgen. Dat kan er ook mee te maken hebben dat niet alles meteen uitverkoopt."

300 euro voor ticket

Bij de festivals die iets langer meedraaien en inmiddels onder de 'gevestigde orde' vallen, raken de kaarten wel verkocht, ziet De Graaf van The Zoo Events. "Bij Lief in Utrecht bijvoorbeeld hebben we een toegewijd publiek dat trouw kaartjes blijft kopen. Maar het uitrollen van bepaalde nieuwe festivalconcepten, daar durven we nu geen risico's op te nemen", zegt De Graaf. "In de muntverkoop op het festival zien we overigens niet direct terug dat mensen zuiniger aan doen; als ze er eenmaal zijn, geven ze wel geld uit."

Dat laatste valt ook Bente Bollman van Down the Rabbit Hole en Lowlands op. Dat eerste festival is net voorbij. "Dus we hebben nog geen exacte cijfers binnen van hoe het is gelopen met de muntverkoop. Maar de indruk die we krijgen is dat mensen daar niet op bezuinigen, het lijkt niet heel anders dan voorgaande jaren", zegt hij. "Down The Rabbit Hole was dit jaar sneller dan ooit uitverkocht, en Lowlands ook in no time." Dat terwijl de Lowlands-tickets dit jaar een recordhoogte van 300 euro bereikten.

Vrije tijd als eerste levensbehoefte

Het verbaast Egbert van der Zee, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, niets. Hij ziet dat mensen vrijetijdsbestedingen als festivals - ondanks de inflatie - niet snel op een lager pitje zetten. "Vrije tijd, evenementen en vakanties zijn voor veel mensen ook in tijden van minder geld nog erg belangrijk. Dat zagen we jaren terug ook al tijdens de financiële crisis; je zou het bijna een eerste levensbehoefte kunnen noemen. Dus mensen stoppen er niet mee als er even wat minder geld is, maar pakken het wel anders aan. Je merkt dat ze creatiever worden. Pakken op één festival goed uit, in plaats van dat ze er drie bezoeken."

Hij vervolgt: "En vergeet niet, dit geldt voor zowel festivals als vakanties: je boekt je bestemming of koopt je ticket vaak ver van tevoren. Op het moment dat het daadwerkelijke festival plaatsvindt, heb je dat geld allang uitgegeven en begin je als het ware weer 'opnieuw'. Met een schone lei. Dat zou kunnen verklaren waarom mensen op het festival zelf toch nog wel veel uitgeven."