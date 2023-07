Na één festival lijkt nieuwe grasmat verpest

Komt het wel goed met de grasmat in het Spoorpark? Het gras werd dit voorjaar helemaal opnieuw aangelegd, maar ziet er nog altijd niet best uit. Toch moet het grasveld binnenkort weer toegankelijk zijn, stelt de parkmanager.

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Eind mei, zo was de gedachte, dan moeten er weer mensen kunnen picknicken op het hele grasveld van het Spoorpark. Inmiddels nadert juli en zitten de hekken rondom het gras weer dicht. Alleen voor festival Spoorpark Live! afgelopen weekend was het nieuwe gras geopend.

De hekken werden begin van het jaar om het gras gezet voor ingrijpend werk aan de sprietjes. Alle grond in één helft van het park is 50 centimeter afgegraven, gezeefd en met goede aarde aangevuld. Dat was nodig, omdat het gras in het park tot nu toe niet mooi wilde worden: er zat puin in de grond en de bodem bleek te hard, waardoor er water op bleef staan. Zo kwam er bijna geen leven in de bodem, maar wel mos. En dat hoort juist niet bij een gezond grasveld.

Te droog en warm

Ondanks dat er dus maanden niemand op mocht, is de grasmat nog altijd niet echt mooi te noemen. Gele vlekken laten zien waar het podium en de bar stonden van Spoorpark Live!, de rest van het gras is niet echt hoog geworden.

Toch stelt parkmanager Sophie Peeters dat de hekken over een week of twee echt weggaan. "Het weer heeft niet echt meegewerkt voor een goede grasmat. Eerst viel er veel regen en was het koud, gevolgd door te lange droogte en warmte." Het gras is wel uitgebreid verzorgd, zo is er gesproeid om het een goede start te geven.

Dat het gras lijdt onder de festivals is begrijpelijk, stelt Peeters ook. "Anders moet je hier niks organiseren." Het idee is juist dat het gras, met een betere bodem, wel goed kan herstellen. "De groenaannemer gaat er komende twee weken nog veel liefde in stoppen, en dan moeten de hekken weg", vertelt Peeters dan ook. En dan is het toch gewoon afwachten of het mooi gaat worden. Het werk is in elk geval sowieso nog niet voorbij: volgend jaar is de andere helft van het gras aan de beurt.

Over twee weken gaan de hekken weg. Foto: Bart Gotink