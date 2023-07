Grasaren zijn een plaaggeest voor honden en katten

Ze zijn er weer: de voor honden en katten gevaarlijke grasaren. Zeeuwse dierenartsen merken het in hun praktijk, waar zij de stekelige 'kruipers' verwijderen. Bulldog Barki uit Arnemuiden weet hoe het voelt.

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Eén of twee keer per week een hond op consult die verlost wil worden van een grasaar. Zo ging het volgens paraveterinair Levina de Witte tot een paar jaar geleden altijd in de praktijk waar zij werkt. "In 2022 zagen we wel een stijging. Maar zoals het nu gaat, heb ik zelf nog niet meegemaakt. Vorige week is zes keer iemand bij ons langs geweest om een grasaar weg te laten halen."

Grasaren komen veel voor in hoog en wild gras, op plekken die niet of nauwelijks gemaaid worden. Dat ze een gevaar vormen voor dieren, is bij de meeste hondeneigenaren wel bekend. Door de puntige zaden en weerhaakjes blijven ze nogal eens achter in oren, neus, ogen of pootjes.

De Witte denkt dat het aantal probleemgevallen niet los kan worden gezien van het nieuwe beleid van veel gemeenten, die vanwege de biodiversiteit vaker niet dan wel maaien. "Het idee daarbij is natuurlijk om alles zoveel mogelijk te laten groeien voor de weidevogels en insecten, maar voor huisdieren is het niet leuk."

Bram Fokke van kliniek De Ark in Middelburg, Vlissingen en Oost-Souburg signaleert in zijn omgeving geen opvallende stijging in het aantal meldingen, maar krijgt wel zeer regelmatig dieren in de praktijk die verlost willen worden van een vastgelopen grasaar. "Zo'n twee à drie keer per week, maar nog niet dagelijks", zegt de dierenarts. Net als als veel collega's ziet hij het 'grasaarprobleem' vooral als een verschijnsel dat hoort bij de tijd van het jaar.

De hond Rosco in Middelburg. Links een paar grasaren. Foto: Eldridge Pentury

Grasaar kan maar één kant op: rechtdoor

Wat de grasaar zo gevaarlijk maakt, zijn de scherpe punt en weerhaakjes. "Een grasaar blijft gemakkelijk vastzitten in de vacht. Het vervelende is dat die maar één richting op kan en dat is rechtdoor. In een oor zie je dat niet 1-2-3. Als de grasaar dan in de gehoorgang komt kan dat een reactie geven, omdat het lichaam de grasaar probeert kwijt te raken maar dat gaat dan niet", legt Levina de Witte uit.

Alleen een dierenarts kan in zo'n geval redding brengen. En met een beetje pech kost de ingreep nog veel geld ook. Afhankelijk van de ingreep (tijdens of bovenop de consultafspraak en wel of geen narcose) kunnen de kosten oplopen tot een paar honderd euro per keer.

"Vandaag werd een collega in Goes gebeld over een hond die tijdens het wandelen plots begon te niezen en daarmee niet ophield", vertelt dierenarts Kim Kuijlen van Arts & Dier, dat ook vestigingen heeft in 's-Gravenpolder, Kruiningen en Yerseke. "We hebben het dier meteen laten komen en geholpen. Onder narcose is een stukje grasaar uit de neus gehaald."

De Zeeuwse dierenartsen adviseren hondeneigenaren goed op te letten als ze een rondje met hun huisdier hebben gemaakt. "Velden met grasaren kun je beter mijden", zegt Kim Kuijlen. "Vooral eigenaren van langharige honden en met hangende oren moeten na het wandelen goed controleren."

Annette Burm van AniCura Dierenziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen raadt aan om de pootjes en tenen goed na te lopen. "Zeker als je met de hond op een plek bent geweest waar veel grasaren liggen. Een hond die flink blijft schudden met zijn kop is ook meteen verdacht. In zo'n geval is het goed om even bij de dierenarts langs te gaan."

Bulldog Barki herstelt van een tweede operatie als gevolg van een grasaar die was achtergebleven. Foto: Dirk-Jan Gjeltema

'Barki begon ineens te schuren tegen de bank'

Welke ellende een grasaar kan veroorzaken, hoef je William Pleijte uit Arnemuiden niet te vertellen. Zijn Engelse bulldog was al twee keer de pineut. In beide gevallen moest de hond onder het mes.

"Barki herstelt van een operatie die hij vorig jaar ook al onderging, maar dan aan de andere kant van zijn kop", vertelt de 42-jarige Pleijte. "Een week of acht geleden begon hij ineens tegen de bank te schuren en ontstond er een gezwel naast zijn oog. Op den duur hing zijn kop scheef. We zijn naar de dierenarts gegaan en kregen toen penicilline voorgeschreven. Op zich leek dat wel te werken. Maar het lichaam maakte intussen pus aan en probeerde de grasaar naar buiten te drukken en dat lukte natuurlijk niet."

Pleijte drong er bij de dierenarts op aan om zijn hond 'open te maken'. "Liever wil je dat niet, maar het was voor mij toen al duidelijk dat het zo niet over zou gaan. Je wil een hond niet zien lijden." Bij de ingreep kwam de grasaar tevoorschijn. "Hoe die in het lichaam is gekomen: ik heb echt geen idee. We komen graag op het strand en bij het Veerse Meer en daar zie je ze volop. Ze denken dat de grasaar via de oren of neus in de hond terecht is gekomen."

De twee jaar en zeven maanden oude Barki herstelt nog steeds van de tweede operatie. "De hond heeft een medische lijst waar menig mens van zeventig de hik van krijgt", zegt Pleijte, die de medische kosten dankzij een goede verzekering gelukkig vergoed krijgt.

In Barki's kop zit nog steeds een gat, maar Pleijte ziet zijn bulldog wel steeds fitter worden. "Na de eerste operatie hoorde ik van veel mensen dat ze al eens zo'n ervaring hadden met een grasaar. Zelf wist ik niet eens dat ze gevaarlijk konden zijn voor honden. Ja, nu wel. Die hond steekt gewoon graag overal zijn kop in dus zullen we na het uitlaten altijd heel goed moeten blijven checken. Simpel. Want dit willen we niet nog een keer."

De grasaar die Barki parten speelde. Foto: Dirk-Jan Gjeltema