Lange rijen, volle tassen en storing bij de emballage

Bij de inname van statiegeldblikjes gaat het nog bepaald niet soepel. Lange rijen, plakkerige tassen en soms zelfs terug naar huis met volle tassen, vanwege storingen. Winkeliers en consumenten moeten er vooral nog aan wennen.

"Je moet even op de bel drukken", zegt Henk Jansen, terwijl hij naar de bel wijst bij het inzamelpunt voor flessen en blikjes van de Plus in Apeldoorn. De man voor hem heeft net zijn krat onderin gezet, maar het apparaat heeft weer een storing. Jansen, opruimer bij de gemeente, weet er alles van. "Bij de Deka is het nog erger, daar zit het inleverpunt in de winkel. Hele lange rijen. Daarom kom ik hier."

Zondag blikdag

Bij zijn fiets staan vijf grote zakken met blikjes. Die heeft hij dit weekend opgeruimd in het park. Hij werkt al jaren voor de gemeente, ook om petflesjes op te ruimen, maar nu mag hij het statiegeld houden. "Daar kan ik met gemak een week boodschappen van doen", grijnst hij.

Foto: Phaedra Werkhoven

Op zondag levert hij ook vaak in, want anders is het ook hier steeds 'file.' Maar hij laat iedereen voorgaan. "Ik heb de tijd, het boeit me niet. Dit is mijn werk."

Nadat een man zijn zak met blikjes er in heeft gedaan, is het opnieuw gebliep. Voor Bea Verschoor, met in haar tas blikjes en petflesjes maakt het wachten niet zo veel uit. "Ik vind het goed dat we dit doen. De blikjes spoel ik wel uit, anders plakt het zo." Een andere vrouw loopt mopperend weg met haar tassen.

De Plus-medewerker komt naar buiten. "Het is steeds hetzelfde liedje. Binnenkort krijgen we twee nieuwe apparaten."

Bea Verschoor past haar boodschappenpatroon niet aan door de blikjes statiegeld en het gedoe ermee. "Nee, ik lever ze gewoon in. Ik zou niet weten hoe ik het anders zou moeten doen." Foto: Phaedra Werkhoven

Binnen no time

Ook bij de Jumbo is het om de haverklap storing, vertelt bedrijfsleider Patrick van Luttikhuizen, terwijl hij onverstoorbaar doorgaat met het uitruimen van een schap kappertjes: "Sinds de blikjesinname is het begonnen. Dan is het weer bellen met de leverancier en proberen ze het op te lossen. Maar in no-time loopt ie weer vast. Het is gewoon veel extra werk, het schoonmaken en alle rotzooi opruimen."

Hij vindt het heel goed dat we aan het milieu denken, maar mensen vergeten wat voor effect het in de supermarkt heeft. "Lange rijen, mensen met tassen vol blikjes in hun kar. Het moet allemaal kunnen, maar het veroorzaakt opstoppingen."

De oplossing is er voor nu niet, denkt hij. "Klanten begrijpen wel dat het apparaat stoort, ze zeggen dat zij ook niet om het blikjes inzamelen hebben gevraagd. Van hen hoeft het niet. Maar er is nu eenmaal besloten dat het moet, dus doen we het maar."

Het is opnieuw storing. Foto: Phaedra Werkhoven

Het punt is namelijk dat er vaak nog laagjes drinken in de blikjes zitten. Dat loopt eruit en veroorzaakt storingen. Er zijn mensen die hun blikjes thuis omspoelen, maar dat vindt hij te ver gaan. "In de zomer is er ook een tekort aan water, ik vraag me af of je dan niet juist de voordelen van het inzamelen tegenwerkt."

Bovendien, zo zegt hij, loopt het apparaat ook dan misschien wel vast door het water. "Wat wel helpt, is als mensen hun blikjes goed leegmaken." Eigenlijk zou hij een tweede inzamelapparaat moeten hebben, maar daar is in zijn winkel de ruimte niet voor.

Volgens Mark Delwig, commercieel directeur van TOMRA, liggen de storingen niet aan de apparaten. We moeten er allemaal aan wennen. Foto: Maarten Sprangh

Aan de grote tafel, te midden van alle inzamelshowmodellen en pakken fijngestampte blikjes en petflessen, haalt commercieel directeur Mark Delwig van emballagespecialist TOMRA zijn schouders op, met de woorden: "Aan de apparaten ligt het echt niet. Het gaat om het schoonmaken, dat moet zeker dagelijks gebeuren." TOMRA is leverancier en marktleider van veel innameapparaten.

Pletten

Samen met productexpert Francisco Perez vertelt hij dat niemand had verwacht dat het zo hard zou gaan met de blikjes. Met de flesjes was het al druk, maar met een veelvoud aan blikjes erbij is het héél veel extra. Retailers moeten dus wel extra apparatuur gaan plaatsen. TOMRA heeft het hier al megadruk mee, naast het oplossen van storingen. Delwig laat nieuwere apparaten zien, die flesjes en blikjes meteen pletten, scheelt veel lucht en ritten. Maar veel retailers werken nog met een 'verouderde backroom'.

Francisco Perez bij een grote zak geplette blikjes, wat ruimte scheelt. Foto: Maarten Sprangh

Delwig verwijst naar Duitsland en Scandinavië, waar ze met exact dezelfde apparaten werken en waar geen storingen zijn. Perez vertelt dat het met de opvoeding van de consument, maar ook van de retailer te maken heeft. "Daarom zijn we nu alleen maar aan het uitleggen. Iedereen moet wennen."

Opgelost

Delwig laat een standalone-apparaat zien, waar alleen blikjes ingaan, die vervolgens plat onder in een bak vallen. Het is een apparaat dat makkelijk in een hoek van een winkel past. "Kunnen we zo plaatsen, is het probleem meteen opgelost."

Bij de Plus heeft Henk Jansen al zeker voor 50 euro aan statiegeld op zijn bonnen. Zijn duim gaat omhoog. Nog twee zakken te gaan.