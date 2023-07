Wrange nasmaak voor gedupeerden van failliet bedrijf

Een week na het faillissement van Jan Duurzaam blijven gedupeerden een wrange nasmaak houden. Terwijl de ene klant nog actief om betalingen werd gevraagd, kregen anderen al in april een bezorgde mail: "Er is grote financiële onzekerheid. Een gewaarschuwd mens telt voor twee."

De één betaalde met geld uit een erfenis, de ander woont in Groningen en moest vanwege aardbevingsschade dringend ramen en kozijnen laten vervangen. Een week nadat het Enschedese bedrijf Jan Duurzaam failliet werd verklaard, zijn de emoties nog altijd voelbaar. Zo'n honderdvijftig mensen zijn gedupeerd.

"Wat dit faillissement extra zuur maakt is dat het veel particulieren treft. Sommigen hebben aanbetalingen gedaan met geld uit een lening. Ze wilden hun huis verduurzamen en zijn nu nog jaren bezig met afbetalen van iets dat ze nooit ontvangen hebben", zegt curator Nick Leferink.

De kans dat de gedupeerden geld terug zullen zien, is volgens hem gering. De totale schuldenlast bedraagt 2,4 miljoen euro. Bij de Belastingdienst staat een bedrag open van 900.000 euro. "De gedupeerden staan helemaal onderaan."

Huis onbewoonbaar

De Twentsche Courant Tubantia sprak de afgelopen dagen met tien gedupeerden en kreeg van meer kanten informatie. Renee Vorkink (23) uit Goor is één van hen. In oktober kreeg ze de sleutel van haar nieuwe woning. Haar eerste koopwoning. Een huis waar nog flink aan geklust moest worden. De kozijnen, ramen en een deur waren aan vervanging toe. "Ze zijn rot, de balkondeur valt er bijna ook uit. Net als het raampje in de badkamer."

Ze deed een aanbetaling van ruim 16.000 euro. Maar de kozijnen kwamen nooit. De gevolgen zijn groot. "Het huis is op dit moment eigenlijk onbewoonbaar", vertelt ze. "Ik heb het gevoel dat het bedrijf ons nog heeft laten betalen terwijl het al wisten dat het ten onder zouden gaan."

Vorkink is niet de enige die dat gevoel overhoudt. Curator Nick Leferink laat weten dat meerdere mensen melding hebben gemaakt van onbehoorlijk bestuur. "Ze geven onder andere aan dat er nog werd aangedrongen op betaling, terwijl het bedrijf op dat moment al wist dat het de schulden niet zou kunnen betalen."

Vorkink ontving op 23 april een betalingsherinnering. "In eerste instantie wilden wij wachten met betalen tot vlak voor de levering. Toen we de e-mail kregen met de tekst dat de uiterste betaaltermijn was verstreken, hebben we alsnog de 11.000 euro overgemaakt."

Wat zij op dat moment niet wist is dat een dag eerder verschillende klanten van Jan Duurzaam een e-mail ontvingen met een heel andere strekking. In deze e-mail, die in het bezit is van deze krant, staat: 'Op dit moment heeft Jan Duurzaam grote financiële onzekerheid. De schulden zijn op dit moment zo hoog dat er structurele financiële zorgen zijn'. Dat schreef een medewerker van het bedrijf.

Spijt van betaling

De werknemer schrijft dat er offertes en aanbetalingsfacturen zijn gestuurd, maar dat er een grote kans is dat deze betaling niet gebruikt wordt voor de bestelde producten. 'Een gewaarschuwd mens telt voor twee'. Vorkink was daar niet van op de hoogte. "Als ik dat had geweten, had ik nooit betaald."

Uit berichten en e-mails die deze krant heeft ingezien blijkt dat er nog tot midden mei actief om betalingen is gevraagd. In het geval van een andere gedupeerde, Josje, was dat op 3 mei. "Ik vond het vrij dringend. Maar we waren in de veronderstelling dat alles door zou gaan. Als we betaald hadden dan zou er worden doorgeven dat de montage door zou kunnen gaan."

Eigenaren aansprakelijk?

Eén van de eigenaren Tom Oude Luttikhuis liet vorige week weten dat er tot het laatste moment is gezocht naar eventuele oplossingen. Ook na de desbetreffende e-mail waren er volgens hem nog mogelijkheden. Zo werd geprobeerd om een regeling met de Belastingdienst te treffen. Op 19 juni heeft hij zelf het faillissement aangevraagd. Of de eigenaren persoonlijk iets aan te rekenen valt, zal na onderzoek van de curator moeten blijken. Dat is een standaardprocedure bij faillissementszaken. "De oorzaak van een faillissement is iets waar we naar kijken, maar wel op een later moment", zegt Leferink.

Kozijnen nooit geproduceerd

Op dit moment ligt de prioriteit namelijk bij het in kaart brengen van de vorderingen van schuldeisers en het onderzoeken van de mogelijkheden voor een doorstart. Volgens de curator hebben zich inmiddels meer dan tien geïnteresseerden gemeld.

Terwijl de mogelijkheden voor een herstart worden onderzocht, zijn gedupeerden hun eigen zoektocht begonnen naar antwoorden en naar door hun bestelde kozijnen, ramen en deuren. Voor sommigen met succes, anderen vangen bot. 'Mijn kozijnen zijn nooit geproduceerd', staat in één van de berichten op Facebook.

Sommige gedupeerden ontvingen van Jan Duurzaam een alternatieve oplossing. Tegen een extra betaling zou een ander bedrijf alsnog de kozijnen of ramen komen plaatsen. Het aanbod levert gemengde reacties op. De één is blij met de tegemoetkoming, de ander vertrouwt het niet. Bij anderen bleef het stil.

