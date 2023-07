Kleiduivenschieters opgelet! Er is nu een schonere variant

In sommige dorpen doen ze het nog. Het échte ouderwetse kleiduivenschieten. Met schijven van klei, die je met hagel uit de lucht schiet. Telkens een harde knal, en hagel en kapotte kleiduiven die het terrein vervuilen. Nee, dan het laserkleiduivenschieten! Dat is stiller én milieuvriendelijker. En het kan sinds kort in Dieden.

Onder de zendmast van Haren, bij het recreatiebedrijf In Alle St(r)aten van Kim en Arthur van Straten kun je sinds kort laserkleiduivenschieten. Het werkt heel simpel, legt Arthur uit. "Je hebt vijf geweren die zijn omgebouwd tot lasergeweer. Dan heb je een apparaat - de werper - die plastic schijven in de lucht schiet. En dan is het schieten maar. Met vijf man tegelijk. Je hoort wel een knal, omdat het dan echter lijkt, maar die is er natuurlijk niet in het echt. En als je raak schiet, dan zie je dat meteen op het scorebord. We hebben 'm nu anderhalve maand en mensen vinden het leuk."

Ze kochten de set in Engeland. Kim: "We willen elk jaar iets nieuws. We hebben hier onlangs zes hectare grond aangekocht van een bevriende boer. We wilden daar eigenlijk dit voorjaar een nieuw klimpark openen, maar het was in maart te nat, waardoor de aanleg nog even niet doorging."

Arthur: "En dus zetten we nu vol in op het laserkleiduivenschieten. En dan kan je met een kruiwagen met de geweren en die schijven naar het terrein lopen, maar dan kan je dat ook met een mooi wagentje. Met logo, met alles erop en eraan." Kim: "Het is echt veel beter voor het milieu. De schijven gebruik je steeds opnieuw, er komt geen hagel neer en het geluid is véél zachter."

Volgend jaar ook een klimpark

Het laserkleiduivenschieten is dus weer een nieuwe activiteit bij In Alle St(r)raten dat al meer dan tien jaar aan de weg timmert. Begin volgend jaar moet alsnog het nieuwe klimpark open gaan. "Eind van het jaar gaat de klimparkbouwer hier aan de slag."

Arthur en Kim leerden elkaar kennen bij Sligro, waar Kim directiesecretaresse was van directeur Abel Slippens. Ja, voor Abel Slippens, een man die buiten de kaders dacht. Arthur lacht: "Ik weet nog dat hij reclame maakte met het feit dat Sligro de gróótste frikandellenleverancier ter wereld was. 'Wauw', zeiden mensen dan. 'De grootste van de hele wereld! Echt?' Maar ze vergaten dan dat er eigenlijk alleen in Nederland frikandellen worden gegeten. Haha." Kim: "We leerden daar dat je gewoon moet beginnen, een beetje lef moet hebben."

'Méér dan een weekje Texel'

En zo begonnen ze in 2007. "We woonden toen in Neerlangel. We hadden nog geen kinderen, en tijd over in het weekend. Dachten: als we nou een twintig solexen kopen en die gaan verhuren? Als we daar dan een weekje Texel mee kunnen betalen, is dat leuk. Nou, we konden er méér dan een weekje Texel mee betalen."

Later verhuisden ze naar Dieden, waar ze een oude boerderij pal naast de zendmast van Haren kochten. Hier groeide In Alle St(r)aten uit tot het recreatiebedrijf dat het nu is, met onder andere vier escaperooms, VR-kamers, een binnen-strand, dronevliegen en e-steps en e-choppers. "Het is mooi, maar ook héél hard werken."

6000 bomen

Het kleiduiven schieten gebeurt dus op een stuk grond. Ze kochten zes hectare in totaal. Twee hectare daarvan wordt nieuwe natuur. Kim: "30 procent nieuwe natuur, dat is een eis van de provincie. Maar dat is ook iets wat we zelf heel graag willen. Ik besef zelf steeds meer de waarde van natuur. Misschien omdat ik ouder word, misschien omdat de tijdsgeest nu anders is."

Arthur: "We hebben een poel aangelegd en via meerbomen.nu zesduizend bomen aangeplant. Meerbomen.nu regelt jonge bomen die elders weg moeten. Die zijn gratis, maar je moet ze wel zelf komen uitgraven. En omdat het écht nieuwe natuur moet worden en bezoekers er niet mogen komen, heb ik een sloot gegraven tussen dat nieuwe stuk bos en het terrein waar we gaan laserkleiduivenschieten." Kim: "Ik merk nu al dat er meer dieren zijn, nu we dat nieuwe stuk bos hebben aangeplant."

Zelf hebben ze uiteraard ook al een paar keer kleiduiven uit de lucht geknald. Nou ja, vooral Arthur dan. Kim lacht: "Ik heb het geprobeerd. Ik raakte niets. Ik zei: dit geweer doet het niet, die schiet scheef. Pakt een ander mijn geweer over, schiet ie meerdere keren achter elkaar meteen raak. Nou ja zeg!"

