Rina verloor drie kinderen en de jongste is ongeneeslijk ziek, maar blijft positief

Hun tweede kind Rick overleed bij een ongeluk toen hij anderhalf was. Hun derde kind verloren ze tijdens de zwangerschap. Berry, de oudste, overleed aan een stofwisselingsziekte. En die heeft de jongste (Mike) ook. Hij is pas 25. Toch is dit niet het verhaal over het verlies in één gezin, zo voelt Rina van Wingerden-Schauwen (59) dat niet. 'Ze hebben gelééfd.'

Ondanks dat ze drie kinderen verloren en Mike de ziekte van Batten heeft, gaven Rina en haar man Bert hun zoons de tijd van hun leven. "Ze zijn echt niet zielig geweest, hoor." Ria vertelt haar verhaal in de serre van haar tuin over Mike, die binnen op bed ligt. Door de stofwisselingsziekte kan hij niet veel prikkels en vreemde gezichten aan.

"We hebben een aangepaste camper, zodat Mike mee kan. De muziek is voor hem inmiddels te veel, dat zijn te veel prikkels. Mijn man en ik gaan om beurten naar de muziek luisteren." Dat uitje is geen uitzondering. "We hebben de jongens altijd overal mee naartoe genomen. Bij familieweekenden komen anderen bij wijze van spreken aan met een rugtasje, wij komen met een bus voor een weekendje. Die moeite doen we, omdat hij er zo van geniet. De familie ook, ze zijn altijd blij dat de jongens erbij zijn."

Fan van trekkertrek

Berry, de oudste, was ontzettend fan van alles met motoren, zoals de trekkertrek. Dat vond hij geweldig, daar was hij helemaal fan van. Dat geluid kan je ook voelen, hè? Daar werd hij enthousiast van." Ook een video over trekkertrek werd grijs gedraaid. Want ook al kon Berry de beelden niet meer zien, de geluiden zeiden voor hem genoeg. Zo genoot hij toch nog van zijn favoriete evenement.

Een andere video die de jongens helemaal grijs gedraaid hebben, is die van het bloemencorso. Het gezin is actief bij buurtschap Klein-Zundertse Heikant. Haar zoons hielpen altijd plukken en steken. De allereerste winst van hun buurtschap heeft diepe indruk gemaakt op Berry en Mike, zegt hun moeder. "Toen konden ze nog zien. Ze hebben de winst met de wagen heel bewust meegemaakt." De wagen bestond uit een moedertijger die een kleintje in haar bek draagt. "Er is toen een documentaire over onze buurt gemaakt. Die hebben ze heel erg vaak bekeken en vooral geluisterd."

De ziekte van Batten is een heel zeldzame stofwisselingsziekte die voorkomt bij kinderen. De eerste jaren van het leven van het kind is er niets aan de hand. Daarna worden ze ziek. Ze worden blind, krijgen epilepsie, geheugenverlies, ze komen in een rolstoel terecht en kunnen niet meer communiceren. Ze overlijden meestal tussen hun 15de en 25ste levensjaar.

Ongeveer zestig kinderen in Nederland hebben deze ziekte. Het is erfelijk en het komt vaker voor dat meerdere kinderen in een gezin de ziekte van Batten hebben. Van Wingerden-Schrauwen schreef het boek Alles gegeven, waarin ze haar verhaal deelt. De opbrengsten gaan naar twee stichtingen. De Stichting Beat Batten, dat onderzoek financiert naar de ziekte en naar de Brand New Day Foundation, een stichting die ieder jaar een familiedag organiseert voor kinderen die de ziekte van Batten hebben en hun gezinnen.

'Ik had eerst gewoon gezonde kinderen'

Hoe het kan dat één gezin dit allemaal treft? "Die vraag stel ik mezelf ook. Maar ik krijg er geen antwoord op. Ik zag een hele andere toekomst voor mijn kinderen. Vooral omdat ik in het begin gewoon gezonde kinderen had. Ik heb het nu ook wel eens lastig, als ik bepaalde liedjes die echt bij Berry hoorden. Zoals L'amour toujours, dat kwam toevallig op de radio. Dat was één van zijn favorieten."

Zwaar was het ook, het thuis verzorgen van twee kinderen tegelijk. "Het waren pittige tijden, maar het gaf ook een kick als het allemaal goed ging. Het was de sport om het allemaal op tijd voor elkaar te krijgen. En als ze opgehaald werden door het busje om naar school te gaan en ze zaten daar op tijd in dacht ik: het is toch weer gelukt."

'De hele dag er voor hem zijn'

Nog steeds kost het verzorgen van Mike veel tijd. "Het is van 's ochtends tot 's avonds. Eten geven, medicijnen, hem van alles aanbieden. Vroeger bedienden ze de videorecorder zelf, maar dat kan niet meer. We moeten er de hele dag voor hem zijn, maar we werken ook allebei buiten de deur. Ik werk tweeënhalve dag, mijn man 3,5 of vier dagen. Op die momenten is er verzorging in huis."

In de nacht houdt het niet op. "Het voordeel is dat mijn man chauffeur is, die moet er vroeg uit. Hij draait Mike om. Als hij onrustig is, krijgen we een signaal van een camera bij zijn bed. Dan moeten we naar hem toe." Hoe het nu met Mike is? "Hij is tevreden en rustig. Ook al zit hij toch al wel heel ver in het proces. Hij geniet van de kleine dingen, van de bekende mensen om hem heen."