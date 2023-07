Demi (20) doet examen viool

Voor Demi Stevens uit Glane is er maar één instrument: De viool. De 20-jarige doet op 8 juli examen op D-niveau, het hoogste niveau met vioolles bij een muziekschool.

Demi weet het nog precies. Haar vader liet haar muziek horen van de populaire violiste Vanessa Mae en ze was gelijk verkocht. "Ik was toen een jaar of 5, schat ik. Dat wilde ik ook. Aanvankelijk zagen mijn ouders dat niet zo zitten, maar ik hield vol. Op m'n 7de zijn we naar een open dag geweest van de muziekschool en heb ik ook naar andere instrumenten gekeken, maar ik bleef erbij: Ik wilde viool leren spelen. Uiteindelijk zijn mijn ouders er in meegegaan en sindsdien speel ik viool."

Een diesel

En dat is inmiddels alweer dertien jaar. Al die jaren heeft ze trouw haar lessen gevolgd bij Margo van Vliet bij de Losserse muziekschool Fundament. "Ik vergelijk Demi wel eens met een diesel, als ze eenmaal op gang is, gaat ze door, met een mooie regelmaat. Ik heb ook leerlingen die heel goed zijn, maar het er vervolgens helemaal bij laten zitten, dat heeft Demi dus niet."

Moeilijk instrument

Nu staat ze voor het laatste muziekschoolexamen. "Dat ze zover is gekomen, is al heel knap", zegt de Overdinkelse viooldocente. "Viool is best een moeilijk instrument, je moet een heel goed gehoor hebben en een goede fijne motoriek. Daarnaast moet je elke dag oefenen om beter te worden."

En dat laatste valt niet altijd mee, bekent Demi. "Ik heb ook wel momenten gehad dat ik niet heb geoefend of er eventjes niet zoveel aan vond. Maar ik ben toch altijd doorgegaan, het plezier won altijd." En juist dat maakt muziekdocente Margo zo trots. "Goed viool spelen vergt ook discipline en veel training. Dat Demi dat steeds is gelukt, maakt me heel blij. Hier staat dan ook een trotse juf, ha ha."

Al wel zenuwen

Nu is de leerlinge vooral bezig met het examen dat op 8 juli wordt afgerond met een openbaar optreden om 19.00 uur in de Protestantse Kerk in Losser. De eerste twee onderdelen van het examen heeft ze reeds gehaald. "Maar ik heb al wel zenuwen voor dat optreden, hoor, het voelt echt als het eindpunt van de vele jaren dat ik vioolles heb gehad. Ik zal heel blij zijn als het voorbij is. Ik oefen nu ook steeds dezelfde stukken, straks kan ik weer andere muziek maken, daar kan ik me alweer op verheugen."

Bijzondere hobby

Want ook als ze slaagt, gaat Demi door met vioolles. "Jazeker, zolang ik er plezier aan beleef, ga ik er mee door." Dat zal haar vrienden niet verbazen, die kijken allang niet meer op van de bijzondere hobby van hun vriendin. "Dat hebben ze ook nooit gedaan, ze weten niet beter dan dat ik viool speel, dat vinden ze helemaal niet raar."

Demi Stevens: "Ook als ik geslaagd ben voor mijn examen ga ik door met vioollessen.' Foto: Frans Nikkels Fotografie

Hoe ze verder gaat weet ze nog niet. Het conservatorium is een mogelijkheid, spelen in een orkest kan ook. "Maar ik weet het gewoon nog niet, ik blijf in elk geval lessen bij Margo en dan zie ik het wel." En dat doet Margo deugd. "Je bouwt een band op met de leerlingen, je geeft ze natuurlijk les, maar kinderen beschouwen je vaak ook als een vertrouwenspersoon, ze vertellen veel tijdens de lessen. Ik zeg wel eens, je bent 70 procent viooldocente en 30 procent psychologe."

Tenslotte, waarom is de viool het mooiste instrument dat bestaat? Demi: "Je kunt er alles uithalen, vrolijke muziek, droevige, maar het is vooral het geluid dat er uit komt, dat maakt het zo'n uniek instrument. Een viool is echt een vriend van je."