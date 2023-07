Inwoners Oldebroek hebben ernstige zorgen over plan azc

Het houdt zelfs de Tweede Kamer bezig: kan Oldebroek met goed fatsoen nog 'nee' zeggen tegen een groot asielzoekerscentrum? 'Mensen maken zich ernstige zorgen', ziet Kamerlid Caroline van der Plas (BBB). Dat blijkt tijdens een extra raadsvergadering in Oldebroek zacht uitgedrukt. 'Is de gemeente vergeten wat er de vorige keer gebeurde?', vraagt iemand. Toen viel er een dode.

Van der Plas tijdens een commissiedebat in de Kamer tegen staatssecretaris Eric van der Burg: "Men spreekt over een aantal van vijfhonderd. Klopt dat?" Nee, zegt Van der Burg, het COA heeft aangegeven driehonderd mensen in Oldebroek te willen onderbrengen. "Wat het uiteindelijk wordt is een samenspel tussen gemeente en COA."

Dit schreef burgemeester Tanja Haseloop echter in een column: 'De kans dat we als Oldebroek met succes nee kunnen zeggen is zeer klein.' Van der Plas: "Dan is het toch een beetje drang of dwang?" De staatssecretaris vindt van niet. Zodra de Spreidingswet in werking treedt, heeft iedere gemeente een 'fictieve taakstelling', legt hij uit. En die komt voor Oldebroek neer op 85.

Tijdens de extra raadsvergadering in Oldebroek merkt burgemeester Tanja Haseloop hoe groot de zorgen zijn. Er zijn nooit eerder zo veel mensen in het gemeentehuis geweest als nu, denkt ze. De raadszaal blijkt te klein. Diverse mensen moeten luisteren in de hal.

De hamvraag voor velen is hoeveel asielzoekers er komen. Als dat er daadwerkelijk vijfhonderd zijn, dan heeft dat ongekende impact, klaagt een van de insprekers. Dat kan het gebied niet aan.

Een afgeladen gemeentehuis in Oldebroek. De inwoners zitten vol zorgen. Foto: Henri van der Beek

Dodelijke afloop

Een andere inwoner snikt, als hij een appel doet op de gemeenteraad om dit niet te laten gebeuren. "We zijn bang voor onze vrouwen en lieve kinderen", zegt hij. En is de gemeente vergeten wat de vorige keer gebeurde toen Oldebroek een azc had? "Toen was er een steekpartij met dodelijke afloop."

De ervaringen destijds waren traumatisch, zegt een andere omwonende. "Het is gewoon een feit dat met een azc incidenten ontstaan."

Verbazing

Gemeenteraadsleden zijn verbaasd dat de staatssecretaris spreekt over driehonderd asielzoekers. Dat getal hebben ze nergens op papier zien staan. Hoe zit dat, willen meerdere raadsleden van de burgemeester weten. En is er nou wel of geen verplichting?

ChristenUnie vindt dat Oldebroek het gesprek aangaan met het COA, zegt Popke Graansma. En ook Henk Kemp (VVD) pleit voor een 'constructieve opstelling', maar vooral uit vrees dat het COA anders alsnog kan afdwingen dat het azc er komt.

Tegen

"Het ABO is tegen dit azc," zegt Ton Heddema ronduit, ondanks dat ABO-raadslid Johan Deij zich eerder juist positief uitliet over een 'regionale opvanglocatie'. Deij verontschuldigt zich. Hij liet zich toen verleiden om zijn eigen standpunt te uiten, dat was niet het fractiestandpunt, zegt hij.

Voor een grootschalige opvanglocatie is geen draagvlak, is ook het standpunt van CVO. Raadslid Tom de Nooijer wijst op negatieve geluiden in onder meer Harderwijk.

CDA-raadslid Wilco van der Horst begrijpt de inwoner wel die snikkend over veiligheid begon. "Ik heb vier kinderen. En ook ik maak me zorgen. Als gemeente zitten wij niet te wachten op een azc."

Ton Heddema: "Het ABO is tegen een azc." Foto: Henri van der Beek

Vrijwillig?

'Vrijwillig', zoals de staatssecretaris zei? Zo voelt het niet, zegt Erik Doornwaard (SGP). Zijn partij wacht liever tot de Spreidingswet ingaat, om niet meer opvangplekken te creëren dan Oldebroek dan als 'taakstelling' heeft.

Duurzaam Oldebroek pleit voor samenwerking met een buurgemeente, zegt Jarne Overkempe. Asielzoekers in Oldebroek en niet in Elburg? Dan zou Elburg de Oldebroekse verplichting kunnen overnemen om statushouders aan een huis te helpen.

Maar wat de raad ook wil, benadrukt burgemeester Haseloop, Oldebroek is aan handen en voeten gebonden.

Al is het maar omdat de gemeente simpelweg de plicht heeft om een vergunningaanvraag in behandeling te nemen als die wordt ingediend. Een azc op de plek van een voormalige jeugdherberg past namelijk in het bestemmingsplan. "Ik was minstens zo verbijsterd als u door wat ik de staatssecretaris hoorde zeggen", benadrukt Haseloop. "Vrijwillig? No way."

Burgemeester Tanja Haseloop: "Vrijwillig? No way." Foto: Henri van der Beek

En driehonderd plekken blijkt 'minimaal driehonderd'. Als driehonderd het minimum is, kan dat ook duizend zijn, zegt Haseloop. Ze weet het niet.

"Als ik nu niet in gesprek ga met het COA", benadrukt ze, "kan ik onze wensen niet kenbaar maken. We kunnen nog steeds nee zeggen. Maar dat betekent niet dat de uitkomst anders wordt." In september hoort de raad hoe het verder gaat.