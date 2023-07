Hoe realistisch zijn de opnames van Boerderij van Dorst?

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Raven van Dorst trok zich voor alweer het vierde seizoen terug op het platteland om diens droom na te jagen: zelf voedsel verbouwen en bewuster met de wereld omgaan in Boerderij van Dorst. Pim Castelijn, eindredacteur en producent van het programma, legt uit dat er heel weinig in het programma gescript is. Eerder vertelde hij al hoe lang de opnames precies duren.

"Het werkt bij ons niet zoals bij realityprogramma's, waarbij er enorm veel geregisseerd wordt." Een productielid dat even komt bijsturen, heeft Raven volgens Pim niet nodig, omdat hen meer in het moment bepaalt hoe de interview moeten lopen. "We bespreken van tevoren duidelijk af welke activiteiten er op de boerderij gedaan worden; de rest is aan Raven." Voor die en de deelnemende BN'ers is dat geen enkel probleem. Het blijkt juist hartstikke goed te werken. "Met Raven op schoolreis gaan is voor iedereen leuk", legt de programmamaker uit.