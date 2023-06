De biet verdient beter, vinden telers uit Zeewolde. Zij gaan de barricaden op om deze vergeten groente vol in de schijnwerpers te zetten. Verenigd in de Bietenclub moet het knolgewas weer op de kaart komen te staan als duurzame en toekomstbestendige groente.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Er zijn landen waar de biet onverminderd populair is. Neem Australië. In het immer warme land is een rood schijfje koude biet op een broodje hamburger niet weg te denken. In ons koude kikkerlandje doet de rode groente het echter niet zo goed meer. Terwijl hier toch sprake is van een oer-Hollandse 'lekkernij', die al sinds de 16de eeuw in ons land wordt verbouwd.

Koekeloeren

"Gewoon verbouwd in onze eigen polders", zegt teler Gerjan Snippe. Daarom gaan Snippe en collega-teler Piet van Andel de boer op. Zo zijn ze net een dagje in Duitsland geweest. Even koekeloeren bij andere bietenboeren.

Twee groenteveredelingsbedrijven, vijftien Nederlandse bietentelers en twee verwerkers zijn samen verantwoordelijk voor ruim driekwart van het marktaandeel van de bieten in de supermarkt en speciaalzaken. Het verbond lanceerde onlangs de Bietenclub. Hun ambitie? De rode biet vol in de schijnwerpers zetten.

Dat moet gebeuren met de campagne 'Biet It!' "De biet moet weer top of mind worden", verklaart Snippe, die in Zeewolde teelt. "Slechts een op de drie mensen in Nederland eet biet", haalt Snippe een statistiek aan uit een onderzoek van vorig jaar, uitgevoerd door marktonderzoeksbureau GfK.

Terwijl de biet bij uitstek een geschikte groente is die de extremere weersomstandigheden het hoofd weet te bieden. "Hij groeit makkelijk", weet Van Andel. "De biet is minder gevoelig voor droogtes of overvloedige regenbuien. Hij kan tegen een stootje." Bijkomend voordeel: de biet heeft geen kunstmest of chemie nodig. "De biet heeft zich door de eeuwen heen bewezen."

Bij rode bieten hoeft al lang niet meer alleen aan stamppot gedacht te worden. Van de biet kan bijvoorbeeld ook een drankje worden gemaakt. © Food Cabinet

Een duurzame en gezonde groente verbouwd in het hart van het land. Het zal allemaal wel, maar onderzoek wijst niet voor niets uit dat de biet niet als eerste in de pan belandt. Want wat kun je er mee?

"Je hoeft niet heel ingewikkeld te doen", verzekert Snippe. "In alle vijf gerechten die jij in je hoofd hebt, kun je prima biet toepassen. Daar hoef je niet een heel nieuw menu voor uit te vinden." Snippe voegt de daad bij het woord. "Lasagne bijvoorbeeld. Laat er een laagje pasta uit en voeg een laagje bieten toe. Of een salade. Gooi de stukjes kip eruit, paar stukjes biet erbij en klaar."

Bietstro

De Bietenclub wil minstens twee keer per jaar aandacht vragen voor de biet. Hoe ze dat gaan doen, moet aan de vergadertafel nog worden uitgevogeld. In september wordt er in Amsterdam alvast een Bietstro geopend. "Om de veelzijdigheid en vanzelfsprekendheid van de biet onder de aandacht te brengen", weet Van Andel. "Want gezond en duurzaam eten hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. De rode biet ligt voor het oprapen als lokaal geteelde oplossing en dat mag best eens gezegd worden."

Pascalle Stijger van het Voedingscentrum bevestigt dat de biet gezond is. "Net als alle andere groente- en fruitsoorten", plaatst ze direct een kanttekening. "Je kan eigenlijk niet zeggend dat de ene soort gezonder of minder gezond is dan dan de ander."

Eet de regenboog

Het Voedingscentrum benadrukt het aloude adagium: afwisseling in voeding is het beste recept om in topconditie te blijven. "Eet alle kleuren groenten en fruit. De hele regenboog. In iedere kleur zitten weer andere vitaminen, mineralen en voedingsstoffen. Zorg voor genoeg variatie. Daar kan de biet prima tussen zitten. Mits je niet voor de varianten uit blik of pot kiest waar suikers aan zijn toegevoegd."

Bietenquiche

Geïnspireerd geraakt? Maak dan eens een quiche met bieten, rucola en geitenkaas. Voorbereidingstijd is zo'n 20 minuten. Daarna een halfuurtje in de oven en klaar.

Dit heb je nodig voor een portie voor 6-8 personen:

- 6 plakjes diepvriesdeeg voor hartige taart

- 3 grote eieren

- 250 ml slagroom

- ¾ theelepel zout

- Peper naar smaak

- 1 eetlepel verse tijm, fijngehakt

- 1 eetlepel verse dille, fijngehakt

- 2 handen rucola

- 250 g gekookte bieten, in schijfjes gesneden

- 150 g geitenkaas

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven op 200 °C. Ontdooi het taartdeeg.

2. Klop in een kom de eieren, slagroom, zout, peper, tijm en dille door elkaar. Roer de rucola erdoor. Bekleed de quichevorm met de plakjes deeg.

3. Schenk het eimengsel in de quichevorm.

4. Werk af met gesneden bietjes en geitenkaas.

5. Bak de taart in ca. 30 minuten in de oven goudbruin en gaar. Laat 15 minuten afkoelen op een rooster.

6. Garneer met verse rucola en meer geitenkaas (optioneel).