Hier kun je 22 minuten net zo goedkoop tanken als in 2001

Tanken wordt vanaf dit weekend een stuk duurder, maar tankstationketen TinQ doet daar nog even niet aan mee. 22 minuten lang verkopen 22 tankstations van het bedrijf zondag brandstof aan de pomp voor de prijs van 22 jaar geleden. Een van de uitverkoren vestigingen is het tankstation in Enter. TinQ verwacht niets minder dan een stormloop.

Op 1 juli, deze zaterdag, stijgen de accijnzen op brandstof stevig. Zo komt de (advies)prijs voor een liter benzine waarschijnlijk boven de 2 euro te liggen. Hoewel prijzen per tankstation en per regio kunnen verschillen, gaat iedereen de prijsstijging merken. 22 jaar geleden in 2001 was dat wel anders. Toen lagen de brandstofprijzen juist historisch laag. Wie benzine tankte, betaalde in de meeste gevallen ongeveer 1 euro per liter.

22 minuten

Brandstofgigant TinQ wil die tijden zondag heel kort laten herleven. 22 minuten lang gaan 22 tankstations op verschillende plekken in Nederland brandstof tegen de prijs uit 2001 aanbieden. Het TinQ-tankstation aan de Rijssenseweg in Enter doet mee aan de actie.

Een actie die overigens alleen bedoeld is voor auto's. Vrachtwagenchauffeurs vallen buiten de boot. Ook is het niet de bedoeling dat bezoekers even snel een paar jerrycans volgooien.

Megadrukte

Om enigszins het overzicht te bewaren, hanteert het bedrijf zondag verschillende tijden. Pas zaterdagavond maakt TinQ bekend hoe laat je zondagochtend in Enter in de file kunt gaan staan. Want het is de verwachting dat het flink druk wordt. TinQ laat weten verkeersregelaars, beveiligers en een hulpteam in te schakelen, zodat er zoveel mogelijk mensen kunnen tanken.

Op zaterdag wordt eveneens bekendgemaakt hoeveel de benzine en diesel zondag precies gaan kosten. Die informatie is zaterdagavond vanaf 19.00 uur te vinden op een speciale website.