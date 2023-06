Hoe Mathieu van der Poel letterlijk zijn rug rechtte

Mathieu van der Poel was de man van het voorjaar en is op voorhand een van de grote sterren van de Tour de France. Een half jaar geleden zat hij nog in de grootste sportieve crisis uit zijn carrière. Dit is het verhaal over hoe MVDP zijn rug rechtte.

In hotel Syncrosfera in Denia krioelt het van de wielrenners in het donkerblauwe shirt van Alpecin-Deceuninck. In groepjes komen ze terug van lange trainingen. Met lachende gezichten. Het winterweer in België en Nederland is zacht begin januari, maar onder de Spaanse zon is het helemaal goed toeven. Hier in Spanje bereidt de ploeg zich met een trainingskamp voor op het wegseizoen.

Tussen die opgewekte renners is Mathieu van der Poel een dissonant. Hij heeft zich wat later bij de ploeg gevoegd, maakt de meeste trainingsuren van iedereen op de fiets, maar ondertussen stormt het in zijn hoofd. Rugproblemen bepalen het humeur van Van der Poel.

Moeilijk focussen

In de week voor het trainingskamp rijdt Van der Poel de crossen van Koksijde en Zonhoven, maar is niet in staat om de strijd aan te gaan met zijn rivaal Wout van Aert. "Het is moeilijk om me te focussen. Het enige waar ik aan denk is mijn rug die pijn doet", zegt hij na zijn tweede plek in Zonhoven. Over vier weken is het WK in Hoogerheide. Het eerste grote doel voor Van der Poel dit jaar.

Een maand daarna begint met Strade Bianche zijn seizoen op de weg. Daarna nog meer grote doelen: Milaan - San Remo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Maar op dit moment is alles onzeker. "Het onvermogen om Mathieu van der Poel te zijn", omschrijft Glenn Coenen, al zeven jaar kinesist bij Alpecin-Deceuninck, de gemoedstoestand van Van der Poel in Spanje treffend.

"Hij was niet in gewone doen. Binnen de ploeg hebben we hem al in veel hoedanigheden gezien. Ook na een teleurstelling of met pijn, maar dit was zeldzaam", zegt de man die 'MVDP' helpt bij het behandelen van lichamelijke klachten. " De beperkende factor was zijn rug. Hij kon niet doen wat hij voor ogen had. Pijn lijden, afzien. Wat ook niet kon leiden tot het succes wat hij voor ogen had."

Wederopstanding

Nu, zes maanden later, ziet de wereld er voor Van der Poel compleet anders uit. Na winst op het WK cross, Milaan - San Remo en Parijs - Roubaix was hij de ster van het voorjaar. Morgen staat hij in Bilbao aan de start als een van de grote blikvangers van de Tour de France. Zijn wederopstanding lijkt niet meer dan een wonder. Maar Coenen legt uit dat het oplossen van de rugproblemen toch vooral een logische en gedecideerde aanpak vanuit de ploeg is geweest.

Die aanpak begint met een beraad tijdens het trainingskamp in Spanje van januari. Aanwezig: de broers Christoph en Philip Roodhooft. De eerste is de coach en ploegleider van Van der Poel, Philip houdt zich vooral bezig met het management van de verschillende wielerploegen van de twee broers. Ook een deel van het performance team schuift aan. En Van der Poel zelf uiteraard. Coenen: "Dat was het keerpunt."

De rug mag dan zijn achilleshiel zijn, Van der Poel beschikt over een ongekend sterk lijf. Zijn goudomrande palmares in de cross, mountainbike en op de weg is het bewijs. Coenen kan het nog beter weten, want hij ziet Van der Poel al jaren op de massagetafel. "Hij is geen wielrenner meer, maar een complete atleet. De stap naar het mountainbiken is belangrijk geweest. De kracht daarvoor komt uit je hele lichaam.

"Last van de rug heeft elke wielrenner weleens. Zeker op de manier waarop Mathieu die belast op die drie verschillende fietsen. We moeten niet geringschattend doen over zijn acrobatische rijstijl. Mathieu heeft van jongs af aan aan zijn core stabiliteit gewerkt, uit preventief oogpunt. Dat is alleen maar geëvolueerd. Door de jaren heen is veel meer tijd en arbeid naar trainingen naast de fiets gegaan en dat is nooit meer veranderd.

Soepele tank

"Mathieu is als een tank, maar wel soepel. Hij heeft een lichaam dat op een andere manier is te belasten en op een andere manier herstelt. Zijn lichaam is super plastisch. Als hij vandaag zijn benen niet in zijn nek kan leggen, maar je stelt dat hij het moet kunnen binnen een bepaalde tijd, dan lukt dat." Een wetenschappelijke verklaring daarvoor heeft Coenen niet. "Mathieu is topsporter, met alles wat hij er voor doet, plus zijn aanleg. Dat soort renners zijn op de vingers van een hand te tellen."

Terug naar de rug. Met de val tijdens de mountainbikewedstrijd in Tokio, eind juli 2021, spat de gouden olympische droom van MVDP uiteen. En voor de rest van zijn leven heeft Van der Poel er een probleem bij. Tijdens het trainingskamp in Spanje vertelt Van der Poel hoe zijn rug hem bezig houdt. "Tokio is twee jaar geleden en dat bezie ik al als lange termijn. Het is iets dat altijd in mijn achterhoofd zit."

Maar pijn in zijn rug of niet, Van der Poel blijft winnen en succes verblindt. Zeker voor de buitenwacht. In het najaar van 2021 wordt Van der Poel derde in Parijs - Roubaix achter Sonny Colbrelli en Florian Vermeersch. Nog geen drie maanden na de val op de Spelen. "Mathieu kwam terug op een aanvaardbaar niveau, maar er was iets wat hem weerhield om het nog beter te doen", zegt Coenen.

De grote vraag is: wat? Hoe moet Van der Poel zijn rug rechten? Door de jaren heen hebben allerhande specialisten, van binnen en buiten de ploeg, zich beziggehouden met zijn rug. Talloze röntgenfoto's en MRI-scans zijn er gemaakt, maar tot een eenduidige conclusie leidde het nooit.

Coenen: "Het grootste deel van het rugprobleem is aspecifiek. Wat wil zeggen dat het niet toe te schrijven is aan één probleem. Er is geen specifieke anatomische structuur aan te wijzen als oorsprong van de pijn. Het is bij Mathieu multifactorieel. Factoren die meespelen zijn belasting, belastbaarheid en lichamelijke structuren als ligamenten en spieren. Want alles rondom bekken en rug werkt nauw samen."

Onder de loep

Direct na het rugberaad tijdens het trainingskamp in Spanje wordt Van der Poel onder de loep genomen. Vooral de trainingen en oefeningen die Van der Poel naast de fiets doet. Die doet hij al een paar jaar gedisciplineerd. Twee keer per week, ruim een uur. In Spanje ontdekt de ploeg een hiaat in de oefenstof. Coenen: "Er is heel erg aan de achterzijde gewerkt qua versterkingen, de rug- en bilspieren.

"De voorzijde genereerde in verhouding onvoldoende kracht. De voorkant was de grootste missing link. Door de lies loopt de iliopsoas, die verbindt de lage rug met het bovenbeen en is een van de belangrijkste heupbuigers. We hebben de sterkte van die spieren en vermogen om deze aan te spannen getest. Daar bleek een duidelijk links-rechts verschil. Dat hebben we met gerichte aanpassingen in oefentherapie genormaliseerd. Plus manuele behandelingen (van wervelkolom en gewrichten, red.) van externe experts."

Al snel blijkt dit het juiste spoor. Van der Poel voelt dat die nieuwe oefeningen effect sorteren. Spierpijn in zijn lijf op plekken waar hij dat nooit eerder heeft gevoeld. "Dat is ook waar Mathieu naar zoekt. Als Mathieu het niet voelt op de plek waar hij denkt het te moeten voelen en er geen progressie is, dan is hij niet mee in het verhaal. We hadden het geluk dat het aansloeg.

Mathieu van der Poel vlak voor het moment dat hij in april van dit jaar Parijs-Roubaix zou winnen. Foto: Getty Images

"Dat was voor hem een katalysator. In Spanje deed hij een half uur voor de fietstrainingen oefeningen. En dan een of twee sessies van anderhalf uur in de week. We hadden maar twee weken de tijd voor het WK veldrijden, maar mentaal keerde hij op drie dagen tijd. We hadden het gevoel dat als hij wereldkampioen zou worden dat een stap extra zou zijn naar onvergetelijk voorjaar."

De eindsprint van Van der Poel op het WK in Hoogerheide waarmee hij Wout van Aert klopt, is voor Coenen en de ploeg het definitieve bewijs dat ze op de juiste weg zijn. "Mathieu wist: 'Ik ben nu zo'n machine. Vandaag gaat niemand mij kloppen.' De manier hoe Mathieu die sprint aangaat, daar gaat zo'n kracht van uit. Dat kun je met een rugblessure nooit leveren."

Rugregime

Het nieuwe rugregime wordt een vast onderdeel in het leven van Van der Poel. Als hij aan zijn voorjaar op de weg is begonnen, zoekt Coenen voor de week tussen Tirreno-Adriatico en Milaan - San Remo een fitnessruimte in de buurt om te trainen. De ploeg laat in deze periode een chiropractor overvliegen om te zorgen voor continuïteit in de manuele behandelingen. Onderhouden en consequent trainen is de sleutel. Coenen: "Want voor je het weet is Roubaix geweest en heb je weer een aantal sessies gemist."

In een periode zonder wedstrijden, zoals de aanloop naar de Tour, kan de zwaarte van de trainingen voor de rug worden opgeschroefd. Het is combinatie van kracht, lenigheid en core- en stabiliteitsoefeningen. Net als voorheen de bovenbenen, rug en buik maar nu altijd ook de 'heupbuigers' zoals Coenen ze noemt. Met gewichten tot meer dan 100 kilo voor het squatten, maar ook met elastieke banden om de spieren in bekken en heupen te trainen.

"Je moet hem in een trainingsperiode genoeg belasten want het is wel Mathieu van der Poel. Na zo'n oefensessie kan hij wel enkele dagen stijf zijn. Dat is ook wel mooi hè. Dan blijkt dat voor hem ook de wetten van de fysiologie gelden."

Met Dwars door het Hageland, Ronde van België en het NK fietste Van der Poel naar zijn Tour-vorm. Het belangrijke werk aan zijn rug werd in de weken daarvoor gedaan tijdens de trainingsweken in Spanje en een hoogtestage in La Plagne. Zo moet zijn rug een loodzware zomer met Tour en daarna een WK's op de weg én mountainbike aankunnen.

Over drie weken zonder rugklachten aankomen in Parijs is een doel op zich, zegt Coenen. "Ik hoop Mathieu te zien, die een inspanning doet die iedereen tot extase brengt. Dat hij iets doet waar we nog lang over zullen spreken. En dan pijnvrij in Parijs."