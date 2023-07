Kleuterjuf Astrid denkt na veertig jaar nog niet aan stoppen

Veertig jaar werkzaam in het onderwijs én ook nog eens op dezelfde school. Beide mijlpalen worden op 6 juli gevierd met kleuterjuf Astrid Gerrits van IKC Regenboog. Over stoppen heeft de jubilaris nog helemaal niet echt nagedacht.

"Waarom zou ik stoppen?", lacht Astrid Gerrits de suggestie van de verslaggever weg. "Ik heb nog meer dan genoeg energie om elke dag de groep te draaien en van die kinderen krijg je alleen maar meer energie. Ja, ik werk weer fulltime. Natuurlijk ben ik aan het einde van de dag moe, maar thuisgekomen heeft mijn man het eten klaar en 's avonds ga ik een stukje wandelen om het hoofd leeg te maken."

En de leeftijd ? "Ach, toen ik hier kwam werken waren de kleuterjuffen vijftigers en dacht ik bij mezelf: Werken die nog ? Maar je groeit mee, je volgt alle ontwikkelingen en ik ben nog net zo enthousiast als op de eerste dag. Daarbij: ik heb eens in de veertien dagen een vrije dag. Het is toch leuk en bijzonder dat ik dit werk al veertig jaar mag doen."

Onderwijs of verpleging

Voor de jonge Astrid was het al snel duidelijk dat ze iets met kinderen wilde gaan doen, of in de verpleging terecht zou komen. Uiteindelijk werd het toch het onderwijs, waarvoor ze naar Den Bosch toog naar de KLOS (Kleuter Leidster Opleiding School).

"Mijn hart ligt bij het jonge kind, dus heb ik die driejarige opleiding voltooid en daarna nog de hoofdakte, zodat ik bevoegd was om ook op de lagere school les te mogen geven. In die tijd waren kleuterscholen en lagere scholen nog apart van elkaar, tot 1985, toen beide scholen werden samengevoegd."

Als jonge leerkracht begon Gerrits in 1983 als invalster op kleuterschool St. Janneke, en toen de zieke leidster niet terug kwam, was een vaste aanstelling al snel een feit. De behoefte om van werkplaats te veranderen was er eigenlijk niet, vertelt ze: "Ik ben nogal honkvast, heb het al die tijd goed naar mijn zin gehad, met uitzondering van die twee jaar dat ik in groep 3/4 moest les geven."

"Gelukkig duurde dat maar twee jaar; in die periode werkte ik ook nog parttime op een school in Wijchen. Toen heb ik wel eens gedacht om daar te blijven, maar er kwam niets voorbij dat me aantrok."

Oudergesprek via de tolkentelefoon

IKC Regenboog staat in de Osse Schadewijk. Een wijk met een heel diverse populatie, schetst Gerrits. "Op dit moment telt mijn klas 26 kinderen met zeven verschillende nationaliteiten. De taal vormt een barrière, het is soms met handen en voeten iets duidelijk maken, want je kunt niet gewoon een boek gaan voorlezen."

"Ook belangrijk: een band met de ouders opbouwen. Gelukkig bestaat er zoiets als de tolkentelefoon die we vaak inzetten bij ouderavonden. Ik zit dan bijvoorbeeld tegenover een Bulgaars ouderpaar dat we moeten vertellen over hun kind. We bellen de tolkentelefoon in, iemand die Nederlands en Bulgaars kan, en telefonisch wordt alles wat ik te melden heb, vertaald in het Bulgaars."

"Die grote verscheidenheid aan culturen maakt het werk er niet makkelijker op, aan de andere kant is het ook leerzaam om met die culturen kennis te maken."

Alleen vergaderen als het nodig is

Het minst leuk aan haar werk vindt juf Astrid de administratie. "Vroeger waren we na school al bezig met het programma van de volgende dag, nu moet je eerst aan de computer om alles wat is voorgevallen, te documenteren. Voor invallers is het natuurlijk fijn om te kunnen terugvallen op zo'n document, maar het gaat af en toe wel erg ver. Vergaderen doen we hier alleen als het echt nodig is, niet vergaderen om te vergaderen, dat vind ik vreselijk."

Donderdag 6 juli staat juf Astrid in het middelpunt van de belangstelling tijdens een feestelijk programma.