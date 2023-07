De verguisde stalvloer kan stoppende boer in de weg zitten

Een boer met een emissiearme stalvloer stoot volgens wetenschappers veel meer stikstof uit dan vooraf was berekend. Toch kijkt de overheid bij de opkoopregeling die deze maandag van start gaat, naar wat deze boeren op papier uitstoten. En dat pakt negatief uit voor de boeren. Het ministerie erkent het probleem.

Veel boeren hebben op papier een lagere stikstofuitstoot dan ze in werkelijkheid hebben, omdat hun speciale stalvloeren in de praktijk niet goed werken. Juist bij de opkoopregelingen wordt dat relevant. Zo'n boer is misschien wel 'piekbelaster' en kan worden uitgekocht. Maar door de speciale stalvloeren is hij op papier helemaal niet zo milieubelastend. Gevolg: hij kan geen aanspraak maken op de 'woest aantrekkelijke' opkoopregeling.

Ronald Beulink, melkveehouder uit Zelhem, kan er met zijn hoofd niet bij. "Dit is zo krom. Boeren die best willen stoppen moeten dan toch doorgaan, omdat ze net buiten een regeling vallen. Of ze krijgen een lagere vergoeding. En dat op basis van een maatregel waarvan wetenschappers en rechters zeggen dat die niet werkt."

Twee weken geleden heeft het ministerie van Landbouw een website geopend, waarmee boeren direct kunnen berekenen of ze in aanmerking komen voor een stoppersregeling. Vanaf maandag 3 juli kunnen ze zich hiervoor inschrijven. Grote stikstofuitstoters in de buurt van natuurgebieden, de zogenoemde piekbelasters, kunnen 120 procent van de waarde van hun bedrijf vergoed krijgen. Andere boeren mogelijk 100 procent, afhankelijk van de uitstoot.

Waarschuwing

Toen Beulink op de site wilde uitrekenen of hij in aanmerking komt voor zo'n regeling, moest hij aangeven of hij een speciale vloer in zijn stal heeft liggen die zorgt voor minder uitstoot van stikstof (ammoniak). Die heeft hij. In plaats van een uitstoot van 13 kilo ammoniak per jaar per koe in een reguliere stal, is dat bij hem 7 kilo. Op papier dan, niet in de praktijk. Toen hij het type van de stalvloer invulde, kreeg hij een waarschuwing te zien: 'De werking van een emissiearme stal is onzeker'.

"Maar bij de berekening van de totale stikstofuitstoot wordt er dus wel van uitgegaan dat die vloer voor minder stikstofuitstoot zorgt." Wat op papier dus voor een lagere uitstoot zorgt, waardoor een boer mogelijk toch geen piekbelaster is, of helemaal niet in aanmerking komt voor de regeling.

Geen tovermiddel

Daarmee wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de langslepende kwestie rond deze emissiearme stalvloeren. Ze leken het tovermiddel voor boeren die wilden uitbreiden, zonder meer stikstof uit te stoten. Door plas en poep in de stal te scheiden, ontstaat er minder ammoniakuitstoot (stikstof).

Maar de afgelopen tijd blijkt dat de claims van de fabrikanten in de praktijk niet worden gehaald bij sommige vloeren. Recent bleek dat nog in een studie van de Wageningen University & Research. De bedrijven stoten meer stikstof uit dan gedacht. Dat was al eerder reden voor de Raad van State om meerdere uitbreidingsplannen van boeren af te wijzen.

Maar waarom blijft het ministerie van Landbouw voor de stoppersregelingen dan toch doen alsof deze vloeren wel goed werken? Het ministerie erkent in een reactie dat dit 'als krom kan worden ervaren'. "Op dit moment is er echter geen goed en volledig alternatief voor emissiefactoren bij stalsystemen."

En dus kunnen boeren buiten een regeling vallen, terwijl ze in de praktijk wel aan de voorwaarden voldoen, bevestigt het ministerie. "We verkennen op dit moment zorgvuldig, vooral ook in het licht van een betrouwbare overheid, wat we in deze gevallen kunnen doen."

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) wil dat gekeken wordt of de speciale vloeren aangepast kunnen worden, zodat ze toch nog doen wat eerder beloofd is, schrijft ze aan de Kamer. Lukt dat niet, dan moeten de claims van de vloeren aangepast worden. Maar daar hebben boeren die nu willen weten of ze in aanmerking komen voor de regeling niets aan.

Miljarden voor innovaties

Beulink zelf komt niet in aanmerking voor een stoppersregeling, omdat zijn stal deels leeg staat. Dat komt doordat hij eerder weinig fosfaatrechten kreeg van de overheid. Na een jarenlange juridische strijd hierover, zei hij vorig jaar te stoppen met zijn bedrijf. "Mijn advocaat heeft echter toch nog een haakje gevonden om door te procederen. Dus dat doe ik", zegt Beulink.

De Achterhoeker vindt het 'stuitend' dat ondanks het debacle met de emissiearme stalvloeren de overheid en ook partijen als BBB en boerenorganisatie LTO blijven inzetten op innovaties, om het stikstofprobleem aan te pakken. "Het gaat om miljarden euro's. Maar als straks blijkt dat ze niet goed werken, dan zijn de boeren weer de dupe."