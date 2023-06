Wouter stopte bij de Rabobank en staat weer 'met de poten in de drek'

Wouter Krabbe had een goede baan bij de Rabobank, op de afdeling die veel contact had met startende ondernemers. Een prima job, toch wist de Noord Deurninger altijd al dat hij dat werk niet tot z'n pensioen ging doen. Inmiddels is hij alweer vijf jaar eigenaar van fruitboerderij Twente Fruit.

Verstand van fruit? Nee, dat had Wouter Krabbe (37) niet toen hij vijf jaar geleden de stoute schoenen aantrok. "Het viel samen met het moment dat mijn vader stopte met het melkveebedrijf en de boerderij leeg kwam te staan. Ik zocht iets voor mezelf waarin ik zelfstandig kon zijn en veel contacten had met mensen. Het bracht me op het idee een halve hectare van de grond te gebruiken voor frambozen en bramen. Waarom dat? In deze omgeving was zoiets nog niet en ik zag er wel mogelijkheden voor. In 2016 ben ik begonnen met een proefveld."

Poten in de drek

Omdat Krabbe bijna niets wist van het kweken van fruit, was het in die tijd veel lezen en leren. "En ik ben gewoon begonnen en vanaf het begin ging het goed en had ik veel aanloop. De afwisseling van eigen baas zijn, zelf met de spreekwoordelijke poten in de drek staan en de verkoop van je eigen producten bevielen me bijzonder goed. Het bedrijf is steeds verder gegroeid en uitgebreid. Eerst met blauwe bessen en aardbeien want daar kun je haast niet zonder, en nu met een notenboomgaard waarvan ik over enkele jaren de eerste opbrengsten verwacht."

Plukseizoen tot eind augustus

Met twee open dagen, zaterdag en zondag, opent Krabbe het plukseizoen dat tot eind augustus zal duren. Iedereen is dan welkom aan de Kanaalweg om z'n eigen fruit te plukken. "Dat is een deel van het bedrijf, daarnaast verkoop ik veel aan bijvoorbeeld boerderijwinkels, kantines en de horeca. Ook gaat een deel van het fruit in jams en dat soort producten."

Ook jam van eigen fruit behoort tot het assortiment van Twente Fruit. Foto: Robin Hilberink

Nieuwste loot aan de stam van het fruitbedrijf zijn dus de notenbomen die Krabbe aan de rand van zijn grond heeft gepoot. "Noten worden ook steeds populairder, alleen duurt het even voordat je een goede oogst hebt. De bomen staan er nu twee jaar, van de hazelnoot hoop ik over een jaar of twee de eerste oogst te hebben, de walnoten duren nog wat langer."

Genoeg mogelijkheden

Krabbe beseft dat hij de tijd mee heeft. "Gezond eten en lokale producten zijn hip, daar profiteer ik ook van, ja. Toen ik vijf jaar geleden begon, was dat veel minder. Ik zie dan ook nog genoeg mogelijkheden voor Twente Fruit. Ik heb natuurlijk het geluk dat ik de grond van mijn ouders kan gebruiken, hier is voldoende ruimte om nog flink te groeien."

Krabbe gaat voor naar het veld met aardbeien die op plukhoogte in gootjes staan. "In principe vervangen we de plantjes elk jaar, maar we zijn nu aan het experimenteren met plantjes die we hebben laten overwinteren. Hoe het uitpakt weet ik nog niet, maar de aardbeien zien er goed uit, dus misschien is het wel iets voor de toekomst."

De aardbeien doen het goed, ondanks een koud en nat voorjaar. Foto: Robin Hilberink

De eenjarige aardbeien hebben inmiddels een flinke omvang bereikt. "De kunst is ze op het goede moment te plukken", legt Krabbe uit. "We zijn nu twee weken later dan vorig jaar, onder meer door het koude voorjaar. Maar omdat het daarna warm en zonnig werd, zijn ze hard gegroeid, zonder chemisch ingrijpen. Nu zijn ze volrijp en op smaak, dus het plukseizoen kan nu echt beginnen."

Lastig aan mensen komen

Krabbe doet dat plukken natuurlijk niet alleen. "Ik heb scholieren die helpen. Het voordeel is dat ze dat al vanaf dertien jaar mogen, dus het is voor die kinderen aantrekkelijk. Het is lastig om aan mensen te komen, maar tot nu toe redden we ons goed zo."

Twente Fruit aan de Kanaalweg in Noord Deurningen is tijdens de open dag zaterdag en zondag geopend van 10.00 uur tot 17.30 uur. Vanaf maandag is het bedrijf voor zelf plukken elke dag open van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Fruit in verpakkingen, vanaf zaterdag weer te koop bij Wouter Krabbe. Foto: Robin Hilberink