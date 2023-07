De onverwachte landing van vijftien deelnemers van Ballonfestival Hardenberg in hun weilanden is een verrassing. Wat boerenechtpaar Johan (52) en Patricia (44) Uilenreef uit Sibculo daarna doet, is voor de organisatie bijzonder. Want er zijn risico's. 'Niet iedereen is blij met zulke gasten.'

Patricia merkt zaterdagavond vanuit huis eerst de geparkeerde auto op aan de Kloosterdijk, waar de graspercelen van de melkveehouderij aan liggen. "Er stapte iemand uit met de blik naar boven. Wat loopt die nou te loeren, dacht ik." Als ze met de honden naar buiten loopt, wordt al snel duidelijk wat er aan de hand is.

Talloze gekleurde luchtballonnen varen op haar af. De ene na de andere landt op het gras. Keurig gecoördineerd naast elkaar, wat een hele opgave is. Het stel heeft weleens eerder een deelnemer van Ballonfestival Hardenberg op bezoek gehad. Maar zoveel? Dat gebeurt nooit. Vijftien bij hun, twee bij de buren.

Johan heeft net de koeien op stal en komt poolshoogte nemen. "Wat krijgen we nou. Maar het waren vooral ook hele mooie exemplaren." Uit ervaring snapt hij waarom ze deze plek uitkiezen. "De wind kwam uit het noordwesten. Iets verderop zit de N36, daar moeten ze bij uit de buurt blijven. En natuurgebied Engbertsdijksvenen willen ze helemaal vermijden." En dus ziet het stel dit tafereel:

Gastvrij

De boer ontvangt de uitstappende mensen gastvrij. In sommige gevallen twaalf per luchtballon. Al snel staat de hele weg vol met autoverkeer, om de passagiers op te halen. Van de deelnemers krijgt het koppel talloze door de organisatie beschikbaar gestelde bedankmandjes. Met droge worst, wijn en kortingsbonnen. Die geven ze weg in de omgeving.

Patricia, giechelend: "Ik lust toch geen wijn en moet aan de lijn denken. Zo hebben buren er ook plezier van. Zij hebben ook last gehad van onder andere de verkeersopstopping." Ze vindt het vooral bijzonder om eens mee te hebben gemaakt, in de lucht varen lijkt haar een beetje eng. "Het is hier laagvlieggebied, maar dit was wel héél laag." Ze kan er hartelijk om lachen. Een bijzondere houding.

Niet zonder risico's

Want niet elke boer kan zo'n landing waarderen, weet Johan. Er is kans op schade. "Als het gras lang is, zijn de landingsplekken niet meer goed maaibaar. Door het droge weer was dat geen probleem."

Belangrijker: als mensen rommel laten slingeren, kan dat in het voer terecht komen. "Vooral blikjes zijn gevaarlijk. Die raken versnipperd in de maaier, gevaarlijk voor koeien." Maagmagneten van koeien werken niet goed bij aluminium. De dieren kunnen bovendien schrikken van het geluid van de gasbranders. "Gelukkig stonden ze net binnen."

In het zonnetje zetten

In 31 edities van de publiekstrekker is dit een unicum. Hofsink: "Het is nog nooit eerder gebeurd dat er meer dan tien stuks op één plek terecht kwamen. Inschatten waar je moet landen is lastig. De geschenkmandjes zijn bedoeld als goedmaker voor de grondeigenaren. Dat ze die onder buren verdelen, vinden wij een heel mooi gebaar."

Hij heeft daarom een verrassing in petto. Een bloemetje én een toegangsbewijs voor volgend jaar. Johan neemt het met een stralende lach in ontvangst. Patricia moet er nog eens over nadenken of ze mee durft. Een voordeel: wellicht worden ze thuis afgezet.