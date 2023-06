Zoektocht naar Tilburgse coffeeshops beleeft valse start

Nu het stof grotendeels is neergedaald, rijst de vraag hoe er zo’n onrust kon ontstaan na de loting voor twee nieuwe coffeeshops in Tilburg. Valt burgemeester Weterings iets te verwijten? Heeft de gemeenteraad zitten slapen?

Krijgen Reeshof, de Blaak of Udenhout een coffeeshop? "Dat is zeker een mogelijkheid", antwoordt burgemeester Theo Weterings in oktober 2022 op de vraag in een interview met het Brabants Dagblad. Waar dat zou kunnen? "Bijvoorbeeld in een winkelcentrum." Mits de ondernemer aan de voorwaarden voldoet.

Die voorwaarden heeft hij kort daarvoor ook met de gemeenteraad gedeeld: niet in woonstraten, of binnen 250 meter van scholen, andere coffeeshops, jongerencentra of daklozen- dan wel verslaafdenopvang. De plek moet een horecabestemming hebben en er moet genoeg parkeergelegenheid zijn. De twee nieuwe coffeeshops die hij wil toestaan mogen ook niet komen binnen de ringbanen (daar zitten er al elf) en niet in het buitengebied of op bedrijventerreinen (onder meer vanwege de vrees voor wiettoerisme).

De burgemees­ter ziet het wietexperi­ment als een noodzake­lij­ke tussenstop op weg naar het einddoel: een volledige legalise­ring van softdrugs

Het lokale coffeeshopbeleid is officieel een bevoegdheid van de burgemeester, maar ook vanuit de gemeenteraad blijven grote bezwaren op de plannen uit. Net als twee jaar daarvoor als Weterings bekendmaakt het aantal coffeeshops gezien de vraag te willen uitbreiden van elf naar dertien. Om alle ondernemers gelijke kansen te geven, wordt gekozen voor een loting.

Doodse stilte in de raadszaal

Die uitbreiding kan niet los worden gezien van Weterings' bredere visie op het coffeeshopbeleid: het gedoogbeleid is failliet, het moet anders. Tilburg stak daarom de vinger op voor de nationale proef met legaal gekweekte 'staatswiet'. Daarbij kweken door de overheid geselecteerde telers voor de coffeeshops, waardoor er niet meer illegaal 'aan de achterdeur' hoeft te worden geleverd. De burgemeester ziet het experiment als een noodzakelijke tussenstop op weg naar het einddoel: een volledige legalisering van softdrugs.

Op 8 juni dit jaar heerst doodse stilte in de Tilburgse raadszaal als de notaris negen witte enveloppen in een witte bak op tafel stopt, met in elke envelop een potentiële nieuwe locatie. Weterings trekt er twee 'winnaars' uit: de winkelcentra Verdiplein in Tilburg-Noord en Koningsoord in Berkel-Enschot. Ondernemers die daar een coffeeshop willen beginnen krijgen zes weken de tijd om een vergunningsaanvraag in te dienen.

Burgemeester Theo Weterings schudt op 8 juni de enveloppen tijdens de loting voor de nieuwe coffeeshops. Foto: Pix4Profs / Jules van Iperen

Nog diezelfde middag starten bewoners rond beide locaties handtekeningenacties om de komst tegen te houden. Dat er onrust zou ontstaan, daar hadden ze op het stadhuis wel rekening mee gehouden. Door alle commotie lijkt de politiek nu pas wakker te schrikken.

Een deel van de gemeenteraad stelt vraagtekens bij beide locaties. Terwijl de burgemeester toch meermaals aangaf dat er in de dorpen en wijken buiten de ringbanen (mogelijk in winkelcentra) een coffeeshop kon komen. Hebben ze in de raadszaal al die tijd zitten slapen? Fractievoorzitter Henk van Tilborg van 50PLUS geeft toe dat de consequenties misschien zijn onderschat. "Je overziet niet meteen de gevolgen."



Niet alle fracties steken de hand in eigen boezem. Hans Smolders (LST) stelt dat de raad beter gevoed had moeten worden. Zijn collega Niels van Stappershoef (VVD) vindt dat de raad nu moet bezien 'of dit het effect is dat we beoogd hebben met zijn allen'. De PvdA wil dat de fracties nog maar eens uitleg krijgen over het coffeeshopbeleid.

Vraagtekens: eerst bij Koningsoord, daarna Verdiplein

Voor de inwoners van Tilburg-Noord en Berkel-Enschot komt dat inzicht rijkelijk laat. Daar zorgt de gang van zaken voor een hoop beroering. De locatie Koningsoord komt al snel op losse schroeven te staan. Er is een contract tussen pandeigenaren en de winkeliersvereniging waarin staat dat de handel in (soft)drugs niet is toegestaan. Deze KINK in de kabel komt op het bordje van de ondernemer.

Kort daarna zet de gemeente zelf een streep door de locatie Verdiplein. Er was over het hoofd gezien dat er een jongerencentrum te dichtbij zit. Weterings biedt tijdens een besloten bijeenkomst in de wijk zijn excuses aan voor die fout. Ook betreurt hij dat de berichtgeving over de komst van de coffeeshops door de media sneller is dan de communicatie vanuit het stadhuis. Hij legde het afgelopen maandag op verzoek allemaal opnieuw uit aan de gemeenteraad.

En nu?

Hoe nu verder? Tijdens de loting is alvast de volgorde van de andere zeven locaties getrokken. Deze plekken en de bijbehorende volgorde zijn alleen bij de gemeente bekend. In principe is nu nummer drie aan de beurt om het Verdiplein te vervangen. De burgemeester heeft aangegeven voorlopig even pas op de plaats te maken. Hij wil eerst met direct belanghebbenden in gesprek voordat hij een nieuwe locatie noemt. Over Koningsoord volgt later uitsluitsel.

Maar Weterings is duidelijk in dit politiek gevoelige dossier: hij blijft achter het eerder ingezette coffeeshopbeleid staan. Ondanks de onrust die bij iedere nieuwe locatie weer zal ontstaan, en ondanks het plotselinge ongemak bij een deel van de gemeenteraad. Nederland is wat hem betreft op weg naar een nieuwe situatie waarin de shops worden bevoorraad met legaal gekweekte wiet. "Het wordt reguliere horeca, maar er is geen andere horeca waar we zo streng handhaven."