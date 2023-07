De uitheemse slak is aan een razendsnelle opmars bezig. Elke één à twee jaar komt er in Nederland wel een slakkensoort bij die hier voorheen niet voorkwam. Vaak worden de beestje geïmporteerd uit het mediterrane gebied. Door de klimaatverandering gedijen ze hier goed.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Volgens voorzitter Adriaan Gmelig Meyling van stichting Anemoon, die het aantal soorten nauwgezet bijhoudt, komen er in Nederland zo'n 140 soorten landslakken voor, waarvan bijna een derde niet inheems is. Veel soorten zijn het land binnengekomen door 'mee te reizen' met geïmporteerde planten, bloemen, groente, fruit en bouwmaterialen. De slakken komen globaal uit het gebied tussen Portugal en Griekenland.

Maar de slakken reizen ook mee op onder meer de bumpers van auto's en met kampeerspullen. "Veel soorten zijn maar een paar millimeter groot en kunnen zich heel goed vasthechten aan je auto op je kampeerspullen", vertelt slakkenexpert Gmelig Meyling. "Ze kunnen heel lang zonder voedsel." Hij raadt mensen aan om daarom zeker de kampeerspullen goed te controleren op de aanwezigheid van slakken. "Want anders breng je ze naar Nederland."

Duintolletje

Om een voorbeeld te noemen: sinds een jaar of twintig kent Nederland een slakkensoort met de naam duintolletje. Het dier komt uit het mediterrane gebied, is al volop in de duinen te vinden maar rukt nu op naar het Oosten. Ook in het rivierengebied is het duintolletje al meerdere keren gezien. Waarnemingen waren er onder meer in Nijmegen, de Ooijpolder, Wamel, Bennekom, Veenendaal en Wageningen.

Probleem met de uitheemse soorten is dat ze vaak de slakken die oorspronkelijk in Nederland voorkomen verdrijven. Terwijl de inheemse slak het al zwaar heeft: "In Natura 2000-gebieden zien we een afname van wel 80 procent in twintig jaar tijd. Dat is bijna schrikbarend."

Dat slakken het zwaar hebben, heeft meerdere redenen. Zo wordt door de overmatige groei van planten, het gevolg van te veel stikstof, soms een gebied afgeplagd of kaalgegraasd. Voor de slak is zo'n gebied dan niet meer leefbaar. De landslakken hebben ook last van de droogte.

Rivierkreeften eten slakken op

De waterslakken hebben veel te duchten van de rivierkreeften, die waterplanten afknippen waardoor leven verdwijnt uit een vijver of sloot. Maar ze eten ook zo ongeveer alles wat ze op hun weg tegenkomen, dus ook slakken. De hoeveelheid rivierkreeften is in toenemende mate een probleem aan het worden in Nederland.