Door een optelsom van problemen stokt de bouw in Twente

De rente is hoog, de bouwgrond duur en er zijn te weinig ambtenaren die een stuk grond op papier kunnen omtoveren tot een woonwijk. Er moeten binnen nu en 7 jaar nog tienduizenden huizen in Twente bij, maar Lucas Haafkes, voorzitter van de Twentse afdeling van Bouwend Nederland, heeft er een hard hoofd in. 'De vertraging is enorm.'

Op de Technology Base in Enschede leggen twee installateurs de laatste hand aan een meterkast. Iets verderop plaatst een monteur een wandpaneel. Een paar maanden geleden was dit nog een lege shelter, die tot december 2005 onderdak bood aan een F-16, over vier weken kan een jonge onderneming het betrekken, als kantoor. Met bureaus bovenop de oude, stalen inklapdeuren, onder een dak van een meter dik.

Opleidingen nokkievol

Lucas Haafkes loopt er met een grijns doorheen. De techniek van nu, in combinatie met het oerdegelijke en stevige fundament van de bunker uit de jaren '70, dat is wat bouwen zo mooi maakt. Van revitalisatieprojecten als deze zullen er in Twente de komende jaren nog veel meer komen, verwacht hij. Dat BBL-opleidingen 'nokkievol' zitten en de mbo-raad 40 procent groei ziet in de animo voor technische vakken, stemt hem tevreden.

Maar het is niet alleen maar hosanna. Integendeel.

Haafkes en een van de uitvoerders, in de bouwkeet op het terrein waar ze bunkers verbouwen tot kantoren. Foto: Reinier van Willigen

In de naastgelegen bouwkeet schenkt Haafkes koffie in, om vervolgens zijn zorgen over de Twentse woningbouw te delen. Want die zit in een dal. Op zijn papier staan de cijfers die dat onderschrijven. Afgelopen jaar zijn er 14 procent minder vergunningen afgegeven voor nieuwbouwplannen dan een jaar eerder. Terwijl er een opdracht ligt om nog voor 2030 meer dan 40.000 woningen te bouwen. Haafkes heeft het over 'donkere wolken'. "Het stokt."

De voorzitter van de Twentse afdeling van Bouwend Nederland - waar 170 bouw- en infrabedrijven bij aangesloten zijn - haalde voor dit gesprek het net op bij collega-aannemers. Hij proefde onrust en onzekerheid, bedrijven verwachten minder omzet, sommigen hebben vacaturestops. Voor het woord crisis is het te vroeg, maar de 'enorme vertraging' op projecten, die baart wel zorgen.

Iedereen worstelt

Haafkes noemt onder meer de hoge prijzen en de huidige rente als redenen. Projecten van nu zijn soms wel 20 procent duurder dan twee jaar geleden. Het maakt dat de bouw van een relatief eenvoudige woning al gauw zo'n 250.000 euro kost. Nog zonder de grond. Dat is niet alleen voor jonge kopers een probleem, ook woningcorporaties worstelen daarmee, want die kunnen niet de sociale huurprijs ophogen, om uit de kosten te komen.

Een oplossing? Kleiner bouwen. Dat is althans de visie van Nico Haase, van aannemingsbedrijf Roelofs en Haase uit Rijssen. Rug-aan-rug woningen, bijvoorbeeld, zonder achtertuin en 2 à 3-persoons appartementen. Zodat er meer en goedkopere huizen op hetzelfde aantal vierkante meters kunnen. Volgens Haase is daar ook zeker vraag naar en bevordert het de doorstroming. "Het klinkt simpel", zegt Haafkes, "maar hij heeft wel gelijk."

Zo zeven jaar verder

Maar het stokt op meer plekken, volgens de Twentse aannemer. Woningen aangesloten krijgen op het stroomnet is 'een enorme uitdaging', daarnaast merken hij en collega's dat vergunningstrajecten langzaam gaan. "Je bent zo zeven jaar verder", volgens Haafkes. De inbreidingsplekken zijn het probleem niet. "Maar van een oude school acht woningen maken, zet geen zoden aan de dijk. Er zijn gewoon te weinig ambtenaren die een stuk grond kunnen omtoveren tot een nieuwe woonwijk."

Dat is geen onwil, iedereen wil wel sneller, maar mede door de stikstofontwikkelingen zitten er nogal wat haken en ogen aan. Het maakt dat de omzet in de Twentse woningbouw dit jaar 6,5 procent lager ligt dan vorig jaar. In de utiliteitsbouw - fabrieken, kantoren, zorginstellingen, scholen - is de krimp slechts 1,5 procent.

Ballen tonen

"We hebben elkaar nu nodig", zegt Haafkes. "Als het makkelijk gaat, dan wil iedereen wel. Maar als het even niet gaat, is het zaak om als opdrachtgever en opdrachtnemer op elkaar te vertrouwen."

Een mooi voorbeeld daarvan in de utiliteitsbouw zijn de zogeheten 'bouwteamverbanden', waarin aannemers en opdrachtgevers vooraf prijsafspraken maken. Als in de praktijk blijkt dat niet de verwachte 100.000 euro, maar slechts 80.000 euro nodig was, gaat die overige 20.000 gewoon terug. "Samen durven, ballen tonen."

Goede vooruitzichten

Zijn verwachting is dat prijzen voorlopig zullen blijven stijgen, dat het zeker nog tot eind 2024 onzeker zal zijn in de sector. "Maar met alle duurzaamheidsdoelstellingen die er liggen, is het vooruitzicht voor de lange termijn goed. Minister Hugo de Jonge heeft mooie plannen, maar hij moet wel opschieten. Want dat dal, daar moeten we snel uit."