Tilburgse dansclub lanceert alcoholloze nacht voor jongeren

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Dat zegt Kees Sanders van de Tilburgse dansclub in de Spoorzone over de groep 16- tot achttienjarigen. De dertigers en veertigers van nu hadden geluk: die leerden het stappen vaak al op 14- of vijftienjarige leeftijd. Toen nam men het allemaal niet zo nauw. "Als zestienjarige kom je bijna geen kroeg binnen. Ze willen wel graag, maar kunnen niet uitgaan."

Veel horeca-eigenaren nemen geen risico: als iemand onder de achttien alcohol in handen krijgt, heb je een probleem. "Daardoor worden de leeftijdseisen van feestjes in de stad steeds hoger", ziet Sanders. En daar kleeft een flink nadeel aan: jongeren leren niet hoe ze moeten stappen.

"Je zag het na corona, een groep die de uitgaansetiquette niet kende", zegt Sanders. "Die niet weten hoe ze zich in een grote groep moeten gedragen, hoeveel ze kunnen drinken of hoe het is om in een grote clubzaal vol prikkels te staan. Wij hebben zo'n locatie, dus proberen we iets voor ze te doen."