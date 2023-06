Zonnepark levert half Almelo stroom, toch is de gemeente niet blij

Een immens zonnepark, dat half Almelo groene stroom gaat leveren. In juli wordt met de aanleg aan de noordkant van de stad begonnen. Opmerkelijk is dat het zonnepark 'gewoon' aansluiting krijgt op het elektriciteitsnet, ondanks het feit dat de stroomkabels al een tijdje overbelast dreigen te raken. Ook bijzonder: het gemeentebestuur is bij nader inzien toch niet zo blij met het zonnepark.

Het zonnepark, met een oppervlakte van circa 40 hectare, wordt aangelegd door Klimaatfonds Nederland. Dat gebeurt aan de noordkant van de Aadijk. Het wordt het tweede grote zonnepark op Almeloos grondgebied. Er worden 70.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Goed voor 43.000 megawattuur aan groene stroom per jaar, vergelijkbaar met het verbruik van 17.000 huishoudens, oftewel half Almelo.

Dikke kabel naar Mosterdpot

De voorbereidingen voor zonnepark Aadijk 2 zijn in volle gang, vertelt directeur Willem le Conge Kleyn van het Klimaatfonds. "Zo wordt er momenteel een dikke kabel aangelegd, richting verdeelstation de Mosterdpot. In juli wordt begonnen met de constructie van het zonnepark. Een prachtig project. De oplevering is ongeveer een half jaar later", voorziet Le Conge Kleyn. Hij laat desgevraagd weten dat het zonnepark dan direct wordt aangesloten op het elektriciteitsnet.

Stroomnet zit vol

Dat is op zich bijzonder, want het stroomnet zit momenteel zo vol dat bedrijven geen nieuwe netaansluiting meer krijgen.

Voor Aadijk 2 blijkt dat dus geen probleem. "We hebben eerder met de netbeheerder afspraken over aansluiting gemaakt. Daar wordt rekening mee gehouden", verklaart de Klimaatfonds-directeur. Een woordvoerder van netbeheerder Enexis bevestigt dat er in zo'n situatie inderdaad 'capaciteit wordt gereserveerd'.

Groot ruimtebeslag

Voor het tweede grote zonnepark in Almelo zijn dus geen belemmeringen. Dat neemt niet weg dat er nóg iets speelt. Bij nader inzien is het gemeentebestuur toch niet zo gelukkig met het zonnepark. Het neemt namelijk heel veel ruimte in beslag. In totaal ruim 50 hectare. Want rondom de panelen worden ook grote stroken natuur aangelegd.

Woningbouw in de knel

Daardoor zit de noordkant van Almelo min of meer op slot voor andere ontwikkelingen. Zo kunnen er in het gebied bijvoorbeeld geen huizen meer worden gebouwd. En dat is het gemeentebestuur - dat de ambitie heeft om de komende tien jaar maar liefst 4000 huizen in en rond de stad te bouwen - een doorn in het oog. Er lijkt echter weinig aan te doen; de gemeente heeft voor de komende 25 jaar een vergunning voor het zonnepark afgegeven. Ook een verplaatsing zit er niet in, constateert verantwoordelijk wethouder Eugène van Mierlo (CDA). "Contracten voor het zonnepark zijn getekend, voorbereidingen zijn in een vergevorderd stadium."

Kortere exploitatie

Niettemin gaat de wethouder een poging doen om woningbouw in de verre toekomst tóch mogelijk te maken in het gebied langs de Aadijk. "We gaan met de initiatiefnemers in gesprek om te kijken of de exploitatieperiode van delen van het zonnepark kan worden verkort, naar bijvoorbeeld vijftien jaar. Zodat er dan ruimte ontstaat voor woningbouw", verklaart Van Mierlo. De wethouder geeft daarbij aan dat het zonnepark voor hem 'geen heilig huisje' is.

Droevig verhaal

Directeur Le Conge Kleyn van het Klimaatfonds gaat het gesprek met de gemeente niet uit de weg, zegt hij in een reactie. "Maar het is een droevig verhaal. Eerst wilde de gemeente er geen woningbouw. De grond is gekocht van aannemers die niets liever wilden dan bouwen." Maar Almelo hield telkens de boot af, weet de Klimaatfonds-directeur. "En nu, om twee voor twaalf, wil de gemeente daar alsnog woningbouw. Een vreemde gang van zaken."

30 miljoen euro

Het Klimaatfonds voelt niets voor de suggestie van de gemeentebestuur, om al na vijftien jaar delen van het zonnepark te ontmantelen. "Niet rendabel", verzekert Le Conge Kleyn. "Want dan hebben we alle investeringen nog niet eens terugverdiend." Daarbij gaat het om een kleine 30 miljoen euro, vertelt de directeur. Hij gaat niettemin met de gemeente om tafel, om over een mogelijke kortere looptijd van het zonnepark te praten. "Maar dan zal Almelo met compensatie moeten komen."