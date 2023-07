Coffeeshop is net weer open, staat de politie op de stoep

De deur was net weer van het slot, toen op 1 juni opeens de politie en gemeente op de stoep stonden. Nu blijkt dat bij die controle in coffeeshop ’t Bunkertje opnieuw een te grote voorraad softdrugs is gevonden. Het gevolg: de zaak mag vanaf vanmiddag tijdelijk geen drugs verkopen.

Het is de tweede keer in korte tijd dat de shop in Apeldoorn in de fout is gegaan, constateert burgemeester Ton Heerts. In april trok Heerts de gedoogverklaring van 't Bunkertje voor drie maanden in. Die verklaring is nodig om softdrugs te mogen verhandelen. Het schorsen ervan betekent dus concreet dat er geen wiet over de toonbank mag gaan.

Rechter

Bij een grote controle in januari was vastgesteld dat de zaak meerdere voorwaarden van de gedoogverklaring overtrad. Er was onder meer een te grote hoeveelheid softdrugs op voorraad. Nadat eigenaar Ricardo de Kom naar de rechter was gestapt, gingen gemeente en ondernemer om tafel. De uitkomst was dat de 'straf' ongeveer werd gehalveerd. De Kom kon per direct weer de zaak opstarten; op 1 mei ging de deur aan de Laan van de Mensenrechten weer open.

Een maand later stonden gemeente en politie opnieuw op de stoep, voor een volgende controle. Nu blijkt dat daarbij opnieuw een te grote voorraad softdrugs is gevonden. Een coffeeshop mag maximaal 500 gram op voorraad hebben. De gemeente stelt dat er ruim 8 procent (ruim 40 gram) meer aanwezig was. Daarnaast is gerapporteerd dat de administratie niet op orde was.

Zorgen

Heerts neemt het De Kom zeer kwalijk dat 't Bunkertje binnen twee maanden opnieuw in de fout is gegaan. 'Dat baart mij zorgen', zo schrijft hij aan de gemeenteraad. De burgemeester ziet zich 'genoodzaakt' opnieuw in te grijpen. 't Bunkertje mag vanaf 12.00 uur vandaag tot en met komende zondag (2 juli) 24.00 uur geen softdrugs verkopen.

Eigenaar De Kom heeft de afgelopen tijd herhaaldelijk benadrukt dit soort sancties te zwaar te vinden. Hij erkende de overtredingen die januari zijn vastgesteld, maar stelt doorgaans niet voor problemen te zorgen. Ook hekelt hij de achterdeurproblematiek: het gegeven dat coffeeshops wel softdrugs mogen verkopen, maar het officieel niet mogen aanvoeren of daar een ruime hoeveelheid van in hun zaak mogen hebben. De Kom bepleit verruiming van die handelsvoorraad.