De voor Lindenhove cruciale ledenvergadering kende woensdagavond een opmerkelijk begin. De appartementseigenaren van de noodlijdende Apeldoornse 'asbestflat' kregen allemaal een stukje meloen aangeboden. Dat had niets met de warmte te maken. De actie was symbolisch.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Terwijl zij daar lekker van zaten te eten, heb ik dat uitgelegd", vertelt extern-bestuurder Hans Davids. "Ik heb aangegeven dat het Nationaal Warmtefonds (NWF, red.) al een meloen heeft doorgeslikt door het openstaande bedrag van ruim twee miljoen te herfinancieren. En dat de gemeente dat nu ook doet door ons drie miljoen kwijt te schelden. Maar dat de eigenaren nu zelf ook een meloen door moeten slikken door lange tijd maandelijks hoge kosten te betalen."

Voor de meeste bewoners een begrijpelijke metafoor. Voor een buitenstaander vergt het enige uitleg. Wat is er ook alweer aan de hand? In het 180 tellende appartementen complex aan de Loolaan begon in 2018 een grote verduurzamingsoperatie. Al snel volgde er een bouwstop wegens asbestgevaar.

Brandgevaar

Nadat die opgeheven was, werd de ellende nog veel groter. De hoofdaannemer ging failliet, er verdwenen miljoenen en er ontstonden zeker zes veiligheidsrisico's. Zo deugt de balkonophanging niet en bestaat er door het verkeerd bevestigen van isolatiemateriaal brandgevaar.

Inmiddels ligt de op 8,5 miljoen geraamde renovatie bijna vier jaar stil. Er is 10,6 miljoen nodig om door te kunnen. Geld dat de Vereniging van Eigenaren niet heeft. Derhalve klopte ze aan bij de financiers van het eerste uur, het NWF en de gemeente Apeldoorn. Met succes. Het NWF is bereid om dat bedrag te lenen. Op voorwaarde dat de gemeente de ruim drie miljoen kwijtscheldt die het nog van Lindenhove tegoed heeft. Die ging akkoord.

En dus was het woord woensdagavond aan de appartementseigenaren. Erg spannend werd het niet. De vraag of zij zelf óók een offer willen brengen door, in relatie tot de waarde van hun woning, lange tijd zeer hoge servicekosten (met twee kamers zit je nu op 768 euro per maand) te blijven betalen werd bijna unaniem met 'ja' beantwoord. "Er was slechts één tegenstemmer", vertelt Davids.

Daardoor kan de extern-bestuurder verder. "Al moeten we de huid niet verkopen voor de beer geschoten is." Waarbij hij doelt op de mogelijkheid dat er in de komende maand nog bezwaar wordt gemaakt. Onderwijl vaart hij volle kracht vooruit. "Wanneer we de renovatie kunnen hervatten, durf ik nu nog niet te zeggen. Maar wel dat we straks met het aanpakken van de veiligheidsrisico's gaan beginnen."

Hoogste prioriteit daarbij heeft de balkonophanging. "Omdat het risico bestaat dat er dingen naar beneden kunnen vallen, moet er aan de achterzijde van het gebouw op last van de gemeente nu eerst een stuk worden afgezet. Aan de voorkant moeten er stempels onder de balkons geplaatst worden", weet Davids, die blij is dat er nu eindelijk een stap in de goede richting is gezet. "En dat in het jaar dat het complex 50 jaar bestaat. Het is nu niet gepast om dat te vieren. Maar als de renovatie klaar is, gaan we dat zeker doen."

De vlag hangt er opeens heel anders bij aan de Loolaan. Foto: Maarten Sprangh